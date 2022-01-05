Вспомним наиболее яркие события 2021 года на Пуховщине

Продолжается строительство заводов ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация», включенных в инвестиционный проект «Организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла на 2016-2032 годы». Проектом предусмотрено строительство комплекса из 14 заводов, где будет организована глубокая переработка зерна по современным методам биотехнологии с получением аминокислот для производства кормов и кормовых добавок. Первые объекты уже введены в строй и производят продукцию, востребованную в том числе и в нашем районе.

2021 год начался под знаком вакцинации от коронавируса. Во многих странах мира стартовала прививочная кампания. Не стала исключением и наша страна. В Марьиногорской ЦРБ первые десять человек привились в январе уходящего года.

Сомнений, проходить вакцинацию или нет, уже не должно оставаться. Бояться стоит не прививки, а самой болезни…

Впервые за историю района выпускник получил стобалльный результат на централизованном тестировании: ученица СШ №4 города Марьина Горка Яна Степанюк к своим 80 и 96 баллам по истории и иностранному языку уверенно добавила 100 баллов по русскому. На «авось» Яна, конечно, не надеялась, поэтому к поступлению готовилась серьезно. И результат получился потрясающим.

Летом на месте разрушенного в прошлом веке храма возле поселка Марьино был воздвигнут поклонный крест. Именно здесь несколько столетий назад появилась чудотворная Марьиногорская икона Божией Матери.

Освящение креста состоялось 27 июня. И это еще одна дата, которая войдет в историю города.

В этом году ООО «Белэкотехника» ввело в строй новейшее современное предприятие по производству ветеринарных препаратов. Ожидаемый эффект — увеличение объемов выпускаемой продукции, обеспечение соблюдения всех требований к качеству продукции и расширение рынков сбыта.

После реконструкции открылся городской стадион. Футбольное поле с современным искусственным покрытием, воркаут-площадка с тренажерами, обновленная дорожка и трибуны — все теперь радует спортсменов и болельщиков.

Аэропорт в Пуховичском районе? Это уже не шутка. Хотите проверить? Добро пожаловать в объект придорожного сервиса «Аэропорт» ООО «Луйс», который открылся осенью недалеко от Марьиной Горки, возле деревни Крупка, по автотрассе М-5 Минск-Гомель.

В мае коллектив газеты «Пухавіцкія навіны» отметил 90-летие выхода первого номера газеты. Все это время мы старались работать для наших читателей, находя интересные новости, рассказывая о важных событиях, замечательных людях, трудовых коллективах. И сегодня мы также работаем для вас!