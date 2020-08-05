Вступительная кампания под контролем

Указом Президента Республики Беларусь от 7 мая 2020 года № 155 «Об организации вступительной кампании в учреждениях образования в 2020 году» был дан очередной старт вступительной кампании в стране. Она традиционно включает два основных этапа: централизованное тестирование (получение сертификатов ЦТ) и вступительные испытания (подача документов и сертификатов ЦТ, экзамены и зачисление абитуриентов).

В текущем году основные требования по контролю за подготовкой и проведением централизованного тестирования, внутренних вступительных испытаний (экзаменов) и приему в учебные заведения высшего (вузы) и среднего специального образования (ссузы) определены данным Указом. Им же утверждены состав и положение о государственной комиссии, которая должна обеспечить равные условия при проведении испытаний, прав и законных интересов граждан при поступлении в учреждения высшего и среднего специального образования и предоставлении льгот при их зачислении.

Сейчас в Минской области завершен один из этапов вступительной кампании. С 25 июня по 16 июля проведено централизованное тестирование в трех пунктах: филиалах БНТУ «Борисовский государственный политехнический колледж» и «Солигорский государственный горно-химический колледж», филиале «Молодечненский государственный политехнический колледж» учреждения образования «Республиканский институт профессионального образования».

На участие в централизованном тестировании были зарегистрированы 19 909 человек, из которых прошли тестирование 18 744 человек, или 94,4 процента.

С 20 июля начался второй этап вступительной кампании — прием документов, сдача экзаменов и зачисление абитуриентов в ссузы Минской области, который будет контролироваться соответствующими комиссиями с участием работников Комитета госконтроля Минской области. В каждом учреждении среднего специального образования абитуриенты будут информированы о месте размещения и времени работы комиссии, в которую они могут обратиться в случае нарушения их прав и интересов.

Кроме того, в Комитете госконтроля Минской области в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 продолжит работу «горячая линия» по телефонам (8-017) 284-09-06 и (8-017) 284-05-90, на которую желающие могут высказать свои замечания и предложения по проведению вступительной кампании.

Со стороны комиссий будут предприняты все необходимые усилия, чтобы в каждом учебном заведении были созданы справедливые, объективные и равные условия для абитуриентов, а процедура зачисления прошла демократично и гласно.

Управление контроля бюджетно-финансовой сферы Комитета госконтроля Минской области.