Вспомним своих солдат…

23 февраля мы будем отмечать День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. В преддверии праздника хочется вспомнить тех, кому довелось с оружием в руках защищать Родину. Не только профессиональных военных, но и людей мирных профессий, которые в случае необходимости брали в руки оружие и уходили отстаивать интересы своего государства. Я проследила военную историю своего рода, и всем, кто прочитает это материал, также предлагаю вспомнить своих родных и близких, защищавших Родину с оружием в руках.

Корни у моей семьи самые мирные — крестьянские: все мои предки из деревни Бор Новоселковского сельсовета. Но в ХХ веке в каждом поколении были солдаты. Они не совершили громких подвигов, о которых пишут в газетах. Они просто воевали, когда было нужно.

Прадед, Игнатий Иванович Езубчик, был участником Первой мировой войны. В армию его призвали в 1916 году. До сих пор в семейном архиве хранятся его военный билет и билет на поезд, по которому он в январе 1918 года возвратился из Могилева, где была ставка верховного главнокомандующего российской армией, на станцию Пуховичи.

У Игнатия Ивановича было трое детей: сын Александр и две дочери — Елена и Надежда (моя бабушка). На долю Александра выпало две войны. Правда, первую из них в совет-ской историографии так не называли: официально это было присоединение Западной Беларуси и Западной Украины к уже существовавшим советским республикам-сестрам. В моей семье о польской кампании никогда не рассказывали. И узнала я о том, что дед Саша принимал в ней участие, из его письма, написанного уже с другой войны 15 июля 1944 года: «…Прошли пешком за все время около 400 километров. Шли по тем дорожкам, что и в 39-м году. Отец знает. На Шацк, Узду, Могильно, Снов, Слоним, потом вышли ближе к Волковыску и дальше к Белостоку…».

А в Великую Отечественную Александр Игнатьевич, как и большинство пуховчан, призванных в армию летом 1944 года, воевал в Восточной Пруссии. Несколько раз был ранен, но выжил.

Мой родной дед, Василий Иванович Бабук, муж Надежды Игнатьевны, был участником финской кампании 1939-1940 годов. Это еще одна забытая для нас война, о которой в книге «Память. Пуховичский район» нет ни единой строчки. В этой жизни с дедом Василием мы не встретились (он умер в 1955 году). Бабушка рассказывала, что домой он вернулся с туберкулезом. Я не знаю, в какой части воевал мой дед. Но несколько лет назад выпал случай побывать в Карелии в так называемой Долине смерти, где в ту войну погибла 18-я стрелковая дивизия Красной Армии. Там сосны и скалы, но при этом спрятаться от пуль негде. Страшно.

В Великую Отечественную Василий Иванович помогал партизанам: шил им обувь. В семейном архиве есть интересный документ — партизанский «наградной лист», в котором сказано, что за помощь народным мстителям Василий Иванович Бабук был награжден отрезом сукна и гармошкой.

Так сложилось, что жизнь у мужчин нашего рода войны не забрали, что, к слову, в Беларуси редкость. Каково это: получать похоронки, а потом жить с ощущением невосполнимой потери, мы все узнали, когда из Афганистана не вернулась моя двоюродная сестра Светлана Михайловна Бабук, единственная дочь маминого брата Михаила. Ее официальная афганская история очень короткая: «Операционная сестра, служащая Советской Армии. В добровольном порядке 13 марта 1984 года через Московский районный военный комиссариат города Минска была направлена для работы по найму в советские войска, находившиеся в Республике Афганистан. Выполняла обязанности операционной сестры в 46-м отдельном медицинском батальоне 5-й гвардейской мотострелковой дивизии (войсковая часть полевая почта 93977; город Шинданд, провинция Герат). Неоднократно принимала участие в оказании хирургической помощи раненым советским и афганским воинам. Тяжело заболела (желтуха и брюшной тиф) и 31 октября 1985 года умерла».

Для Светланиных родителей, Михаила Васильевича и Майи Емельяновны, после гибели дочери жизнь полностью изменилась: из нее ушла радость. Дядя Миша вскоре сильно заболел. А тетя Майя держалась и мужа подбадривала, как могла. Она тоже была медиком и Светланой гордилась.

Как гордились своими детьми все матери «афганцев». Я встречала их на Чижовском кладбище в Минске, где похоронена Светлана. Там у них сложилось настоящее женское «братство». Звучит как каламбур, но, по сути, верно. Они все не могли позволить себе быть слабыми. И на них равнялись мужчины. Думаю, что такими были и женщины, получавшие похоронки со всех войн ХХ столетия. Иначе страна не выстояла бы. И вот в этой своей стойкости наши женщины — также защитники Отечества.

Имя нашей Светланы есть в часовне комплекса «Сынам Отчизны, которые погибли за ее пределами» на «Острове Мужества и Скорби» в Минске.

Лично я очень хочу, чтобы в нашей стране больше не появлялись такие комплексы в память о других войнах, и мирным людям не приходилось бы брать в руки оружие. Хотя твердо уверена, что к защите Отечества должен быть готов каждый.

Наталья ПАРХОМЧИК.