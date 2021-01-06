Всего за 10 секунд! Турецкие ученые разработали самый быстрый тест на коронавирус

Турецкие ученые сообщили о том, что им удалось разработать точный тест на коронавирус нового типа, скорость которого составляет 10 секунд. Об этом говорится в заявлении, распространенном на сайте анкарского Университета Билькент.

По словам разработчиков, точность теста составляет 99%. Кроме того, тест под названием Diagnovir не предполагает забор мазка из носа. Вместо этого изо рта пациента при помощи тампона забирается слюна, после чего смешивается со специальным раствором и добавляется к чипу обнаружения патогена. По словам ученого из Национального исследовательского центра нанотехнологий (UNAM) Али Айтака Сеймана, положительный результат можно получить в течение 5-10 секунд, отрицательный — за 20 секунд.

Турецкие эксперты утверждают, что столь высокую точность и скорость тестирования позволили достичь нанотехнологии, которые были задействованы при его разработке.

Источник: МЛЫН.BY