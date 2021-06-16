Вступительная кампания: поступающим в БГУ рекомендуется открыть личный кабинет абитуриента

БГУ напоминает про ресурсы электронного личного кабинета абитуриента. Об этом БелТА сообщили в пресс-службе вуза.

«Для оптимизации подачи документов, сокращения времени пребывания абитуриента в помещениях приемной комиссии и уменьшения скопления людей всем поступающим в БГУ рекомендуется открыть личный кабинет абитуриента. Эта платформа позволяет подать документы в электронном виде, заполнить онлайн-анкету и заявление, загрузить фото, разместить отсканированные аттестат или диплом, сертификаты ЦТ, документы, подтверждающие право на льготы при поступлении. Подчеркнем, что электронный ресурс не заменяет подачу оригиналов лично абитуриентом, а лишь позволяет поступающим обращаться сразу в приемные комиссии своих факультетов, минуя зоны по выдаче и заполнению бланков«, — рассказали в пресс-службе.

При проведении внутренних вступительных испытаний будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические меры: уменьшат количественный состав групп, рассадку на письменных экзаменах организуют с учетом требований социального дистанцирования, увеличат количество используемых аудиторий. Ежедневно для приема вступительных экзаменов будет задействовано 13 аудиторий на факультете географии и геоинформатики.

Среди нововведений приемной кампании этого года отмечается открытие в БГУ новых специальностей междисциплинарного характера. Это «регионоведение» на историческом факультете и «экономическая безопасность» на экономическом. На военном факультете в рамках специальности «международные отношения» пройдет прием на новую специализацию «международные отношения в информационной сфере» с присвоением квалификации «специалист по международным отношениям». Кроме того, впервые будут готовить политологов на заочной форме обучения на юридическом факультете.

В период приемной кампании в БГУ начнет работать «горячая линия» с многоканальным телефоном 8 (017) 209-50-85, где абитуриенты смогут получить консультацию по любым вопросам поступления.