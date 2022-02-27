Второй Новозарянский участок для голосования № 43 посетили наблюдатели СНГ

На Новозарянском втором участке для голосования № 43 в день голосования по внесению изменений в Конституцию Республики Беларусь принимали зарубежных гостей: вместе с депутатом Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь Олегом Белоконевым, председателем районного Совета депутатов Марией Климович участок посетили наблюдатели от Межпарламентской Ассамблей государств (МПА СНГ) Рахмон Гилшот Сафарбек, Ватан Зода Махмадали Махмадулло, Сафар Зода Вахтовар Амирали.

Для почетных гостей директор школы искусств Наталья Захарчук провела небольшую экскурсию по школе, рассказала, как проходит процесс голосования на самом участке, а затем пригласила всех на концерт, организованный работниками школы искусств.

Гостям были вручены небольшие сувениры, изготовленные учащимися учреждения образования.

Елена ШАНТЫКО.