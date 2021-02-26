Спасатели встретились с трудовым коллективом ОАО «Пуховичинефтепродукт»

В рамках единого дня безопасности начальник Пуховичского райотдела по ЧС встретился с трудовым коллективом ОАО «Пуховичинефтепродукт».

Представитель МЧС рассказал об основных причинах пожаров, произошедших на территории района.

-Несмотря на то, что морозы медленно отступают, нам всем приходится заботиться о тепле своего дома. И следует помнить основные правила эксплуатации печей и электрооборудования, чтоб не подвергать свое благополучие риску.

Спасатель рассказал о необходимости установки предтопочного листа, о недопустимости перекала печи, и о том, что заканчивать растопку необходимо не менее, чем за два часа до отхода ко сну.

Также начальник РОЧС напомнил, как необходимо действовать при пожаре и других чрезвычайных ситуациях, рассказал о мобильном приложении «Помощь рядом» и ответил на поступившие вопросы. В завершение мероприятия работники организации на память о встрече получили памятки противопожарной направленности.

Пуховичский РОЧС.