Всенародное обсуждение проекта изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь

27 декабря 2021 г. на всенародное обсуждение вынесен проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь.

С проектом изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь можно ознакомиться ниже, либо скачать:

Мнения граждан относительно содержания проекта изменений и дополнений, а также возможные предложения по его совершенствованию направляются в Национальный центр правовой информации:

по электронной почте sbor@ncpi.gov.by;

посредством электронной формы ;

; в письменном виде по адресу 220030, г. Минск, ул. Берсона, 1а, НЦПИ, с пометкой «Конституция».

Поступившие материалы будут обобщаться и систематизироваться Национальным центром правовой информации.

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ДЛЯ ВСЕНАРОДНОГО ОБСУЖДЕНИЯ

Мы, народ Республики Беларусь (Беларуси),

исходя из ответственности за настоящее и будущее Беларуси,

сознавая себя полноправным субъектом мирового сообщества и подтверждая свою приверженность общечеловеческим ценностям,

основываясь на своем неотъемлемом праве на самоопределение, сохранение национальной самобытности и суверенитета,

опираясь на многовековую историю развития белорусской государственности, культурные и духовные традиции,

утверждая права и свободы человека и гражданина, устои правового государства и социально справедливого общества,

желая обеспечить мир и гражданское согласие, благополучие граждан, незыблемость народовластия, независимость и процветание Республики Беларусь,

принимаем настоящую Конституцию – Основной Закон Республики Беларусь.

РАЗДЕЛ I

ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ

Статья 1. Республика Беларусь – унитарное демократическое социальное правовое государство.

Республика Беларусь обладает верховенством и полнотой власти на своей территории, самостоятельно осуществляет внутреннюю и внешнюю политику.

Республика Беларусь защищает свою независимость и территориальную целостность, конституционный строй, обеспечивает законность и правопорядок.

Статья 2. Человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства.

Государство ответственно перед гражданином за создание условий для свободного и достойного развития личности. Гражданин ответствен перед государством за неукоснительное исполнение обязанностей, возложенных на него Конституцией.

Статья 3. Единственным источником государственной власти и носителем суверенитета в Республике Беларусь является народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно, через представительные и иные органы в формах и пределах, определенных Конституцией.

Любые действия по изменению конституционного строя и достижению государственной власти насильственными методами, а также путем иного нарушения законов Республики Беларусь наказываются согласно закону.

Статья 4. Демократия в Республике Беларусь осуществляется на основе многообразия политических институтов, идеологий и мнений.

Идеология политических партий, религиозных или иных общественных объединений, социальных групп не может устанавливаться в качестве обязательной для граждан.

Статья 5. Политические партии, другие общественные объединения, действуя в рамках Конституции и законов Республики Беларусь, содействуют реализации и защите прав, свобод и интересов человека и гражданина.

Политические партии и другие общественные объединения имеют право пользоваться государственными средствами массовой информации в порядке, определенном законодательством.

Запрещается создание и деятельность политических партий, а равно других общественных объединений, имеющих целью насильственное изменение конституционного строя либо ведущих пропаганду войны, социальной, национальной, религиозной и расовой вражды.

Статья 6. Государственная власть в Республике Беларусь осуществляется на основе разделения ее на законодательную, исполнительную и судебную. Государственные органы в пределах своих полномочий самостоятельны: они взаимодействуют между собой, сдерживают и уравновешивают друг друга.

Статья 7. В Республике Беларусь устанавливается принцип верховенства права.

Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое действие на всей территории Республики Беларусь. Иные правовые акты издаются на основе и в соответствии с Конституцией.

Государство, все его органы и должностные лица, организации и граждане действуют в пределах Конституции и принятых в соответствии с ней актов законодательства.

Правовые акты или их отдельные положения, признанные в установленном законом порядке противоречащими положениям Конституции, не имеют юридической силы.

Нормативные правовые акты подлежат официальному опубликованию или доводятся до всеобщего сведения иным предусмотренным законом способом.

Статья 8. Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных принципов международного права и обеспечивает соответствие им законодательства.

Республика Беларусь в соответствии с нормами международного права может на добровольной основе входить в межгосударственные образования и выходить из них.

Не допускается заключение международных договоров, которые противоречат Конституции.

Статья 9. Территория Республики Беларусь является естественным условием существования и пространственным пределом самоопределения народа, основой его благосостояния и суверенитета Республики Беларусь.

Территория Беларуси едина и неотчуждаема.

Административно-территориальное устройство государства определяется законом.

Статья 10. Гражданину Республики Беларусь гарантируется защита и покровительство государства как на территории Беларуси, так и за ее пределами.

Никто не может быть лишен гражданства Республики Беларусь или права изменить гражданство.

Гражданин Республики Беларусь не может быть выдан иностранному государству, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь.

Приобретение и прекращение гражданства осуществляются в соответствии с законом.

Статья 11. Иностранные граждане и лица без гражданства на территории Беларуси пользуются правами и свободами и исполняют обязанности наравне с гражданами Республики Беларусь, если иное не определено Конституцией, законами и международными договорами.

Статья 12. Республика Беларусь может предоставлять право убежища иностранным гражданам и лицам без гражданства, преследуемым в других государствах за политические, религиозные убеждения или национальную принадлежность.

Статья 13. Собственность может быть государственной и частной.

Государство предоставляет всем равные права для осуществления хозяйственной и иной деятельности, кроме запрещенной законом, и гарантирует равную защиту и равные условия для развития всех форм собственности.

Государство способствует развитию кооперации.

Государство гарантирует всем равные возможности свободного использования способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности.

Государство осуществляет регулирование экономической деятельности в интересах человека и общества; обеспечивает направление и координацию государственной и частной экономической деятельности в социальных целях.

Недра, воды, леса составляют исключительную собственность государства. Земли сельскохозяйственного назначения находятся в собственности государства.

Законом могут быть определены и другие объекты, которые находятся только в собственности государства, либо установлен особый порядок перехода их в частную собственность, а также закреплено исключительное право государства на осуществление отдельных видов деятельности.

Государство гарантирует трудящимся право принимать участие в управлении организациями с целью повышения эффективности их работы и улучшения социально-экономического уровня жизни.

Статья 14. Государство регулирует отношения между социальными, национальными и другими общностями на основе принципов равенства перед законом, уважения их прав и интересов.

Отношения в социально-трудовой сфере между органами государственного управления, объединениями нанимателей и профессиональными союзами осуществляются на принципах социального партнерства и взаимодействия сторон.

Статья 15. Государство ответственно за сохранение историко-культурного и духовного наследия, свободное развитие культур всех национальных общностей, проживающих в Республике Беларусь.

Государство обеспечивает сохранение исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.

Статья 16. Религии и вероисповедания равны перед законом.

Взаимоотношения государства и религиозных организаций регулируются законом с учетом их влияния на формирование духовных, культурных и государственных традиций белорусского народа.

Запрещается деятельность религиозных организаций, их органов и представителей, которая направлена против суверенитета Республики Беларусь, ее конституционного строя и гражданского согласия либо сопряжена с нарушением прав и свобод граждан, а также препятствует исполнению гражданами их государственных, общественных, семейных обязанностей или наносит вред их здоровью и нравственности.

Статья 17. Государственными языками в Республике Беларусь являются белорусский и русский языки.

Статья 18. Республика Беларусь в своей внешней политике исходит из принципов равенства государств, неприменения силы или угрозы силой, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, невмешательства во внутренние дела и других общепризнанных принципов и норм международного права.

Республика Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств.

Статья 19. Символами Республики Беларусь как суверенного государства являются ее Государственный флаг, Государственный герб и Государственный гимн.

Статья 20. Столица Республики Беларусь – город Минск.

Статус города Минска определяется законом.

РАЗДЕЛ II

ЛИЧНОСТЬ, ОБЩЕСТВО, ГОСУДАРСТВО

Статья 21. Обеспечение прав и свобод граждан Республики Беларусь является высшей целью государства.

Каждый имеет право на достойный уровень жизни, включая достаточное питание, одежду, жилье и постоянное улучшение необходимых для этого условий.

Каждый должен проявлять социальную ответственность, вносить посильный вклад в развитие общества и государства.

Государство гарантирует права и свободы граждан Беларуси, закрепленные в Конституции, законах и предусмотренные международными обязательствами государства.

Статья 22. Все равны перед законом и имеют право без всякой дискриминации на равную защиту прав и законных интересов.

Статья 23. Ограничение прав и свобод личности допускается только в случаях, предусмотренных законом, в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц.

Никто не может пользоваться преимуществами и привилегиями, противоречащими закону.

Статья 24. Каждый имеет право на жизнь.

Государство защищает жизнь человека от любых противоправных посягательств.

Смертная казнь до ее отмены может применяться в соответствии с законом как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления и только согласно приговору суда.

Статья 25. Государство обеспечивает свободу, неприкосновенность и достоинство личности. Ограничение или лишение личной свободы возможно в случаях и порядке, установленных законом.

Лицо, заключенное под стражу, имеет право на судебную проверку законности его задержания или ареста.

Никто не должен подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному либо унижающему его достоинство обращению или наказанию, а также без его согласия подвергаться медицинским или иным опытам.

Статья 26. Никто не может быть признан виновным в преступлении, если его вина не будет в предусмотренном законом порядке доказана и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность.

Статья 27. Никто не должен принуждаться к даче показаний и объяснений против самого себя, членов своей семьи, близких родственников. Доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы.

Статья 28. Каждый имеет право на защиту от незаконного вмешательства в его частную жизнь, в том числе от посягательства на тайну его корреспонденции, телефонных и иных сообщений, на его честь и достоинство.

Государство создает условия для защиты персональных данных и безопасности личности и общества при их использовании.

Статья 29. Неприкосновенность жилища и иных законных владений граждан гарантируется. Никто не имеет права без законного основания войти в жилище и иное законное владение гражданина против его воли.

Статья 30. Граждане Республики Беларусь имеют право свободно передвигаться и выбирать место жительства в пределах Республики Беларусь, покидать ее и беспрепятственно возвращаться обратно.

Статья 31. Каждый имеет право самостоятельно определять свое отношение к религии, единолично или совместно с другими исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, выражать и распространять убеждения, связанные с отношением к религии, участвовать в отправлении религиозных культов, ритуалов, обрядов, не запрещенных законом.

Статья 32. Брак как союз женщины и мужчины, семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства.

Женщина и мужчина по достижении брачного возраста имеют право на добровольной основе вступить в брак и создать семью. Супруги имеют равные права в браке и семье.

Родители или лица, их заменяющие, имеют право и обязаны воспитывать детей, заботиться об их здоровье, развитии и обучении, готовить к общественно полезному труду, прививать культуру и уважение к законам, историческим и национальным традициям Беларуси. Ребенок не должен подвергаться жестокому обращению или унижению, привлекаться к работам, которые могут нанести вред его физическому, умственному или нравственному развитию. Дети обязаны заботиться о родителях, а также о лицах, их заменяющих, и оказывать им помощь.

Государство оказывает поддержку семьям с детьми, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Дети могут быть отделены от своей семьи против воли родителей и других лиц, их заменяющих, только на основании решения суда, если родители или другие лица, их заменяющие, не выполняют своих обязанностей.

Женщинам и мужчинам обеспечивается предоставление равных возможностей в получении образования и профессиональной подготовке, в труде и продвижении по службе (работе), в общественно-политической, культурной и других сферах деятельности, а также создание условий для охраны их труда и здоровья.

Статья 321. Государство способствует духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию молодежи, создает необходимые условия для ее свободного и эффективного участия в общественной жизни, реализации потенциала молодежи в интересах всего общества.

Статья 33. Каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное выражение.

Никто не может быть принужден к выражению своих убеждений или отказу от них.

Монополизация средств массовой информации государством, организациями или отдельными гражданами, а также цензура не допускаются.

Статья 34. Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о деятельности государственных органов, о политической, экономической, культурной и международной жизни, состоянии окружающей среды.

Государственные органы, должностные лица обязаны предоставить гражданину Республики Беларусь возможность ознакомиться с материалами, затрагивающими его права и законные интересы.

Пользование информацией может быть ограничено законодательством в целях защиты чести, достоинства, частной и семейной жизни граждан и полного осуществления ими своих прав.

Статья 35. Свобода собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования, не нарушающих правопорядок и права других граждан Республики Беларусь, гарантируется государством. Порядок проведения указанных мероприятий определяется законом.

Статья 36. Каждый имеет право на свободу объединений.

Граждане для осуществления и удовлетворения политических, социальных, экономических, культурных и иных интересов имеют право на создание политических партий и других общественных объединений и участие в их деятельности.

Политические партии и другие общественные объединения создаются и действуют в соответствии с законом.

Судьи, прокурорские работники, сотрудники Комитета государственного контроля, военизированных организаций, военнослужащие не могут быть членами политических партий.

Статья 37. Граждане Республики Беларусь имеют право участвовать в решении государственных дел как непосредственно, так и через свободно избранных представителей.

Непосредственное участие граждан в управлении делами общества и государства обеспечивается проведением референдумов, обсуждением проектов законов, иных нормативных правовых актов и вопросов республиканского и местного значения, другими определенными законом способами.

В порядке, установленном законодательством, граждане Республики Беларусь принимают участие в обсуждении вопросов государственной и общественной жизни на республиканских и местных собраниях.

Статья 38. Граждане Республики Беларусь имеют право свободно избирать и быть избранными в государственные органы на основе всеобщего, равного, прямого или косвенного избирательного права при тайном голосовании.

Статья 39. Граждане Республики Беларусь в соответствии со своими способностями, профессиональной подготовкой имеют право равного доступа к любым должностям в государственных органах.

Статья 40. Каждый имеет право направлять личные или коллективные обращения в государственные органы.

Государственные органы, а также должностные лица обязаны рассмотреть обращение и дать ответ по существу в определенный законом срок. Отказ от рассмотрения поданного заявления должен быть письменно мотивированным.

Статья 41. Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на труд как наиболее достойный способ самоутверждения человека, то есть право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с призванием, способностями, образованием, профессиональной подготовкой и с учетом общественных потребностей, а также на здоровые и безопасные условия труда.

Государство создает условия для полной занятости населения. В случае незанятости лица по не зависящим от него причинам ему гарантируется обучение новым специальностям и повышение квалификации с учетом общественных потребностей, а также пособие по безработице в соответствии с законом.

Граждане имеют право на защиту своих экономических и социальных интересов, включая право на объединение в профессиональные союзы, заключение коллективных договоров (соглашений) и право на забастовку.

Принудительный труд запрещается, кроме работы или службы на основании судебного постановления или в соответствии с законом о чрезвычайном и военном положении.

Статья 42. Лицам, работающим по найму, гарантируется справедливая доля вознаграждения в экономических результатах труда в соответствии с его количеством, качеством и общественным значением, но не ниже уровня, обеспечивающего им и их семьям свободное и достойное существование.

Женщины и мужчины, взрослые и несовершеннолетние имеют право на равное вознаграждение за труд равной ценности.

Статья 43. Трудящиеся имеют право на отдых. Для работающих по найму это право обеспечивается установлением рабочей недели, не превышающей 40 часов, сокращенной продолжительностью работы в ночное время, предоставлением ежегодных оплачиваемых отпусков, дней еженедельного отдыха.

Статья 44. Государство гарантирует каждому право собственности и содействует ее приобретению.

Собственник имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом как единолично, так и совместно с другими лицами. Неприкосновенность собственности, право ее наследования охраняются законом.

Собственность, приобретенная законным способом, защищается государством.

Государство поощряет и охраняет сбережения граждан, создает гарантии возврата вкладов.

Принудительное отчуждение имущества допускается лишь по мотивам общественной необходимости при соблюдении условий и порядка, определенных законом, со своевременным и полным компенсированием стоимости отчужденного имущества, а также согласно судебному постановлению.

Осуществление права собственности не должно противоречить общественной пользе и безопасности, наносить вреда окружающей среде, историко-культурным ценностям, ущемлять права и защищаемые законом интересы других лиц.

Статья 45. Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на охрану здоровья, включая бесплатное лечение за счет государственных средств в порядке, установленном законом.

Государство создает условия доступного для всех граждан медицинского обслуживания.

Право граждан Республики Беларусь на охрану здоровья обеспечивается также развитием физической культуры и спорта, мерами по оздоровлению окружающей среды, возможностью пользования оздоровительными учреждениями, совершенствованием охраны труда.

Граждане обязаны принимать меры по сохранению и укреплению собственного здоровья.

Статья 46. Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду и на возмещение вреда, причиненного нарушением этого права.

Государство осуществляет контроль за рациональным использованием природных ресурсов в целях защиты и улучшения условий жизни, а также охраны и восстановления окружающей среды.

Республика Беларусь развивает атомную энергетику в мирных целях, обеспечивает безопасность при производстве и использовании атомной энергии.

Статья 47. Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, утраты трудоспособности, потери кормильца и в других случаях, предусмотренных законом.

Государство проявляет особую заботу о ветеранах войны и труда, о лицах, утративших здоровье при защите государственных

и общественных интересов, а также об инвалидах и пожилых людях.

Инвалидам обеспечиваются равные возможности для осуществления прав и свобод человека и гражданина. Государством реализуется политика социальной интеграции инвалидов, создания доступной среды и улучшения качества их жизни, поддержки семей с инвалидами.

Статья 48. Граждане Республики Беларусь имеют право на жилище. Это право обеспечивается развитием государственного

и частного жилищного фонда, содействием гражданам в приобретении жилья.

Гражданам, нуждающимся в социальной защите, жилище предоставляется государством и местным самоуправлением бесплатно или по доступной для них плате в соответствии с законодательством.

Никто не может быть произвольно лишен жилья.

Статья 49. Каждый имеет право на образование.

Гарантируются доступность и бесплатность общего среднего и профессионально-технического образования.

Среднее специальное и высшее образование доступно для всех в соответствии со способностями каждого. Каждый может на конкурсной основе бесплатно получить соответствующее образование в государственных учреждениях образования.

Статья 50. Каждый имеет право сохранять свою национальную принадлежность, равно как никто не может быть принужден к определению и указанию национальной принадлежности.

Оскорбление национального достоинства преследуется согласно закону.

Каждый имеет право пользоваться родным языком, выбирать язык общения. Государство гарантирует в соответствии с законом свободу выбора языка воспитания и обучения.

Статья 51. Каждый имеет право на участие в культурной жизни. Это право обеспечивается общедоступностью ценностей отечественной и мировой культуры, находящихся в государственных и общественных фондах, развитием сети культурно-просветительных учреждений.

Свобода художественного, научного, технического творчества и преподавания гарантируется.

Интеллектуальная собственность охраняется законом.

Государство содействует развитию культуры, научных и технических исследований, внедрению инноваций на благо общих интересов.

Статья 52. Каждый, кто находится на территории Республики Беларусь, обязан соблюдать ее Конституцию, законы и уважать национальные традиции Беларуси.

Статья 53. Каждый обязан уважать достоинство, права, свободы, законные интересы других лиц.

Статья 54. Каждый обязан беречь историко-культурное, духовное наследие и другие национальные ценности.

Проявление патриотизма, сохранение исторической памяти о героическом прошлом белорусского народа являются долгом каждого гражданина Республики Беларусь.

Статья 55. Охрана природной среды – долг каждого.

Статья 56. Граждане Республики Беларусь обязаны принимать участие в финансировании государственных расходов путем уплаты государственных налогов, пошлин и иных платежей.

Статья 57. Защита Республики Беларусь – обязанность и священный долг гражданина Республики Беларусь.

Порядок прохождения воинской службы, основания и условия освобождения от воинской службы либо замена ее альтернативной определяются законом.

Статья 58. Никто не может быть понужден к исполнению обязанностей, не предусмотренных Конституцией и законами, либо к отказу от своих прав.

Статья 59. Государство обязано принимать все доступные ему меры для создания внутреннего и международного порядка, необходимого для полного осуществления прав и свобод граждан Республики Беларусь, предусмотренных Конституцией.

Государственные органы, должностные и иные лица, которым доверено исполнение государственных функций, обязаны в пределах своей компетенции принимать необходимые меры для осуществления и защиты прав и свобод личности.

Эти органы и лица несут ответственность за действия, нарушающие права и свободы личности.

Статья 60. Каждому гарантируется защита его прав и свобод компетентным, независимым и беспристрастным судом в определенные законом сроки. Решения и действия (бездействие) государственных органов и должностных лиц, ущемляющие права и свободы, могут быть обжалованы в суд.

С целью защиты прав, свобод, чести и достоинства граждане в соответствии с законом вправе взыскать в судебном порядке как имущественный вред, так и материальное возмещение морального вреда.

Статья 61. Каждый вправе в соответствии с международными договорами Республики Беларусь обращаться в международные организации с целью защиты своих прав и свобод, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты.

Статья 62. Каждый имеет право на юридическую помощь для осуществления и защиты прав и свобод, в том числе право пользоваться в любой момент помощью адвокатов и других своих представителей в суде, иных государственных органах, других организациях и в отношениях с должностными лицами и гражданами. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается за счет государственных средств.

Противодействие оказанию правовой помощи в Республике Беларусь запрещается.

Статья 63. Осуществление предусмотренных настоящей Конституцией прав и свобод личности может быть приостановлено только в условиях чрезвычайного или военного положения в порядке и пределах, определенных Конституцией и законом.

При осуществлении особых мер в период чрезвычайного положения не могут ограничиваться права, предусмотренные в статье 24, части третьей статьи 25, статьях 26, 31 Конституции.

РАЗДЕЛ III

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА. РЕФЕРЕНДУМ

ГЛАВА 1

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Статья 64. Выборы депутатов и других лиц, избираемых на государственные должности народом, являются всеобщими: право избирать имеют граждане Республики Беларусь, достигшие 18 лет.

Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, лица, содержащиеся по приговору суда в местах лишения свободы.

Любое прямое или косвенное ограничение избирательных прав граждан в других случаях является недопустимым и наказывается согласно закону.

Возрастной и иные цензы для депутатов и других лиц, избираемых на государственные должности, определяются соответствующими законами, если иное не предусмотрено Конституцией.

Статья 65. Выборы являются свободными: избиратель лично решает, участвовать ли ему в выборах и за кого голосовать.

Подготовка и проведение выборов проводятся открыто и гласно.

Статья 66. Выборы являются равными: избиратели имеют равное количество голосов.

Кандидаты, избираемые на государственные должности, участвуют в выборах на равных основаниях.

Статья 67. Выборы депутатов являются прямыми: депутаты избираются гражданами непосредственно.

Выборы депутатов проводятся в единый день голосования в последнее воскресенье февраля.

Статья 68. Голосование на выборах является тайным: контроль за волеизъявлением избирателей в ходе голосования запрещается.

Статья 69. Право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит политическим партиям, трудовым коллективам и гражданам в соответствии с законом.

Статья 70. Расходы на подготовку и проведение выборов осуществляются за счет государства в пределах выделенных на эти цели средств. В случаях, предусмотренных законом, расходы на подготовку и проведение выборов могут осуществляться за счет средств политических партий, других организаций, граждан.

Запрещается финансирование расходов на подготовку и проведение выборов иностранными государствами и организациями, иностранными гражданами, а также в других случаях, предусмотренных законом.

Статья 71. Проведение выборов обеспечивают избирательные комиссии, если иное не предусмотрено Конституцией.

Систему избирательных комиссий возглавляет Центральная избирательная комиссия. Центральная избирательная комиссия организует выборы Президента, делегатов Всебелорусского народного собрания, депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики, депутатов местных Советов депутатов, проведение республиканских референдумов, осуществляет контроль за исполнением законодательства о выборах и референдуме, а также иные полномочия, установленные законом.

Председатель и члены Центральной избирательной комиссии избираются на пять лет и освобождаются от должности Всебелорусским народным собранием.

Система, порядок формирования, компетенция избирательных комиссий и гарантии их независимости определяются законом.

Порядок проведения выборов определяется законом.

Выборы не проводятся в период чрезвычайного или военного положения.

Статья 72. Отзыв депутатов осуществляется по основаниям, предусмотренным законом.

Голосование об отзыве депутата проводится в порядке, предусмотренном для избрания депутата, по инициативе не менее двадцати процентов граждан, обладающих избирательным правом

и проживающих на соответствующей территории.

Основания и порядок отзыва членов Совета Республики устанавливаются законом.

ГЛАВА 2

РЕФЕРЕНДУМ (НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ)

Статья 73. Для решения важнейших вопросов государственной и общественной жизни могут проводиться республиканские и местные референдумы.

Статья 74. Республиканские референдумы назначаются Президентом Республики Беларусь по собственной инициативе, по предложению Всебелорусского народного собрания, а также по предложению Палаты представителей и Совета Республики, которое принимается на их раздельных заседаниях большинством голосов от установленного Конституцией состава (полного состава) каждой из палат, либо по предложению не менее 450 тысяч граждан, обладающих избирательным правом, в том числе не менее 30 тысяч граждан от каждой из областей и города Минска.

Вопросы, выносимые на республиканский референдум, подлежат проверке на соответствие Конституции.

Президент после внесения на его рассмотрение в соответствии с законом предложений Всебелорусского народного собрания, Палаты представителей и Совета Республики либо граждан о проведении референдума назначает республиканский референдум.

Дата проведения республиканского референдума устанавливается не позднее трех месяцев со дня издания указа Президента о назначении референдума.

Решения, принятые республиканским референдумом, подписываются Президентом Республики Беларусь.

Статья 75. Местные референдумы назначаются соответствующими местными представительными органами по своей инициативе либо по предложению не менее десяти процентов граждан, обладающих избирательным правом и проживающих на соответствующей территории.

Статья 76. Референдумы проводятся путем всеобщего, свободного, равного и тайного голосования.

В референдумах участвуют граждане Республики Беларусь, обладающие избирательным правом.

Статья 77. Решения, принятые референдумом, могут быть отменены или изменены только путем референдума, если иное не будет определено референдумом.

Статья 78. Порядок проведения республиканских и местных референдумов, а также перечень вопросов, которые не могут быть вынесены на референдум, определяются законом.

РАЗДЕЛ IV

ПРЕЗИДЕНТ, ВСЕБЕЛОРУССКОЕ НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ, ПАРЛАМЕНТ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, СУД

ГЛАВА 3

ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Статья 79. Президент Республики Беларусь является Главой государства, гарантом Конституции Республики Беларусь, прав и свобод человека и гражданина.

Президент олицетворяет единство народа, гарантирует реализацию основных направлений внутренней и внешней политики, представляет Республику Беларусь в отношениях с другими государствами и международными организациями. Президент принимает меры по охране суверенитета Республики Беларусь, ее национальной безопасности и территориальной целостности, обеспечивает политическую и экономическую стабильность, преемственность и взаимодействие органов государственной власти, осуществляет посредничество между органами государственной власти.

Статья 80. Президентом может быть избран гражданин Республики Беларусь по рождению, не моложе 40 лет, обладающий избирательным правом, постоянно проживающий в Республике Беларусь не менее 20 лет непосредственно перед выборами, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа иностранного государства, дающего право на льготы и другие преимущества.

Статья 81. Президент избирается сроком на пять лет непосредственно народом Республики Беларусь на основе всеобщего, свободного, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Одно и то же лицо может быть Президентом не более двух сроков.

Кандидаты на должность Президента выдвигаются гражданами Республики Беларусь при наличии не менее 100 тысяч подписей избирателей.

Выборы Президента назначаются Палатой представителей не позднее чем за пять месяцев и проводятся не позднее чем за два месяца до истечения срока полномочий предыдущего Президента.

Если должность Президента оказалась вакантной, выборы проводятся не ранее чем через 30 дней и не позднее чем через 70 дней со дня открытия вакансии.

Статья 82. Считается, что выборы Президента состоялись, если в голосовании приняли участие более половины граждан Республики Беларусь, включенных в список избирателей.

Президент считается избранным, если за него проголосовало более половины граждан Республики Беларусь, принявших участие в голосовании.

Если ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, то в двухнедельный срок проводится второй тур голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее количество голосов избирателей. Избранным считается кандидат в Президенты, получивший при повторном голосовании больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Порядок проведения выборов Президента определяется законом.

Статья 83. Президент вступает в должность после принесения Присяги следующего содержания:

”Вступая в должность Президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности“.

Присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики, судей Конституционного и Верховного судов не позднее двух месяцев со дня избрания Президента. С момента принесения Присяги вновь избранным Президентом полномочия предыдущего Президента прекращаются.

Статья 84. Президент Республики Беларусь:

1) назначает республиканские референдумы;

2) назначает очередные и внеочередные выборы в Палату представителей, Совет Республики и местные представительные органы;

3) распускает палаты в случаях и в порядке, предусмотренных Конституцией;

4) исключен;

5) образует, упраздняет и реорганизует Администрацию Президента Республики Беларусь, другие государственные органы и иные организации, а также консультативно-совещательные и иные органы при Президенте, определяет их статус;

6) с предварительного согласия Палаты представителей назначает на должность Премьер-министра;

7) определяет структуру Правительства Республики Беларусь, назначает на должность и освобождает от должности заместителей Премьер-министра, министров и других членов Правительства, принимает решение об отставке Правительства или его членов;

8) исключен;

9) с предварительного согласия Совета Республики назначает на должность Генерального прокурора, Председателя Комитета государственного контроля, Председателя и членов Правления Национального банка и освобождает их от должности по основаниям, предусмотренным законом;

10) назначает судей судов общей юрисдикции и освобождает их от должности по основаниям, предусмотренным законом, если иное не определено Конституцией;

11) исключен;

12) исключен;

13) обращается с посланиями к народу Республики Беларусь о положении в государстве и об основных направлениях внутренней и внешней политики;

14) обращается с ежегодными посланиями к Парламенту, которые заслушиваются на Всебелорусском народном собрании; имеет право участвовать в работе Парламента и его органов, выступать перед ними в любое время с речью или сообщением;

15) имеет право председательствовать на заседаниях Правительства Республики Беларусь;

16) назначает представителей Президента в Парламенте, помощников, уполномоченных и других должностных лиц, должности которых определены в соответствии с законодательством, если иное не предусмотрено Конституцией;

17) решает вопросы о приеме в гражданство Республики Беларусь, его прекращении и предоставлении убежища;

18) устанавливает государственные праздники и праздничные дни, награждает государственными наградами, присваивает классные чины и звания;

19) осуществляет помилование осужденных;

20) ведет переговоры и подписывает международные договоры, назначает и отзывает дипломатических представителей Республики Беларусь в иностранных государствах и при международных организациях;

21) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных при нем дипломатических представителей иностранных государств;

22) в случае стихийного бедствия, катастрофы, а также попыток насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения государственной власти, вооруженного мятежа, массовых и иных беспорядков, сопровождающихся насилием либо угрозой насилия со стороны группы лиц и организаций, в результате которых возникает опасность жизни и здоровью людей, территориальной целостности и существованию государства, вводит на территории Республики Беларусь или в отдельных ее местностях чрезвычайное положение с внесением в трехдневный срок принятого решения на утверждение Совета Республики;

23) в случаях, предусмотренных законодательством, вправе отложить проведение забастовки или приостановить ее, но не более чем на трехмесячный срок;

24) подписывает законы; имеет право в порядке, установленном Конституцией, возвратить закон или отдельные его положения со своими возражениями в Палату представителей;

25) имеет право отменять акты Правительства;

26) непосредственно или через создаваемые им органы осуществляет контроль за соблюдением законодательства местными органами управления и самоуправления; имеет право приостанавливать решения местных Советов депутатов и отменять решения местных исполнительных и распорядительных органов в случае несоответствия их законодательству;

27) формирует и возглавляет Совет Безопасности Республики Беларусь; назначает на должность и освобождает от должности Государственного секретаря Совета Безопасности;

28) является Главнокомандующим Вооруженными Силами; назначает на должности и освобождает от должностей высшее командование Вооруженных Сил;

29) вводит на территории Республики Беларусь в случае военной угрозы или нападения военное положение, объявляет полную или частичную мобилизацию с внесением в трехдневный срок принятого решения на утверждение Совета Республики;

30) осуществляет иные установленные Конституцией и законами полномочия, необходимые для реализации возложенных на него конституционных функций.

Статья 85. Президент на основе и в соответствии с Конституцией издает указы и распоряжения, имеющие обязательную силу на всей территории Республики Беларусь.

Указы и распоряжения Президента не должны противоречить законам.

Статья 86. Президент не может занимать другие должности, получать помимо заработной платы денежные вознаграждения, за исключением гонораров за произведения науки, литературы и искусства.

Президент приостанавливает членство в политических партиях на весь срок полномочий.

Статья 87. Президент может в любое время подать в отставку. Отставка Президента принимается Палатой представителей.

Статья 88. Президент может быть досрочно освобожден от должности при стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять обязанности Президента. Решение о досрочном освобождении Президента принимается большинством не менее двух третей голосов от полного состава Палаты представителей и большинством не менее двух третей голосов от полного состава Совета Республики на основании заключения специально создаваемой палатами комиссии.

Президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения Конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.

Предложение о выдвижении обвинения Президенту и смещении его с должности вносится Всебелорусскому народному собранию по инициативе не менее одной трети от полного состава Палаты представителей или не менее 150 тысяч граждан Республики Беларусь, обладающих избирательным правом. Расследование обвинения организуется Всебелорусским народным собранием.

Решение Всебелорусского народного собрания о смещении Президента с должности принимается после получения заключения Конституционного Суда о наличии фактов систематического или грубого нарушения Президентом Конституции в случае, если Президент обвиняется в таком нарушении Конституции.

Решение Всебелорусского народного собрания о смещении Президента с должности считается принятым, если за него проголосовало большинство от полного состава Всебелорусского народного собрания.

Непринятие Всебелорусским народным собранием решения о смещении Президента с должности в течение двух месяцев со дня внесения предложения о выдвижении обвинения означает отклонение обвинения. Предложение о выдвижении обвинения Президенту и смещении его с должности не может инициироваться в период рассмотрения в соответствии с Конституцией вопроса о досрочном прекращении полномочий Парламента.

В случае смещения Президента в связи с совершением преступления дело по существу обвинения рассматривается Верховным Судом.

Статья 881. В случае вакансии должности Президента или невозможности исполнения им своих обязанностей по основаниям, предусмотренным Конституцией, его полномочия до принесения Присяги вновь избранным Президентом переходят к Председателю Совета Республики.

В случае гибели Президента в результате покушения на его жизнь, совершения акта терроризма, военной агрессии, вследствие иных действий насильственного характера:

заседания Совета Безопасности проводятся под руководством Председателя Совета Республики;

незамедлительно на основании решения Совета Безопасности в установленном порядке на территории Республики Беларусь вводится чрезвычайное или военное положение;

государственные органы и должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета Безопасности.

Статья 89. Президент обладает неприкосновенностью, его честь и достоинство охраняются законом.

Положения части первой настоящей статьи распространяются на Президента, прекратившего исполнение полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности либо досрочно в случае его отставки или стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять обязанности Президента.

Президент, прекративший исполнение своих полномочий, не может быть привлечен к ответственности за действия, совершенные в связи с осуществлением им президентских полномочий.

Статус Президента, прекратившего исполнение своих полномочий, устанавливается законом.

ГЛАВА 31

ВСЕБЕЛОРУССКОЕ НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ

Статья 891. Всебелорусское народное собрание – высший представительный орган народовластия Республики Беларусь, определяющий стратегические направления развития общества и государства, обеспечивающий незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие.

Статья 892. Делегатами Всебелорусского народного собрания являются:

Президент Республики Беларусь;

Президент Республики Беларусь, прекративший исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности либо досрочно в случае его отставки;

представители законодательной, исполнительной и судебной власти;

представители местных Советов депутатов;

представители гражданского общества.

Представители местных Советов депутатов и гражданского общества на Всебелорусское народное собрание избираются от каждой области и города Минска в порядке, определяемом законом.

Предельная численность делегатов Всебелорусского народного собрания составляет 1200 человек.

Срок полномочий Всебелорусского народного собрания составляет пять лет.

Всебелорусское народное собрание созывается на первое заседание Центральной избирательной комиссией не позднее 60 дней после выборов депутатов.

Делегат Всебелорусского народного собрания принимает участие в работе Всебелорусского народного собрания без отрыва от трудовой (служебной) деятельности.

Коллегиальным органом, обеспечивающим в порядке, установленном законом, оперативное решение вопросов, входящих в компетенцию Всебелорусского народного собрания, является Президиум.

Председатель Всебелорусского народного собрания, его заместители и иные члены Президиума избираются Всебелорусским народным собранием тайным голосованием.

Статья 893. Всебелорусское народное собрание:

1) утверждает основные направления внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию национальной безопасности;

2) утверждает программы социально-экономического развития Республики Беларусь;

3) заслушивает Премьер-министра о выполнении программы социально-экономического развития Республики Беларусь;

4) предлагает изменения и дополнения в Конституцию;

5) предлагает проведение республиканских референдумов;

6) вправе рассматривать вопрос о легитимности выборов;

7) принимает решение о смещении Президента с должности в случае систематического или грубого нарушения им Конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления;

8) вправе ввести на территории Республики Беларусь чрезвычайное или военное положение при наличии оснований, предусмотренных Конституцией, и в случае бездействия Президента по этим вопросам. Введение чрезвычайного или военного положения рассматривается Всебелорусским народным собранием по инициативе Президиума Всебелорусского народного собрания или Совета Республики;

9) по предложению Президента, предварительно согласованному с Президиумом Всебелорусского народного собрания:

избирает Председателя и судей Конституционного Суда и освобождает их от должности по основаниям, предусмотренным законом;

избирает Председателя и судей Верховного Суда и освобождает их от должности по основаниям, предусмотренным законом;

избирает Председателя и членов Центральной избирательной комиссии и освобождает их от должности по основаниям, предусмотренным законом;

10) по предложению Президента принимает решение о возможности направления военнослужащих, сотрудников военизированных организаций, иных лиц за пределы Республики Беларусь для участия в обеспечении коллективной безопасности и деятельности по поддержанию международного мира и безопасности;

11) награждает Президента государственными наградами, а также предлагает лиц для награждения государственными наградами;

12) дает обязательные для исполнения поручения государственным органам и должностным лицам, получает информацию от государственных органов и должностных лиц, осуществляет иные установленные Конституцией и законами полномочия, необходимые для реализации возложенных на него конституционных функций.

Статья 894. Заседания Всебелорусского народного собрания проводятся не реже одного раза в год.

Всебелорусское народное собрание может быть созвано на внеочередное заседание по инициативе Президента, Президиума Всебелорусского народного собрания, обеих палат Национального собрания (совместным решением), а также по инициативе не менее 150 тысяч граждан Республики Беларусь, обладающих избирательным правом.

Статья 895. Всебелорусское народное собрание для реализации возложенных на него конституционных функций принимает решения.

Решения Всебелорусского народного собрания являются обязательными для исполнения и могут отменять правовые акты, иные решения государственных органов и должностных лиц, противоречащие интересам национальной безопасности, за исключением актов судебных органов.

Статья 896. Компетенция, порядок формирования и деятельности Всебелорусского народного собрания определяются законом.

ГЛАВА 4

ПАРЛАМЕНТ – НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Статья 90. Парламент – Национальное собрание Республики Беларусь является представительным и законодательным органом Республики Беларусь.

Парламент состоит из двух палат – Палаты представителей и Совета Республики.

Статья 91. Состав Палаты представителей – 110 депутатов. Избрание депутатов Палаты представителей осуществляется в соответствии с законом на основе всеобщего, свободного, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании.

Совет Республики является палатой территориального представительства. От каждой области и города Минска тайным голосованием избираются на заседаниях депутатов местных Советов депутатов базового уровня каждой области и города Минска по восемь членов Совета Республики. Восемь членов Совета Республики назначаются Президентом Республики Беларусь. Членом Совета Республики пожизненно с его согласия является Президент Республики Беларусь, прекративший исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности либо досрочно в случае его отставки.

Выборы нового состава палат Парламента назначаются не позднее трех месяцев до единого дня голосования.

Внеочередные выборы палат Парламента проводятся в течение трех месяцев со дня досрочного прекращения полномочий палат Парламента.

Статья 92. Депутатом Палаты представителей может быть гражданин Республики Беларусь, достигший 21 года.

Членом Совета Республики может быть гражданин Республики Беларусь, достигший 30 лет и проживший на территории соответствующей области, города Минска не менее пяти лет.

Депутаты Палаты представителей осуществляют свои полномочия в Парламенте на профессиональной основе.

Одно и то же лицо не может одновременно являться членом двух палат Парламента. Депутат Палаты представителей не может быть членом Правительства, депутатом местного Совета депутатов. Член Совета Республики не может быть одновременно членом Правительства. Не допускается совмещение обязанностей депутата Палаты представителей, члена Совета Республики с одновременным занятием должности Президента либо судьи.

Статья 93. Срок полномочий Парламента – пять лет, если иное не предусмотрено Конституцией. Полномочия Парламента могут быть продлены на основании закона только в случае войны.

Первая после выборов сессия палат Парламента созывается Центральной избирательной комиссией и начинает свою работу не позднее чем через 30 дней после выборов. Отсчет тридцатидневного срока для созыва и начала работы первой сессии Палаты представителей осуществляется со дня выборов. Отсчет тридцатидневного срока для созыва и начала работы первой сессии Совета Республики осуществляется со дня первого заседания депутатов местных Советов депутатов базового уровня по выборам членов Совета Республики от области или города Минска.

В случаях и в порядке, предусмотренных Конституцией, полномочия Палаты представителей или Совета Республики могут быть прекращены досрочно. С прекращением полномочий Палаты представителей или Совета Республики по решению Президента могут быть также прекращены полномочия соответственно Совета Республики или Палаты представителей.

Статья 94. Полномочия Палаты представителей могут быть досрочно прекращены при отказе в доверии Правительству, выражении вотума недоверия Правительству либо двукратном отказе в даче предварительного согласия на назначение Премьер-министра.

Полномочия Палаты представителей либо Совета Республики могут быть также досрочно прекращены на основании заключения Конституционного Суда в случае систематического или грубого нарушения палатами Парламента Конституции.

Решения по этим вопросам Президент принимает не позднее чем в двухмесячный срок после официальных консультаций с председателями палат.

Палаты не могут быть распущены в период чрезвычайного или военного положения, в последние шесть месяцев полномочий Президента, в период решения палатами вопроса о досрочном освобождении Президента от должности или в период решения Всебелорусским народным собранием вопроса о смещении Президента с должности.

Не допускается роспуск палат в течение года со дня их первых заседаний и в последний год полномочий Парламента.

В случае роспуска палат Парламента новый состав соответствующей палаты осуществляет свои полномочия до начала полномочий Парламента, избранного в единый день голосования.

Статья 95. Палаты собираются на сессию, которая открывается в третий вторник сентября и закрывается в последний рабочий день июня следующего года.

Палата представителей, Совет Республики в случае особой необходимости созываются на внеочередную сессию председателями палат по инициативе Президента или большинства депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики от полного состава каждой из палат по повестке дня и в срок, определенные инициатором.

Статья 96. Палата представителей избирает из своего состава Председателя Палаты представителей и его заместителей.

Совет Республики избирает из своего состава Председателя Совета Республики и его заместителей.

Председатели Палаты представителей и Совета Республики, их заместители ведут заседания и ведают внутренним распорядком палат.

Палата представителей и Совет Республики из своего состава избирают постоянные комиссии и иные органы для ведения законопроектной работы, предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению палат.

Статья 97. Палата представителей:

1) рассматривает по предложению Президента, Всебелорусского народного собрания, не менее одной трети от полного состава каждой из палат Парламента либо по инициативе не менее 150 тысяч граждан Республики Беларусь, обладающих избирательным правом, проекты законов о внесении изменений и дополнений в Конституцию;

2) рассматривает проекты законов о ратификации и денонсации международных договоров; об основном содержании и принципах осуществления прав, свобод и обязанностей граждан; о гражданстве, статусе иностранцев и лиц без гражданства; о правах национальных меньшинств; об установлении республиканских налогов и сборов; о принципах осуществления отношений собственности; об основах социальной защиты; о принципах регулирования труда и занятости; о браке, семье, детстве, материнстве, отцовстве, воспитании, образовании, культуре и здравоохранении; об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов; об определении порядка решения вопросов административно-территориального устройства государства; о местном самоуправлении; о судоустройстве, судопроизводстве и статусе судей; об уголовной ответственности; об амнистии; об объявлении войны и о заключении мира; о правовом режиме военного и чрезвычайного положения; об установлении государственных наград; о толковании законов; проекты иных законов;

21) рассматривает проекты законов о республиканском бюджете и об утверждении отчета о его исполнении. Проекты законов о республиканском бюджете и об утверждении отчета о его исполнении вносятся в Палату представителей Правительством по согласованию с Президентом;

3) назначает выборы Президента;

4) дает предварительное согласие Президенту на назначение на должность Премьер-министра;

5) заслушивает доклад Премьер-министра о программе деятельности Правительства и одобряет или отклоняет программу; повторное отклонение палатой программы означает выражение вотума недоверия Правительству;

51) ежегодно заслушивает информацию Генерального прокурора, Председателя Комитета государственного контроля и Председателя Правления Национального банка о результатах их деятельности;

6) рассматривает по инициативе Премьер-министра вопрос о доверии Правительству;

7) по инициативе не менее одной трети от полного состава Палаты представителей выражает вотум недоверия Правительству; вопрос об ответственности Правительства не может быть поставлен в течение года после одобрения программы его деятельности;

8) принимает отставку Президента;

9) исключен;

10) отменяет распоряжения Председателя Палаты представителей.

Палата представителей может принимать решения по другим вопросам, если это предусмотрено Конституцией.

Статья 98. Совет Республики:

1) одобряет или отклоняет принятые Палатой представителей проекты законов о внесении изменений и дополнений в Конституцию; проекты иных законов;

2) дает предварительное согласие Президенту на назначение на должность и освобождение от должности Генерального прокурора, Председателя Комитета государственного контроля, Председателя и членов Правления Национального банка;

21) ежегодно заслушивает информацию Генерального прокурора, Председателя Комитета государственного контроля и Председателя Правления Национального банка о результатах их деятельности;

3) исключен;

4) исключен;

5) анализирует деятельность местных Советов депутатов, принимает меры по развитию местного самоуправления; отменяет решения местных Советов депутатов, не соответствующие законодательству;

6) принимает решение о роспуске местного Совета депутатов в случае систематического или грубого нарушения им требований законодательства и в иных случаях, предусмотренных законом;

7) исключен;

8) рассматривает указы Президента о введении чрезвычайного положения, военного положения, полной или частичной мобилизации и не позднее чем в трехдневный срок после их внесения принимает соответствующее решение.

Совет Республики может принимать решения по другим вопросам, если это предусмотрено Конституцией.

Статья 99. Право законодательной инициативы принадлежит Президенту, Всебелорусскому народному собранию, депутатам Палаты представителей, Совету Республики, Правительству, а также гражданам, обладающим избирательным правом, в количестве не менее 50 тысяч человек и реализуется в Палате представителей.

Законопроекты, следствием принятия которых может быть сокращение государственных средств, создание или увеличение расходов, вносятся в Палату представителей при наличии заключения Правительства.

Президент либо по его поручению Правительство имеют право вносить предложения в Палату представителей и Совет Республики об объявлении рассмотрения проекта закона срочным. Палата представителей и Совет Республики в этом случае должны рассмотреть данный проект в течение десяти дней со дня внесения на их рассмотрение.

По требованию Президента либо, с его согласия, Правительства Палата представителей, Совет Республики на своих заседаниях принимают решения, голосуя в целом за весь внесенный Президентом или Правительством проект или его часть, сохранив лишь те поправки, которые предложены или приняты Президентом либо Правительством.

Статья 100. Любой законопроект, если иное не предусмотрено Конституцией, вначале рассматривается в Палате представителей, а затем в Совете Республики.

Законопроект, за исключением случаев, предусмотренных Конституцией, становится законом после принятия Палатой представителей и одобрения Советом Республики большинством голосов от полного состава каждой палаты.

Закон о республиканском бюджете на очередной финансовый год принимается до начала финансового года. В случае непринятия закона о республиканском бюджете в указанный срок осуществляется временное управление республиканским бюджетом.

Принятые Палатой представителей законопроекты в течение пяти дней передаются на рассмотрение в Совет Республики, где могут рассматриваться не более двадцати дней, если иное не предусмотрено Конституцией.

Закон считается одобренным Советом Республики, если за него проголосовало большинство от полного состава Совета Республики, либо если в течение двадцати дней, а при объявлении законопроекта срочным – десяти дней со дня внесения он не был рассмотрен Советом Республики. В случае отклонения законопроекта Советом Республики палаты могут создать согласительную комиссию, формируемую на паритетной основе, для преодоления возникших разногласий. Текст законопроекта, выработанный согласительной комиссией, представляется на одобрение обеих палат.

Если согласительной комиссией не принят согласованный текст законопроекта, Президент либо по его поручению Правительство могут потребовать, чтобы Палата представителей приняла окончательное решение. Закон считается принятым Палатой представителей при условии, что за него проголосовало не менее двух третей от полного состава Палаты представителей.

Закон, принятый Палатой представителей и одобренный Советом Республики, либо принятый Палатой представителей в порядке, предусмотренном настоящей статьей, представляется в десятидневный срок Президенту на подпись. Если Президент согласен с текстом закона, он его подписывает. Если Президент не возвращает какой-либо закон на протяжении двух недель после того, как он был ему представлен, закон считается подписанным. Закон не считается подписанным и не вступает в силу, если он не мог быть возвращен в Парламент в связи с окончанием сессии.

При несогласии с текстом закона Президент возвращает его со своими возражениями в Палату представителей, которая должна рассмотреть закон с возражениями Президента не позднее тридцати дней. Если закон будет принят Палатой представителей большинством не менее двух третей голосов от полного состава, он вместе с возражениями Президента в пятидневный срок направляется в Совет Республики, который также должен рассмотреть его повторно не позднее двадцати дней. Закон считается принятым, если он одобрен большинством не менее двух третей голосов от полного состава Совета Республики. Закон после преодоления Палатой представителей и Советом Республики возражений Президента подписывается Президентом в пятидневный срок. Закон вступает в силу и в том случае, если он не будет подписан Президентом в этот срок.

В таком же порядке палатами рассматриваются возражения Президента на отдельные положения закона, которые возвращаются для повторного голосования. В этом случае до вынесения соответствующего решения Палатой представителей и Советом Республики закон подписывается Президентом и вступает в силу, за исключением тех положений, относительно которых имеются возражения Президента.

Статья 101. Исключена.

Статья 102. Депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики пользуются неприкосновенностью при выражении своих мнений и осуществлении своих полномочий. Это не относится к обвинению их в клевете и оскорблении.

В течение срока своих полномочий депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики могут быть арестованы, иным образом лишены личной свободы лишь с предварительного согласия соответствующей палаты, за исключением совершения государственной измены или иного тяжкого преступления, а также задержания на месте совершения преступления.

Уголовное дело в отношении депутата Палаты представителей или члена Совета Республики рассматривается Верховным Судом.

Статья 103. Заседания палат являются открытыми. Палаты, если этого требуют интересы государства, могут принять решение о проведении закрытого заседания большинством голосов от их полного состава. Во время заседаний, в том числе и закрытых, Президент, его представители, Премьер-министр и члены Правительства могут выступать вне очереди записавшихся для выступления столько раз, сколько они этого потребуют.

Палаты могут собираться совместно для заслушивания ежегодной информации Генерального прокурора, Председателя Комитета государственного контроля и Председателя Правления Национального банка о результатах их деятельности, а также для решения иных вопросов, входящих в компетенцию Парламента.

Одно заседание в месяц резервируется для вопросов депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики и ответов Правительства.

Депутат Палаты представителей, член Совета Республики вправе обратиться с запросом к Премьер-министру, членам Правительства, руководителям государственных органов. Запрос должен быть включен в повестку дня палаты. Ответ на запрос надлежит дать в течение двадцати сессионных дней в порядке, установленном палатой Парламента.

Заседание палаты считается правомочным при условии, что в нем участвует большинство депутатов Палаты представителей или членов Совета Республики от полного состава палаты.

Голосование в Палате представителей и Совете Республики открытое и осуществляется лично депутатом, членом Совета Республики путем подачи голоса ”за“ или ”против“. Тайное голосование проводится только при решении кадровых вопросов.

Статья 104. Решения Палаты представителей принимаются в форме законов и постановлений. Постановления Палаты представителей принимаются по вопросам распорядительного и контрольного характера.

Решения Совета Республики принимаются в форме постановлений.

Решения палат считаются принятыми при условии, что за них проголосовало большинство от полного состава палат, если иное не предусмотрено Конституцией.

Законы подлежат немедленному официальному опубликованию после их подписания и вступают в силу через десять дней после опубликования, если в самом законе не установлен иной срок.

Закон не имеет обратной силы, за исключением случаев, когда он смягчает или отменяет ответственность граждан.

Статья 105. Порядок деятельности Палаты представителей, Совета Республики, их органов, депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики определяется законом и регламентами палат, которые подписываются председателями палат.

ГЛАВА 5

ПРАВИТЕЛЬСТВО – СОВЕТ МИНИСТРОВ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Статья 106. Исполнительную власть в Республике Беларусь осуществляет Правительство – Совет Министров Республики Беларусь – центральный орган государственного управления.

Правительство в своей деятельности подотчетно Президенту Республики Беларусь и ответственно перед Парламентом Республики Беларусь.

Правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным Президентом Республики Беларусь.

Правительство Республики Беларусь состоит из Премьер-министра, его заместителей и министров. В состав Правительства могут входить и руководители других государственных органов и организаций.

Премьер-министр назначается Президентом Республики Беларусь с предварительного согласия Палаты представителей. Решение по этому вопросу принимается Палатой представителей не позднее чем в двухнедельный срок со дня внесения предложения по кандидатуре Премьер-министра. В случае двукратного отказа в даче согласия на назначение Премьер-министра Палатой представителей Президент Республики Беларусь вправе назначить исполняющего обязанности Премьер-министра, распустить Палату представителей и назначить новые выборы.

Работой Правительства руководит Премьер-министр.

Премьер-министр:

1) осуществляет непосредственное руководство деятельностью Правительства и несет персональную ответственность за его работу;

2) подписывает постановления Правительства;

3) в двухмесячный срок после своего назначения представляет Парламенту программу деятельности Правительства, а в случае ее отклонения представляет повторную программу деятельности Правительства в течение двух месяцев;

4) информирует Президента об основных направлениях деятельности Правительства и о всех его важнейших решениях;

41) ежегодно информирует Всебелорусское народное собрание о выполнении программы социально-экономического развития Республики Беларусь;

5) выполняет другие полномочия, связанные с организацией и деятельностью Правительства.

Правительство или любой член Правительства вправе заявить Президенту о своей отставке, если считают невозможным дальнейшее осуществление возложенных на них обязанностей. Правительство заявляет Президенту об отставке в случае выражения Палатой представителей вотума недоверия Правительству.

Премьер-министр может поставить перед Палатой представителей вопрос о доверии Правительству по представленной программе или по конкретному поводу. Если Палата представителей

в доверии отказывает, Президент вправе в десятидневный срок принять решение об отставке Правительства или о роспуске Палаты представителей и назначении новых выборов. При отклонении отставки Правительство продолжает осуществлять свои полномочия.

Президент вправе по собственной инициативе принять решение об отставке Правительства и освободить от должности любого члена Правительства.

В случае отставки или сложения полномочий Правительство Республики Беларусь по поручению Президента продолжает осуществлять свои полномочия до сформирования нового Правительства.

Статья 107. Правительство Республики Беларусь:

руководит системой подчиненных ему республиканских органов государственного управления и иных организаций, а также по вопросам, входящим в его компетенцию, системой местных исполнительных и распорядительных органов;

разрабатывает основные направления внутренней и внешней политики и принимает меры по их реализации;

разрабатывает и вносит по согласованию с Президентом в Палату представителей проекты законов о республиканском бюджете и об утверждении отчета о его исполнении; обеспечивает исполнение республиканского бюджета;

обеспечивает проведение единой экономической, финансовой, кредитной и денежной политики, государственной политики в области науки и инноваций, культуры, образования, здравоохранения, экологии, социального обеспечения и оплаты труда, государственно-частного партнерства;

принимает меры по обеспечению прав и свобод граждан, защите интересов государства, национальной безопасности и обороноспособности, охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью;

выступает от имени собственника в отношении имущества, являющегося собственностью Республики Беларусь, организует управление государственной собственностью;

обеспечивает исполнение Конституции, решений Всебелорусского народного собрания, законов, актов Президента;

отменяет акты министерств и иных подчиненных ему республиканских органов государственного управления;

вносит Президенту предложения об отмене решений местных исполнительных и распорядительных органов в случае несоответствия их законодательству;

осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией, законами и актами Президента.

Статья 108. Правительство принимает постановления, имеющие обязательную силу на всей территории Республики Беларусь.

Премьер-министр издает в пределах своей компетенции распоряжения.

Компетенция, порядок организации и деятельности Правительства определяются на основе Конституции законом о Совете Министров Республики Беларусь.

ГЛАВА 6

СУД

Статья 109. Судебная власть в Республике Беларусь осуществляется судами.

Система судов строится на принципах территориальности и специализации.

Судоустройство в Республике Беларусь определяется Конституцией и законом.

Образование чрезвычайных судов запрещается.

Статья 110. Судьи при осуществлении правосудия независимы и подчиняются только закону.

Какое-либо вмешательство в деятельность судей по отправлению правосудия недопустимо и влечет ответственность по закону.

Статья 111. Судьи не могут осуществлять предпринимательскую деятельность, выполнять иную оплачиваемую работу, кроме преподавательской и научно-исследовательской.

Основания для избрания (назначения) судей на должности и их освобождения предусматриваются законом.

Статья 112. Суды осуществляют правосудие на основе Конституции и принятых в соответствии с ней иных нормативных правовых актов.

Если при рассмотрении конкретного дела у суда возникнут сомнения в конституционности нормативного правового акта, подлежащего применению, суд до принятия постановления ставит перед Конституционным Судом вопрос о проверке конституционности данного нормативного правового акта.

Статья 1121. Верховный Суд возглавляет систему судов общей юрисдикции и является высшим судебным органом, который осуществляет правосудие посредством гражданского, уголовного и иных форм судопроизводства, предусмотренных законом.

Председатель и судьи Верховного Суда избираются и освобождаются от должности Всебелорусским народным собранием.

Статья 113. Дела в судах рассматриваются судьями единолично, а в предусмотренных законом случаях – коллегиально.

Статья 114. Разбирательство дел во всех судах открытое.

Слушание дел в закрытом судебном заседании допускается лишь в случаях, определенных законом, с соблюдением всех правил судопроизводства.

Статья 115. Правосудие осуществляется на основе состязательности и равенства сторон в процессе.

Судебные постановления являются обязательными для всех государственных органов, других организаций, должностных лиц и граждан.

Стороны и лица, участвующие в процессе, имеют право на обжалование решений, приговоров и других судебных постановлений.

Статья 116. Конституционный Суд осуществляет контроль за конституционностью нормативных правовых актов в государстве посредством конституционного судопроизводства в целях защиты конституционного строя Республики Беларусь, гарантированных Конституцией прав и свобод человека и гражданина, обеспечения верховенства Конституции и ее прямого действия на территории Республики Беларусь.

Конституционный Суд формируется в количестве 12 судей из высококвалифицированных специалистов в области права, имеющих, как правило, ученую степень.

Председатель и судьи Конституционного Суда избираются и освобождаются от должности Всебелорусским народным собранием.

Судьи Конституционного Суда избираются на 11 лет и могут быть избраны на новый срок.

Компетенция, организация и порядок деятельности Конституционного Суда определяются Конституцией и законом.

Статья 1161. Конституционный Суд по предложениям Президента, Президиума Всебелорусского народного собрания, Палаты представителей, Совета Республики, Верховного Суда, Совета Министров дает заключения:

о толковании Конституции;

о соответствии Конституции законов, указов Президента, постановлений Совета Министров, нормативных правовых актов других государственных органов.

Конституционный Суд по предложениям Президента дает заключения:

о конституционности проектов законов о внесении изменений и дополнений в Конституцию;

о соответствии Конституции законов, принятых Парламентом, до их подписания Президентом;

о конституционности вопросов, выносимых на республиканский референдум;

о соответствии Конституции не вступивших в силу международных договоров Республики Беларусь.

В случаях, предусмотренных Конституцией, Конституционный Суд дает заключения:

по предложению Президиума Всебелорусского народного собрания о наличии фактов систематического или грубого нарушения Президентом Конституции;

по предложению Президента о наличии фактов систематического или грубого нарушения палатами Парламента Конституции.

Конституционный Суд по предложению Президиума Всебелорусского народного собрания дает заключения о конституционности проведения выборов Президента, депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики.

Конституционный Суд в порядке, установленном законом, выносит решения:

по жалобам граждан на нарушения их конституционных прав и свобод, проверяя конституционность законов, примененных в конкретном деле, если исчерпаны все другие средства судебной защиты;

по запросам судов, проверяя конституционность нормативных правовых актов, подлежащих применению при рассмотрении судами конкретных дел.

Заключения и решения Конституционного Суда являются окончательными, обжалованию и опротестованию не подлежат.

РАЗДЕЛ V

МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И САМОУПРАВЛЕНИЕ

Статья 117. Местное управление и самоуправление осуществляется гражданами через местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы, органы территориального общественного самоуправления, местные референдумы, собрания и другие формы прямого участия в государственных и общественных делах.

Статья 118. Местные Советы депутатов избираются гражданами соответствующих административно-территориальных единиц сроком на пять лет, если иное не предусмотрено Конституцией.

В случае роспуска местного Совета депутатов новый состав этого Совета депутатов осуществляет свои полномочия до начала полномочий местных Советов депутатов, избранных в единый день голосования.

Статья 119. Руководители местных исполнительных и распорядительных органов назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом Республики Беларусь или в установленном им порядке и утверждаются в должности соответствующими местными Советами депутатов.

Статья 120. Местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы в пределах компетенции решают вопросы местного значения исходя из общегосударственных интересов и интересов населения, проживающего на соответствующей территории, исполняют решения вышестоящих государственных органов.

Статья 121. К исключительной компетенции местных Советов депутатов относятся:

утверждение программ социально-экономического развития, местных бюджетов и отчетов об их исполнении;

установление в соответствии с законом местных налогов и сборов;

определение в пределах, установленных законом, порядка управления и распоряжения коммунальной собственностью;

назначение местных референдумов.

Статья 122. Местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы на основании действующего законодательства принимают решения, имеющие обязательную силу на соответствующей территории.

Решения местных Советов депутатов, не соответствующие законодательству, отменяются вышестоящими представительными органами.

Решения местных исполнительных и распорядительных органов, не соответствующие законодательству, отменяются соответствующими Советами депутатов, вышестоящими исполнительными и распорядительными органами, а также Президентом Республики Беларусь.

Решения местных Советов депутатов, исполнительных и распорядительных органов, ограничивающие или нарушающие права, свободы и законные интересы граждан, а также в иных предусмотренных законодательством случаях могут быть обжалованы в судебном порядке.

Статья 123. В случае систематического или грубого нарушения местным Советом депутатов требований законодательства он может быть распущен Советом Республики. Иные основания досрочного прекращения полномочий местных Советов депутатов определяются законом.

Статья 124. Компетенция, порядок создания и деятельности органов местного управления и самоуправления определяются законодательством.

РАЗДЕЛ VI

ПРОКУРАТУРА. КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

ГЛАВА 7

ПРОКУРАТУРА

Статья 125. Надзор за точным и единообразным исполнением законов, указов и иных нормативных правовых актов министерствами и другими подчиненными Совету Министров органами, местными представительными и исполнительными органами, общественными объединениями, другими организациями, должностными лицами и гражданами возлагается на Генерального прокурора Республики Беларусь и подчиненных ему прокуроров.

Прокуратура осуществляет надзор за исполнением законов при расследовании преступлений, соответствием закону судебных решений по гражданским, уголовным делам и делам об административных правонарушениях, в случаях, предусмотренных законом, проводит предварительное следствие, поддерживает государственное обвинение в судах.

Статья 126. Единую и централизованную систему органов прокуратуры возглавляет Генеральный прокурор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Президентом с предварительного согласия Совета Республики.

Нижестоящие прокуроры назначаются Генеральным прокурором.

Статья 127. Генеральный прокурор и нижестоящие прокуроры независимы в осуществлении своих полномочий и руководствуются законодательством. В своей деятельности Генеральный прокурор подотчетен Президенту.

Статья 128. Компетенция, организация и порядок деятельности органов прокуратуры определяются законодательством.

ГЛАВА 8

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

Статья 129. Государственный контроль за исполнением республиканского бюджета, использованием государственной собственности, исполнением актов Президента, Парламента, Правительства и других государственных органов, регулирующих отношения государственной собственности, хозяйственные, финансовые и налоговые отношения, осуществляет Комитет государственного контроля.

Статья 130. Комитет государственного контроля образуется Президентом.

Председатель Комитета государственного контроля назначается на должность и освобождается от должности Президентом с предварительного согласия Совета Республики.

Статья 131. Компетенция, организация и порядок деятельности Комитета государственного контроля определяются законодательством.

РАЗДЕЛ VII

ФИНАНСОВО-КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Статья 132. Финансово-кредитная система Республики Беларусь включает бюджетную систему, банковскую систему, а также финансовые средства внебюджетных фондов, организаций и граждан.

На территории Республики Беларусь проводится единая бюджетно-финансовая, налоговая, денежно-кредитная, валютная политика.

Статья 133. Бюджетная система Республики Беларусь включает республиканский и местные бюджеты.

Доходы бюджета формируются за счет налогов, определяемых законом, других обязательных платежей, а также иных поступлений.

Общегосударственные расходы осуществляются за счет республиканского бюджета в соответствии с его расходной частью.

В соответствии с законом в Республике Беларусь могут создаваться внебюджетные фонды.

Статья 134. Порядок составления, утверждения и исполнения бюджетов определяется законом.

Статья 135. Отчет об исполнении республиканского бюджета представляется на рассмотрение Парламента не позднее пяти месяцев со дня окончания отчетного финансового года.

Отчеты об исполнении местных бюджетов подаются на рассмотрение соответствующих Советов депутатов в определенный законодательством срок.

Отчеты об исполнении республиканского и местных бюджетов публикуются.

Статья 136. Банковская система Республики Беларусь состоит из Национального банка Республики Беларусь и иных банков. Национальный банк регулирует кредитные отношения, денежное обращение, определяет порядок расчетов и обладает исключительным правом эмиссии денег.

РАЗДЕЛ VIII

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ

Статья 137. Исключена.

Статья 138. Вопрос об изменении и дополнении Конституции рассматривается палатами Парламента по инициативе Президента, Всебелорусского народного собрания, не менее одной трети от полного состава каждой из палат Парламента либо не менее 150 тысяч граждан Республики Беларусь, обладающих избирательным правом.

Статья 139. Закон об изменении и дополнении Конституции может быть принят после двух обсуждений и одобрений Парламентом с промежутком не менее трех месяцев.

Изменения и дополнения Конституции Парламентом не производятся в период чрезвычайного или военного положения,

а также в последние шесть месяцев полномочий Палаты представителей.

Статья 140. Законы о внесении изменений и дополнений в Конституцию, о введении в действие указанных законов считаются принятыми, если за них проголосовало не менее двух третей от полного состава каждой из палат Парламента.

Изменения и дополнения Конституции могут быть проведены через референдум. Решение об изменении и дополнении Конституции путем референдума считается принятым, если за него проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании. Считается, что референдум состоялся, если в нем приняло участие более половины граждан, внесенных в списки для голосования.

Разделы I, II, IV, VIII Конституции могут быть изменены только путем референдума.

РАЗДЕЛ IX

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 141. Изменения Конституции вступают в силу со дня официального опубликования таких изменений, если иное не определено в настоящем разделе.

Статья 142. Законы, указы Президента и другие акты, действовавшие до вступления в силу изменений Конституции, применяются в части, не противоречащей Конституции.

В течение двух лет после вступления в силу изменений Конституции:

законы, предусмотренные в Конституции, должны быть приняты либо приведены в соответствие с Конституцией;

указы Президента должны быть приведены в соответствие с Конституцией и законами.

Декреты Президента, изданные до вступления в силу изменений Конституции, применяются до признания их утратившими силу. Положения соответствующих декретов имеют приоритет по отношению к принятым до их издания положениям законов.

Статья 143. Государственные органы (должностные лица) осуществляют свою деятельность в течение срока, на который они были образованы (избраны, назначены), либо до прекращения их полномочий в установленном порядке.

Изменения Конституции, ограничивающие количество сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность Президента, вступают в силу со дня вступления в должность вновь избранного Президента.

Изменения Конституции, касающиеся порядка деятельности Парламента, применяются в отношении Парламента, который будет избран после вступления в силу изменений Конституции.

Статья 144. Закон, определяющий компетенцию, порядок формирования и деятельности Всебелорусского народного собрания, подлежит принятию в течение года со дня вступления в силу изменений Конституции.

В целях организации надлежащей работы Всебелорусского народного собрания Президент, занимающий эту должность на дату вступления в силу изменений Конституции, может быть избран Председателем Всебелорусского народного собрания.

Статья 145. До формирования Всебелорусского народного собрания избрание (назначение), освобождение от должности Председателя и судей Конституционного Суда, Председателя и судей Верховного Суда, Председателя и членов Центральной избирательной комиссии, а также иные передаваемые Всебелорусскому народному собранию полномочия осуществляются в порядке, действовавшем до вступления в силу изменений Конституции.

Статья 146. Члены Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов признаются членами Центральной избирательной комиссии и сохраняют свои полномочия на весь срок их избрания (назначения).

Центральная избирательная комиссия осуществляет полномочия по организации выборов делегатов Всебелорусского народного собрания после вступления в силу закона, определяющего компетенцию, порядок формирования и деятельности Всебелорусского народного собрания.

Статья 147. Палаты Национального собрания седьмого созыва сохраняют свои полномочия до начала полномочий палат Национального собрания восьмого созыва.

Местные Советы депутатов двадцать восьмого созыва осуществляют свои полномочия до начала полномочий местных Советов депутатов двадцать девятого созыва.

Выборы депутатов Палаты представителей восьмого созыва, депутатов местных Советов депутатов двадцать девятого созыва провести в единый день голосования в последнее воскресенье февраля 2024 г.

Статья 148. Конституционный Суд до приведения законодательства о конституционном судопроизводстве в соответствие с изменениями Конституции рассматривает жалобы граждан на нарушения их конституционных прав и свобод в порядке, установленном для рассмотрения инициативных обращений.