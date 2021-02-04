Всебелорусское народное собрание уже началось с диалоговых площадок — Савиных

Что ожидать от предстоящего национального форума? Какие важные для страны решения могут быть приняты на Всебелорусском съезде? Своим видением формата данного мероприятия с корреспондентом МЛЫН.BY поделился председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по международным делам Андрей Савиных.

— Андрей Владимирович, что лично Вы как депутат и как делегат ожидаете от Всебелорусского народного собрания?

— Прежде всего, я жду спокойного, обстоятельного, конструктивного разговора по всем вопросам, которые сегодня беспокоят белорусское общество. Это и состояние нашей экономики, перспективы ее развития. Это и социальная структура, диспропорции, которые возникли в ней за последние 5–10 лет. Это и политическая реформа, ее параметры и направленность. Думаю, именно такая тематика должна стать предметом разговора.

«Людям требуются дополнительные стимулы для открытия собственного бизнеса»

— На ВНС планируется утвердить Программу социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы. Каковы ее приоритеты?

— Да, одним из важнейших вопросов, который будет рассматривать Всебелорусское собрание, является данная Программа. ВНС утвердит ее по основным направлениям. Потом на основе тех пожеланий, предложений, которые будут высказаны, работа продолжится на уровне экспертов, специалистов, органов государственного управления по наполнению этой программы конкретным содержанием, которое позволит достичь заявленных целей. Почему это направление крайне важное? Сегодня мир вступает в период достаточно длительного кризиса, который приведет и к снижению потребления, и к массе других негативных явлений. Мы переживаем не только экономический кризис, но еще и долговой, финансовый. И все это происходит на фоне смены технологических укладов.

В этой связи, вне всякого сомнения, белорусская экономика должна будет переформатироваться и убрать те барьеры, возможно, какие-то устаревшие модели управления,которые мешают нашему динамичному развитию. Я убежден, что эта задача является ключевой, если мы хотим не просто сохранить благополучное общество, но сохраниться как самостоятельное государство.

В Программе выделены приоритеты, которые касаются перспективных сфер развития экономики с учетом научно-технического прогресса. Упоминаются биотехнологии, робототехника и цифровизация очень многих процессов. Это правильный выбор.

Кроме того, говорится и о необходимости смены модели управления как экономикой в целом, так и предприятиями государственной формы собственности. Необходимо создание дополнительных стимулов для людей, чтобы они открывали собственный бизнес, малые предприятия, включались в экономическую жизнь. Планируется также оптимизация финансовой системы и финансовых рынков.

Важно, что в Программе сохраняется и социальный блок. Это говорит о том, что при всех модернизационных усилиях мы не забываем, что главной целью нашей экономической деятельности остается благосостояние человека. Причем, главная задача – сохранить общество социально солидарным. Чтобы каждый человек, проявляющий желание работать, мог чувствовать некую защищенность и то, что он в состоянии обеспечить себя.

«Нужно расширять полномочия местных властей при решении проблем на их земле»

— А как же политические вопросы? Могут ли быть озвучены сроки конституционной реформы?

— Вне всякого сомнения, если говорить о тех решениях, которые я ожидаю от ВНС, то должны быть сформулированы подходы к политической реформе и общие сроки ее реализации. Это предполагает целый ряд ключевых моментов. И основное — по каким направлениям и в каком формате мы планируем внести изменения в нашу Конституцию.

Они касаются перераспределения полномочий между тремя ветвями власти. Важный вопрос — роль институтов политического представительства. То есть, каким образом мы можем развить и укрепить эту систему, создать условия для выражения политических взглядов отдельных социальных групп. Будет это делаться через общественные объединения или через политические партии?

Требуется немедленное принятие решения по срокам и порядку изменения законодательства. Избирательный кодекс, законы о политических партиях, о массовых мероприятиях и огромное количество других должны быть трансформированы с учетом основной цели – перераспределение властных полномочий.

Безусловно, рассматриваются разные варианты, в том числе и передача дополнительных полномочий местным органам власти по решению основных проблем, которые возникают на их земле.Это очевидно.

Так вот, национальный форум необходим нам для того, чтобы сформулировать главные принципы, создать механизмы, которые будут работать в этом направлении после.

«Белорусское общество ждет перемен»

— Какие в итоге конкретные резолюции могут быть приняты?

— Важно отметить одну вещь. Всебелорусское народное собрание — это не съезд 11-12 февраля. По сути дела собрание начало работу с региональных дискуссионных площадок. Они собрали огромное количество предложений, которые сейчас анализируются и будут рассматриваться непосредственно на самом форуме. Да и потом эта работа не будет остановлена. Она продолжится.

Надеюсь, что Всебелорусское собрание запустит конкретные механизмы дальнейшего обсуждения, решения уже поставленных вопросов и в виде рабочих групп, и в виде определенного графика мероприятий. Будут сформулированы конкретные задачи и для парламента, и для Совета министров, и для Верховного суда по реализации этих идей и планов. Надеюсь, что данный процесс, по логике вещей, будет активно продолжаться до его логического завершения.

— А сможет ли предстоящий диалог такого формата остановить раскол в нашем обществе?

— Да, в обществе есть определенная социальная напряженность. Люди требуют перемен. Более того, необходимость политической и экономической модернизации в полной мере осознается всеми властными структурами. В этом плане я не вижу здесь какого-либо раскола и противоречия. Основной посыл, который исходит от власти и от той части общества, которая заинтересована в развитии и благополучии страны, заключается в том, что делать это нужно, не создавая угроз для устойчивого развития нашей страны. И данный процесс должен идти достаточно динамично.

Источник: МЛЫН.BY.