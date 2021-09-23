Встретили участников учений  «Запад-2021»

Участниками завершившихся учений «Запад-2021» были девять наших земляков. Они находились на 2336-й базе хранения вещевого имущества под командованием полковника Дмитрия Матуса. В райвоенкомате из “военной командировки” пуховчан встречал военный комиссар Кирилл Барановский. Вернулись все с хорошим настроением.

— Смена обстановки пошла на пользу. Отсюда и хорошее настроение, – рассказывает прапорщик запаса Сергей Понкратович. – Мужской коллектив и атмосфера командного духа, совместное выполнение поставленных задач, находясь в одном строю — это как воспоминание о моей службе: пятнадцать я лет служил в различных воинских частях Минского гарнизона. Было приятно вспомнить молодость.

— В армии я не служил, – говорит младший сержант Евгений Миронов. – Звание получил непосредственно на сборах. Поскольку, работаю фельдшером на скорой, был назначен на время учений начальником медпункта. Для меня было интересно ознакомиться с общей воинской структурой, понять, что такое уставные отношения и, в целом, осознать, что значит быть военным и защищать Родину. Я первый раз держал оружие в руках. Теперь точно уверен, что всем иногда нужно выходить из зоны комфорта. Это помогает многое переосмыслить и взглянуть на жизнь с другой стороны.

Кирилл Барановский поблагодарил за службу всех прибывших и вручил каждому памятные сувениры.

Станислав БЕЛОУСОВ.