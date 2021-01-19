Вспомогательное  лечение после коронавируса:  желательно  или  обязательно?

Люди, переболевшие коронавирусом, не могут считать себя абсолютно здоровыми: выписка после стационарного или амбулаторного лечения не означает, что человек полностью восстановился. Последствия коронавируса для здоровья до конца не изучены, но уже сейчас в их числе называют фиброз легких, повышенную вероятность инсульта, депрессивное состояние, слабость, нарушение сна. После болезни почти у всех пациентов также сохраняется астенизация, головная боль, одышка, потливость.

Поэтому врачи рекомендуют не останавливать процесс лечения и в обязательном порядке скорректировать его алгоритм с врачом как при выписке, так и спустя месяц после нее. Консультация с врачом однозначно важна, потому что любое лечение зависит от того, какие есть у человека индивидуальные особенности, хронические заболевания.

Нужно сказать, что про лечение коронавируса сегодня медики знают гораздо больше, чем знали вчера. И периодически появляются обновленные рекомендации по профилактике и лечению COVID-19. В частности, недавно вышли временные медицинские рекомендации, разработанные белорусскими специалистами, которые применяются при назначении вспомогательного лечения.

Как правило, для продолжения лечения пациентам выписывают средства для профилактики тромбозов, витамин D, витамин С, препараты цинка, АЦЦ в качестве средства, которое оказывает положительное влияние на иммунную систему, а также препараты, содержащие мелатонин, для корректировки сна. Дозировки по понятным причинам подбираются индивидуально.

— Хотелось бы акцентировать внимание на приеме витамина D, который еще называют «витамином солнца» и дефицит которого характерен для жителей стран, где мало солнечных дней. В том числе и для белорусов, — говорит главный врач Марьиногорской ЦРБ Людмила Жаринова. — Известно, что витамин D участвует в работе иммунной системы и помогает ей справляться в том числе с вирусными инфекциями, поэтому при дефиците этого витамина новая коронавирусная инфекция может протекать тяжелее.

Но ковид — не единственная причина для контроля уровня витамина D. Он нужен нам постоянно. Чтобы понять, есть ли необходимость лично вам принимать витамин D, следует сдать кровь и определить его уровень. Это, кстати, уже возможно сделать и в Марьиногорской ЦРБ. Далее врач определит, какая доза препарата вам необходима. Суточная норма витамина D для взрослых составляет примерно 600-1000 единиц.

Роль цинка в организме человека также трудно переоценить. Цинк стимулирует иммунитет, укрепляет защиту организма, помогает освободиться от вирусов и различных бактерий, ослабляет симптомы аллергических реакций, помогает восстанавливать поврежденные ткани, является природным антиоксидантом. Дефицит цинка негативно сказывается на работе практически всех органов человека. Существует множество соединений цинка, используемых для вспомогательного лечения.

Про мелатонин многие слышали как про «гормон сна», так как в момент засыпания его концентрация резко увеличивается и растет примерно до двух ночи, а затем постепенно снижается и около пяти часов утра падает. Мелатонин вырабатывается в нашем организме преимущественно шишковидной железой в головном мозге естественным путем. Он также доступен в форме биологически активных добавок. Исследования, в которых рассматривалось влияние мелатонина на острое повреждение легких, продемонстрировали, что мелатонин обеспечивает защиту от наиболее тяжелого их повреждения благодаря его способности подавлять воспаление.

Данные препараты реально могут принести пользу и поспособствовать выздоровлению. И все же нужно понимать, что вспомогательное лечение носит рекомендательный характер и назначается в зависимости от состояния пациента. Помните, что самолечение при COVID-19 может привести к куда большим проблемам, чем сам коронавирус.

Елена ИВАНОВА.