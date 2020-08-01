Вы можете помочь детям-сиротам подготовиться к школе

Впереди 1 сентября, начало нового учебного года. Первоклассники будут радостно бежать на линейку, а старшеклассники с грустью придут на свой последний звонок. И вне зависимости от того, сколько ребенку или уже молодому человеку лет, каждый из них в этот день хочет прийти в школу особенно красивым: в новой одежде, с новым рюкзаком, с пеналом, полным фломастеров и цветных карандашей.

В предшкольной суете родители со всей ответственностью подходят к выбору одежды, школьных принадлежностей, обуви для своего ребенка. Каждый из них хочет купить все самое красивое и самое лучшее. Но что делать тем детям, которым не у кого попросить к 1 сентября красивое платье, новые туфли, удобный портфель… А они, дети-сироты, как и все дети, мечтают о том, чтобы именно этот сентябрь стал самым ярким и самым запоминающимся.

– Ежегодно в преддверии начала нового учебного года мы проводим благотворительную акцию «Соберем детей в школу вместе!». И этот год не стал исключением, – рассказывают в Центре помощи «Вера». – В прошлом году, благодаря участию неравнодушных людей и организаций, для детей-сирот, воспитанников детских домов и иных социальных учреждений, было передано огромное количество школьных товаров и принадлежностей, новой одежды и обуви. В первой половине сентября прошлого года мы навестили наших подопечных с развлекательными программами и подарками к началу нового учебного года.

Благотворительная акция «Соберем детей в школу вместе!» проводится в поддержку более 200 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитанников детских домов, домов-интернатов и социальных приютов.

– Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, посещают обычные общеобразовательные школы, где рядом с ними учатся дети, у которых есть родители, – продолжают в Центре помощи «Вера». – Поэтому так важно, чтобы каждый ребенок-сирота пришел в школу красивым и счастливым, с новым пеналом, портфелем, в красивой одежде и обуви, и не стеснялся своих сверстников.

Обращение Центра

6-летняя Светочка, 10-летний Артем, 15-летний Иван – эти и другие дети, которые являются воспитанниками детских домов и иных социальных учреждений, 1 сентября придут на линейку. В чем они придут, с чем они начнут этот учебный год – зависит сейчас только от нас с вами.

Центр помощи «Вера» просит всех неравнодушных людей откликнуться и поддержать детей! Помочь может каждый! Шариковая ручка, тетрадка, абсолютна любая вещь, переданная вами для детей, поможет детям начать новый учебный год с улыбкой и радостью!

Как Вы можете помочь детям

Вы можете помочь детям, передав для них:

– товары для школы: портфель, пенал, тетрадь, краски, клей, альбом для рисования, ластик, цветная бумага, цветные карандаши, фломастеры, ручка шариковая и иное;

– одежда, обувь (вещи принимаются только новые).

Вы можете привезти помощь для детей, выслать ее или оформить доставку на наш адрес: 230027, г. Гродно, ул. Репина 5 А. Справки по телефону: +375 33 61 333 61.

Благотворительная акция проводится до 1 сентября.

Как еще Вы можете помочь

Вы можете помочь, внеся целевое пожертвование на покупку товаров для школы, одежды и обуви для детей-сирот на любой из благотворительных реквизитов с указанием назначения платежа – Школа:

1. Банковский благотворительный счет.

Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

2. Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

3. SMS-пожертвование.

Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

1222 <Школа><Сумма>

1222 ПРОБЕЛ Школа ПРОБЕЛ сумма

Пример SMS-сообщения: 1222 Школа 1*

* В этом случае с вашего счета будет списана только указанная сумма. Пробел между параметрами обязателен! Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия; для абонентов МТС комиссия Системы iPay составляет 3%, для абонентов life:) — 4,5%. Для осуществления операций в Системе iPay доступна не вся сумма баланса лицевого счета: после списания итоговой суммы операции на вашем счете должно остаться не менее 10 копеек для абонентов МТС и не менее 50 копеек для абонентов life:). Для абонентов Velcom данная услуга недоступна.

Поможем детям начать новый учебный год с радостью и улыбкой! Спасибо вам от каждого маленького сердца!