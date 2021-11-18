Вы можете помочь!
Пуховичская районная организация Белорусского Общества Красного Креста собирает
гуманитарную помощь для мигрантов, оказавшихся в сложной ситуации на границе.
По словам председателя районной организации Тамары Колонцовой, в стране организована масштабная кампания по оказанию помощи мигрантам.
— Оказывают помощь не только Красный Крест, но и множество других организаций: Белорусский союз женщин, БРСМ, обычные граждане. В связи с похолоданием мигрантам в первую очередь нужна теплая одежда (особенно мужская) и еда. Также Красный Крест организовал сбор финансовых средств.
Жители Пуховичского района, желающие помочь, могут обратиться по адресу: г. Марьина Горка, ул. Новая Заря, 36а, или по телефону 3-44-19.
Станислав БЕЛОУСОВ.