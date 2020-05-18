Встретились в День Победы — история семьи Крюковых

9 мая 1945 года, после прозвучавшего по радио сообщения об окончании войны, по всей стране развернулось народное гуляние, а в Марьиной Горке в военном городке вечером были организованы танцы. Молодой гвардии лейтенант Николай Крюков и не предполагал, что с этим белорусским городком будет связана вся его дальнейшая жизнь. Здесь на танцах в День Победы он повстречал задорную, миловидную, светлоглазую Женечку, свою будущую жену.

В 1946 году после мобилизации Николай возвратился в Марьину Горку. Молодые сразу поженились. Сначала Николай Яковлевич работал в железнодорожной больнице фельдшером: перед войной он окончил военно-фельдшерское училище в Уфе. Но несмотря на трудности послевоенной жизни, его не покидало желание учиться. Окончил 10 классов в вечерней школе, затем в 1957 году — заочно геолого-географический факультет БГУ. Многие выпускники Марьиногорской средней школы № 2 помнят бескомпромиссного, требовательного учителя географии Николая Яковлевича и увлеченную литературой Евгению Ивановну, которые всю свою трудовую деятельность посвятили воспитанию и обучению подрастающего поколения.

В дружной семье Крюковых (совместно они прожили 65 лет) ведущую роль занимал отец. О войне он вспоминать не любил. Но подрастающие дети, две дочери и сын, постоянно задавали вопросы. А он отшучивался. При этом помнил все эпизоды своей военной биографии, в том числе и каждый день крупномасштабной воздушно-десантной операции, которая вошла в историю как «Букринский десант».

Дело было на Днепре. Цель операции — не допустить подхода резервов противника к месту переправы основных сил Красной Армии. 24 сентября 1943 года с наступлением темноты началось десантирование двух воздушно-десантных бригад. Всего в ночь с 24 на 25 сентября было произведено 298 самолетовылетов и выброшено 4575 парашютистов и 666 упаковок с боеприпасами. Условия для проведения этой операции оказались исключительно тяжелыми. При подлете к району десантирования самолеты попали под сильный заградительный огонь зениток, в результате чего вынуждены были набрать высоту. Часть летчиков вообще потеряла ориентиры. Вследствие этого разброс десантирования составил 30-100 километров. В результате часть десанта высадилась буквально на колонну 10-й моторизованной дивизии вермахта. Их расстреливали. Тогда с неба шел кровавый дождь. Многие погибли. Но те, кто выжил, действуя в тылу врага в полном окружении, с присущей десантникам дерзостью сами вели бои с отдельными вражескими группами.

Из четырех с лишним тысяч человек в живых осталась одна треть, в том числе и Николай Яковлевич Крюков. До недавнего времени об этой операции замалчивали: она была засекречена. Поэтому и родные Николая Яковлевича ничего не знали.

В 2013 году на месте десантирования был заложен камень — будущий памятник всем погибшим в Днепровской воздушно-десантной операции. Но Николай Яковлевич об этом не узнал: его не стало в 2012 году. «Кровавый дождь прошел тогда, и с неба падали тела, в огне горели парашюты. Десант ушел с небес в века…» — такая пронзительная надпись запечатлена на памятнике.

Лариса ОЛЕЙНИК.