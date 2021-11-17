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Вы сможете получить ответы на интересующие вас вопросы…

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 18  ноября

с 10.00 до 12.00 «прямую  телефонную   линию» на тему «Вопросы, связанные с поступлением на службу в таможенные органы» проведет  начальник отдела кадров и профессиональной подготовки  Минской  региональной  таможни  Татьяна  Георгиевна  АЛЕШКЕВИЧ. Тел.: (8-017) 218-95-25;

с 11.00 до 13.00 «прямую  телефонную линию» проведет председатель суда Пуховичского района Сергей Вячеславович ВАСИЛЕВСКИЙ. Тел.: 6-05-20.

19  ноября  с 9.00 до 12.00

 с  15.00 до 16.00    «прямую телефонную линию» по телефону 9-23-88 и выездной  прием  граждан   в  Пережирском сельисполкоме проведет  заместитель председателя райисполкома Наталья Васильевна ЛИТВИНЧУК.

20  ноября  с 9.00 до 12.00

«прямую телефонную   линию» проведет заместитель председателя Миноблисполкома Александр Владимирович КРУЧАНОВ.  Тел.: (8-017)  500-41-60;

«прямую  телефонную линию» проведет начальник теплотехнического отдела УП «Жилтеплосервис» КХ Пуховичского района Татьяна Федоровна БОРОВИК.  Тел.: 3-51-37;

«прямую  телефонную линию» проведет главный инженер ГП «Пуховичский водоканал» Евгений Владимирович АНДРОСИК.   Тел.: 5-50-00;

«прямую  телефонную   линию»  проведут   председатели и  управляющие  делами  поссельисполкомов.

 

Прием граждан

18 ноября с 14.00 до 15.00 в Пуховичском районном исполнительном комитете проведет личный прием граждан  директор Пуховичского лесхоза  Александр  Анатольевич  РАКИЦКИЙ.

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