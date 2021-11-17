Вы сможете получить ответы на интересующие вас вопросы…

18 ноября

с 10.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» на тему «Вопросы, связанные с поступлением на службу в таможенные органы» проведет начальник отдела кадров и профессиональной подготовки Минской региональной таможни Татьяна Георгиевна АЛЕШКЕВИЧ. Тел.: (8-017) 218-95-25;

с 11.00 до 13.00 «прямую телефонную линию» проведет председатель суда Пуховичского района Сергей Вячеславович ВАСИЛЕВСКИЙ. Тел.: 6-05-20.

19 ноября с 9.00 до 12.00

с 15.00 до 16.00 «прямую телефонную линию» по телефону 9-23-88 и выездной прием граждан в Пережирском сельисполкоме проведет заместитель председателя райисполкома Наталья Васильевна ЛИТВИНЧУК.

20 ноября с 9.00 до 12.00

«прямую телефонную линию» проведет заместитель председателя Миноблисполкома Александр Владимирович КРУЧАНОВ. Тел.: (8-017) 500-41-60;

«прямую телефонную линию» проведет начальник теплотехнического отдела УП «Жилтеплосервис» КХ Пуховичского района Татьяна Федоровна БОРОВИК. Тел.: 3-51-37;

«прямую телефонную линию» проведет главный инженер ГП «Пуховичский водоканал» Евгений Владимирович АНДРОСИК. Тел.: 5-50-00;

«прямую телефонную линию» проведут председатели и управляющие делами поссельисполкомов.

Прием граждан

18 ноября с 14.00 до 15.00 в Пуховичском районном исполнительном комитете проведет личный прием граждан директор Пуховичского лесхоза Александр Анатольевич РАКИЦКИЙ.