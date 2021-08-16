Встреча актива с Президентом — программа дальнейших действий в современных условиях — Хильман

Встреча актива с Президентом — программа дальнейших действий в современных условиях. Об этом заявил журналистам глава администрации Советского района Минска Сергей Хильман по итогам встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки, передает корреспондент БелТА.

«Конечно, непосредственно каждый вертикальщик, каждый руководитель в своем регионе почерпнул здесь определенный алгоритм действий, который необходимо реализовывать на местах. Президент четко показал несколько векторов, направлений деятельности для вертикали власти сейчас и на перспективу. Это работа в санкционном режиме, когда против нашей страны фактически развязана гибридная война. Работа в трудовых коллективах по повышению эффективности работы», — сказал Сергей Хильман.

По его словам, обратная связь с населением очень важна. «Чтобы выверять все действия, которые сегодня власть выстраивает. Это то, что сегодня должен делать каждый руководитель. Он должен быть в коллективе. И, конечно же, важный аспект — военно-патриотическое воспитание. Эту работу надо значительно усилить, в том числе через военные комиссариаты, — отметил глава администрации. — А для нас, руководителей регионов, — это программа дальнейших действий в современных условиях».