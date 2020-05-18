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Встретились в День Победы — история семьи Крюковых

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9 мая 1945 года, после прозвучавшего  по радио сообщения об окончании войны, по всей стране развернулось народное гуляние,  а в Марьиной Горке в военном городке вечером были организованы танцы. Молодой  гвардии лейтенант Николай  Крюков и  не предполагал, что с этим белорусским городком будет связана вся его дальнейшая жизнь. Здесь на танцах в День Победы  он повстречал задорную, миловидную, светлоглазую Женечку, свою будущую жену.

В 1946 году после мобилизации Николай возвратился в Марьину Горку. Молодые сразу поженились. Сначала Николай Яковлевич  работал в железнодорожной больнице фельдшером: перед  войной он окончил военно-фельдшерское училище в Уфе. Но несмотря на трудности послевоенной жизни, его не покидало желание учиться. Окончил 10 классов в вечерней школе, затем в 1957 году — заочно геолого-географический факультет БГУ. Многие  выпускники  Марьиногорской средней школы № 2 помнят  бескомпромиссного, требовательного учителя географии Николая Яковлевича и  увлеченную литературой   Евгению  Ивановну, которые  всю свою трудовую деятельность посвятили воспитанию и обучению  подрастающего  поколения.

В дружной семье Крюковых (совместно они прожили 65 лет)  ведущую роль занимал отец. О войне он вспоминать не любил. Но подрастающие дети, две дочери и сын, постоянно задавали вопросы.  А он отшучивался. При этом  помнил все эпизоды своей военной  биографии, в том числе и каждый   день   крупномасштабной воздушно-десантной операции, которая вошла в историю  как  «Букринский  десант».

Дело было на Днепре. Цель операции — не допустить подхода резервов противника к месту переправы основных сил Красной Армии. 24 сентября 1943 года с наступлением  темноты  началось десантирование двух воздушно-десантных бригад. Всего в ночь с 24 на 25 сентября было произведено 298 самолетовылетов и выброшено 4575 парашютистов и 666 упаковок с боеприпасами. Условия для проведения этой операции оказались исключительно тяжелыми. При подлете к району десантирования самолеты попали под сильный заградительный огонь зениток, в результате чего вынуждены были набрать высоту. Часть летчиков вообще потеряла ориентиры.  Вследствие  этого разброс десантирования составил 30-100 километров.  В результате часть десанта высадилась буквально на колонну 10-й моторизованной дивизии вермахта.  Их расстреливали. Тогда с неба шел кровавый дождь. Многие погибли. Но те, кто выжил, действуя в тылу врага в полном окружении, с присущей десантникам дерзостью сами вели бои с отдельными вражескими группами.

Из четырех  с лишним тысяч человек в живых осталась одна треть, в том числе и Николай Яковлевич Крюков.  До недавнего   времени об этой операции  замалчивали:  она  была  засекречена. Поэтому и родные Николая Яковлевича ничего не знали.

В  2013 году  на  месте десантирования был заложен камень — будущий  памятник всем погибшим в Днепровской воздушно-десантной операции. Но Николай  Яковлевич об этом  не  узнал: его  не  стало  в   2012  году. «Кровавый  дождь прошел тогда,  и с неба  падали  тела, в огне горели парашюты.  Десант ушел  с  небес  в  века…»   —  такая пронзительная надпись  запечатлена  на  памятнике.

Лариса  ОЛЕЙНИК.

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