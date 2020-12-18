Всебелорусское народное собрание послужит толчком к развитию гражданского общества — депутат

Всебелорусское народное собрание послужит толчком к развитию гражданского общества. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала член Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Елена Потапова.

«На этапе подготовки к Всебелорусскому народному собранию и избрания его делегатов стоит задача максимально охватить все слои общества, представителей самых разных общественных течений и профессий. Сегодня запрос на диалог в обществе как никогда высок. И даже если говорить с точки зрения психологии, наверное, очень много сложностей сегодняшнего дня связано с тем, что отдельные люди или какие-то общности не всегда чувствовали себя услышанными, причастными к принятию, в том числе каких-то значимых, государственных решений. Почему это произошло? Это отдельный вопрос, требующий обсуждения, анализа глубокого разбора. Но эту ситуацию нужно исправлять», — сказала Елена Потапова.

Поэтому очень важно, чтобы все слои гражданского общества были непосредственными участниками обсуждения тех вопросов, которые будут вынесены на Всебелорусское народное собрание, уверена парламентарий.

«Надеюсь, Всебелорусское народное собрание послужит толчком к развитию гражданского общества, более четкому формированию общественных политических взглядов граждан и пониманию того, что просто лозунги, какие-то громкие слова под общую волну часто неосознанного движения — это не решение национальных проблем, это выплеск эмоций. Но это не то, что нужно сегодня нашему обществу и каждому из нас. Нам нужны развитие, понимание проблем, которые есть, и совместное принятие решений по ним, — отметила Елена Потапова. — Кроме того, мы говорим об инициативе. Я как представитель комиссии по местному самоуправлению еще раз хочу обратить внимание на то, что инициативы людей на местах очень важны и нужны. Но они должны быть систематизированными, конструктивными. И тогда, думаю, с этого Всебелорусского народного собрания начнется, возможно, новая, очень интересная, продолжающая лучшие традиции нашего общества веха».

Источник: БелТА