Второй раунд переговоров 3 марта

Россия и Украина 3 марта проведут второй раунд переговоров, который состоится под Брестом. Об этом заявил сегодня журналистам руководитель российской делегации помощник Президента России Владимир Мединский, передает корреспондент БЕЛТА.

Российская сторона приехала на переговоры 2 марта. Их проведение накануне подтвердили и в России, и в Украине. Однако, видимо, когда стало понятно, что украинская делегация не успевает к месту переговоров, Владимир Мединский решил выступить с заявлением.

Политик отметил, что российская сторона прибыла в том же составе. Он напомнил, что во время первого раунда переговоров в Гомельской области 28 февраля стороны озвучили свои позиции и предложения, связанные с немедленным прекращением режима огня. «По ряду предложений мы в общем-то нашли взаимопонимание за столом переговоров. Но однако по некоторым, наиболее принципиальным, это было вполне ожидаемо, украинская сторона взяла время на размышление и консультации с Киевом», — рассказал помощник Президента России.

Он также пояснил, что украинская делегация уже выехала из Киева, сейчас находится в дороге. По словам Владимира Мединского, российская сторона с пониманием относится к «сложностям логистики» украинской делегации. Военные России обеспечивают для нее коридор безопасности для перемещения по Украине. На территории Беларуси за безопасность сторон отвечает Беларусь.

«Мы приехали пораньше. Они, наверное, будут завтра с утра», — сказал политик и поблагодарил белорусскую сторону за гостеприимство, очень профессиональную и оперативную организацию переговоров.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, кто выбирал место переговоров, Владимир Мединский заявил, что это было общее решение: «Мы вместе решили. Здесь удобнее и нам, и украинской стороне. Брест — хороший аэропорт, украинской стороне ближе к польской границе, поскольку они, насколько я понимаю, заезжают через Польшу».