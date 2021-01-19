Всебелорусское народное собрание — уникальный белорусский опыт, позволяющий развивать нашу страну и укреплять ее независимость

11 февраля Дворец Республики будет заполнен делегатами VI Всебелорусского народного собрания. Сегодня — этап самой активной и ответственной работы по сбору и обобщению предложений, касающихся дальнейшего развития страны. Этот процесс начался задолго до масштабного форума и в практике проведения он является по-своему уникальным.

Если на диалоговых площадках тон разговора задают, как правило, эксперты по разным направлениям, то общественные и депутатские приемные востребованы простыми гражданами. Также впервые была запущена интернет-платформа vsebel.by, где любой желающий может оставить свое предложение. По информации заместителя Главы Администрации Президента Андрея Кунцевича, на сайт собрания уже поступили сотни сообщений по самым различным темам, начиная с местной проблематики и заканчивая вопросами общегосударственного уровня. Всего в оргкомитет поступило 17 000 предложений, которые сейчас анализируются и обобщаются. По результатам избрания делегатов и их работы на местах, в регионах, также планируется получить довольно широкий перечень предложений, которые позволят в конечном итоге сформировать образ Беларуси будущего.

Главная цель предстоящего масштабного мероприятия заключается в том, чтобы ответить на все запросы белорусского общества, считает Андрей Кунцевич. И это касается не только тех, кто проживает в столице: по-настоящему сильным наше государство делают только сильные регионы. Поэтому одним из приоритетов новой пятилетки должно стать региональное развитие. В этом направлении делается немало, но надо двигаться вперед более интенсивно и искать новые драйверы роста. Более того, дебюрократизация государственного аппарата должна быть продолжена. Чего греха таить, к сожалению, есть примеры, когда некомпетентность и даже хамство отдельных чиновников перечеркивают усилия целых органов государственного управления, и это не остается без внимания общественности.

Среди делегатов — люди самые разные. Как по своей профессиональной принадлежности, так и по возрасту, уровню образования, взглядам на определение приоритетов государственной политики. Именно такое многообразие и должно позволить определить верный вектор развития страны. Очень важно, что на всенародное вече соберутся люди, которые видят картину в целом, видят системные проблемы, видят, как они связаны друг с другом, и имеют опыт решения таких проблем у себя в районе, области, стране, считает председатель Постоянной комиссии по международным вопросам Палаты представителей Национального собрания Андрей Савиных. Дипломат, депутат и делегат предстоящего собрания уверен, что это позволит вести предметный и системный диалог именно на уровне стратегии, а не частных решений.

Все должно развиваться логично и взаимосвязано. А развитие без преемственности — это катастрофа, убежден Андрей Савиных. И если предстоящий форум даст мандат на изменения, это идеально вписывается в идею Года народного единства. По сути, предстоит диалог по решению тех социальных диспропорций и проблем, которые сформировались в обществе за последние 10 лет. Необходимо вести диалог так, чтобы он носил тематический характер и приводил к конкретным квалифицированным решениям, которые потом можно будет внедрить либо в правовой, либо в нормативной плоскости. И если пойти этим путем, можно устранить социальные диспропорции и найти основу для консолидации общества на новом качественном витке.

Беларусь вступает в период достаточно высокой международной турбулентности. Процесс перехода от глобального мира к многополярному сопровождается глубоким мировым кризисом, который будет связан с серьезными потрясениями. У нас есть союзники, прежде всего Россия и страны ОДКБ и ЕАЭС, на которых, безусловно, Беларусь может рассчитывать. Но решения надо находить и внутри страны. Если такие изменения будут идти быстрее, чем трансформации во внешнем окружении, мы всегда будем чувствовать себя спокойно и сможем опережать любые вызовы и угрозы, уверен Андрей Савиных.

Что бы ни говорили некоторые оппоненты, а Всебелорусское народное собрание как особая форма народовластия прочно вошло в историю независимой Беларуси. При этом за 26 лет можно проследить, какой свой уникальный путь прошла наша страна. Если на первых форумах мы обсуждали, как накормить и одеть белорусов, как решить жилищную проблему и обеспечить рост доходов граждан, то сегодня на повестке дня — вопросы, связанные с дальнейшим общественно-политическим развитием государства. Это нормальный процесс: жизнь не стоит на месте, запросы общества растут, идет естественная смена поколений. Но при этом важно не обнулить необдуманно то, что удалось достичь за эти годы, а добавить что-то новое к уже сделанному. Как подчеркивал Глава государства, нас много, и мы все разные, но Беларусь у нас одна. Именно этот тезис Президента положен в основу идеи Всебелорусского народного собрания и принципа совместного обсуждения и решения наиболее важных общенациональных вопросов.

МНЕНИЕ

Алексей Дзермант, политический аналитик, научный сотрудник Института философии НАН Беларуси:

— Хотелось бы услышать от Главы государства, высших политических руководителей нашей страны некий план: каким они видят развитие страны, в том числе в рамках конституционной реформы. То есть какие параметры будут заложены в уже анонсированное реформирование. Хотелось бы видеть и активизацию самого собрания в качестве органа народного представительства. Мы видим, что последние события всколыхнули низовую активность, в том числе патриотическую. — Хотелось бы услышать от Главы государства, высших политических руководителей нашей страны некий план: каким они видят развитие страны, в том числе в рамках конституционной реформы. То есть какие параметры будут заложены в уже анонсированное реформирование. Хотелось бы видеть и активизацию самого собрания в качестве органа народного представительства. Мы видим, что последние события всколыхнули низовую активность, в том числе патриотическую. Хотелось бы видеть там представителей этих сообществ, возникших за последнее время, чтобы они активно брали на себя роль как помощников государства, так где-то и контролирующих субъектов.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ТРИБУНА



Оксана Есеневич, кассир-контролер пригородных поездов:

— Одной из насущных проблем для многих молодых семей является жилье. Я предлагаю в качестве одного из решений этого вопроса максимально увеличить количество государственных арендных квартир для молодых семей — многие из них не в состоянии приобрести собственное жилье, а первоначальный взнос тоже неподъемен для большинства молодых работников. ­Почему бы не расширить развитие государственного арендного жилья? Я читала, что во многих странах люди живут в съемных квартирах чуть ли не всю жизнь и отсутствие собственного жилища их особо не тяготит.

Евгений Трибулев, переводчик иностранных языков:

— Ради чего человек живет? Ради радости, удовольствий, интересных путешествий и памятных свершений, достижений на работе и понимания дома, позитивных впечатлений и здоровья близких… Много чего может стать смыслом жизни, ведь люди все разные. Конечно, во многих случаях мы сами добиваемся того, что наметили, но есть такое понятие, как средний уровень жизни. И если он будет низким, никаких удовольствий не видать, человека будет ждать вечная борьба за выживание, тут уж не до смысла бытия. Уровень жизни — показатель комплексный. И Беларусь за время своего суверенитета добилась впечатляющих результатов. ­Медицина, образование, социальные программы — все на высоте. Но многое, конечно, еще впереди, есть с чем сравнивать и к чему стремиться. Я предлагаю сделать уровень жизни в Беларуси основным показателем работы экономики и рассматривать все государственные проекты с точки зрения интересов граждан.

Владимир Сурков, полковник запаса:

— Надо обратить особое внимание на идеологическую составляющую нашего государственного строительства. Ведь что сегодня получается: мы растим и воспитываем во многих случаях не преданных патриотов своего Отечества, а потребителей! Если так будет продолжаться, то скоро такие «защитники» будут требовать аванс, когда Родина окажется в опасности. На Всебелорусском народном собрании надо обязательно решить: что нас объединяет? Понятно, что есть экономика, общие цели и задачи, страна развивается и идет вперед, но этого на перспективу недостаточно. Необходимо еще уметь себя защищать, а непобедим только тот народ, который объединен единой и высокой духовной целью.

Источник: БелТА