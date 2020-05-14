«Всё время лежа»: почти 3 года маленькая Сонечка Микрюкова не могла и по-прежнему не может сидеть. Нужна Ваша помощь!

После того как погиб старший сын, у Валентины Валентиновны осталась младшая доченька Сонечка. В первый месяц жизни она перенесла менингоэнцефалит – тяжелое заболевание, при котором развивается воспаление оболочек головного мозга и его вещества. В июле Сонечке будет 3 года. После перенесенной болезни даже спустя столько времени она только начинает держать голову, не ползает, не может двигать ручками. Она все время находится в лежачем положении, поскольку совсем не может удерживать спину. Что бы дать девочке возможность сидеть, необходим специализированный стульчик, в котором ее тело будет полностью зафиксировано. Просим Вас о помощи Сонечке!

– Мы очень долго ее ждали, целых 19 лет, – рассказывает Валентина Валентиновна. – Она была крупной малышкой, 4300 гр., но в мои 37 со словами «Здоровая, родишь сама» меня отправили на самостоятельные роды. Роды были очень тяжелые. Когда она появилась на свет, она так и не закричала.

Спустя два дня на аппарате ИВЛ, девочка смогла дышать самостоятельно, и маму с малышкой вскоре выписали. Они провели дома всего 5 дней, когда у ребенка поднялась температура и начались судороги.

– В Борисовской инфекционной больнице Сонечке сделали пункцию, –вспоминает мама Сонечки. – Диагноз прозвучал как приговор: менингоэнцефалит.

2 следующие недели девочка находилось в реанимации в Минской областной детской клинической больнице в Боровлянах, а после МРТ, сделанной под наркозом, не смогла проснуться.

– Ее снова положили в реанимацию, а когда принесли мне, она была вся скрюченная, не издавала ни звука. Ручки не работали. Головка не держалась. Все это из-за перенесенного заболевания, как мне объяснили доктора.

За следующие два с половиной года родители объездили все реабилитационные центры Беларуси, но ручки у Сонечки не работают, на ножки она не становится. Сидеть она тоже не может, даже с опорой.

– Она не может держать спину, сразу наклоняется вбок, – рассказывает мама. – Кормлю я ее на руках: плечом поддерживаю голову, чтобы не запрокидывала, другой рукой выравниваю спину и вот так пытаюсь ее накормить. По дому ношу на руках. На улицу вывожу лежа в обычной детской колясочке. Все время лежа. У нее нет других положений, она не может удерживать свое тело.

В Республиканском клиническом центре паллиативной помощи детям реабилитолог порекомендовал родителям приобрести для Софьи реабилитационный стульчик. Он не только позволит ей сидеть, поскольку крепления будет удерживать в правильном положении голову и тело девочки, но и даст возможность узнавать мир в новом положении, облегчит за ней уход.

– В такой стульчик Софью уже пробовали садить в центре паллиативной помощи, – рассказывает мама. – Доктор посадил ее в стульчик, закрепил ее, и спина выровнялась. И вот моя Соня сидит довольная, ровненькая. Она аж засмеялась – так ей понравилось.

У Сонечки задержка психического развития и эпилепсия. Она не понимает речь, но реагирует на голос родителей, чувствует и понимает интонацию. Своим смехом или плачем, выражением лица показывает, что чувствует, но обнять маму она не может.

– Мы делаем всё, что можем, занимаемся постоянно дома, покупаем лекарства, приглашаем домой массажиста и ЛФК-инструктора. Мы ищем дополнительные возможности для реабилитации, специалистов, но часто они смотрят диагноз и говорят: шансов нет, и ничего не пробуют. Были как-то в больнице на приеме у психолога, а он нам и говорит: «Смиритесь и учитесь с этим жить». Разве так можно? Любая мама и так полуживая, когда ребенок ее так серьезно болен, а услышит такое, приедет домой и будет с ним медленно умирать. Пока мы живы, всегда есть шанс! Нельзя опускать руки, надо бороться!

О Сонечке

Сонечка очень любит классическую музыку и свою любимую игрушку – совёнка. Это музыкальная лампа-ночник. Она светится и поигрывает спокойную мелодию. Она на него смотрит и засыпает.

Девочке важно постоянно находится рядом с мамой, с ней она хорошо спит, тихонько слушает сказки, которые мама читает, любит лежать на развивающем коврике и смотреть на игрушечки, когда мама готовит, и конечно быть у нее на руках.

Просьба мамы о помощи

– Мы очень просим помочь приобрести для Сонечки реабилитационный стульчик. Она ведь все время лежит, а в нем она сможет сидеть, сидеть правильно, с ровной спинкой, сможет кушать и пить в правильном положении, сможет по-новому узнавать мир и развиваться. У нас с супругом уже нет родителей и помочь некому. Почти все средства уходят на покупку лекарств для Сонечки, оплату реабилитационных занятий.

Обращение Центра помощи «Вера»

Сонечка – 2-летняя малышка, которой очень необходим реабилитационный стульчик, чтобы она смогла находиться в положении сидя, без него она все время лежит, поскольку не может удерживать свое тело. Его стоимость с необходимыми для Сони комплектующими – 6640,92 бел.руб.

Родители Сонечки обратилась за помощью, поскольку стульчик сейчас очень необходим малышке. Мы от имени «Центра помощи Вера» обращаемся к Вам и просим помочь также и в приобретении специализированной коляски для девочки – «Mewa», разработанной для детей с ДЦП, которые не могут самостоятельно принимать правильное сидячее положение (ее стоимость – 2450 бел.руб.). В ней Соня сможет сидеть и видеть мир перед собой. Ведь сейчас мама возит ее на улицу в обычной детской колясочке в лежачем положении.

Вы можете помочь Сонечке, внеся целевое пожертвование на любой из благотворительных реквизитов с указанием назначения платежа – Соне Микрюковой:

1. Банковский благотворительный счет.

Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

2. Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

3. SMS-пожертвование.

Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

1222 <Имя ребенка> <Сумма>

1222 ПРОБЕЛ Соня ПРОБЕЛ сумма

Пример SMS-сообщения: 1222 Соня 1*

* В этом случае с вашего счета будет списана только указанная сумма. Пробел между параметрами обязателен! Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия; для абонентов МТС комиссия Системы iPay составляет 3%, для абонентов life:) — 4,5%. Для осуществления операций в Системе iPay доступна не вся сумма баланса лицевого счета: после списания итоговой суммы операции на вашем счете должно остаться не менее 10 копеек для абонентов МТС и не менее 50 копеек для абонентов life:). Для абонентов Velcom данная услуга недоступна.

Спасибо огромное каждому за оказанную помощь!