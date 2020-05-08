Вы нужны своим детям — в районе пройдет республиканская акция МЧС

С 11 мая по 1 июня в Пуховичском районе пройдет республиканская акция «Не оставляйте детей одних!».

Главная цель акции — привлечение внимания к проблеме детского травматизма, а также снижение количества чрезвычайных ситуаций, произошедших по причине детской шалости с огнем.

В рамках акции спасатели проведут профилактические беседы по телефону, а также видеоуроки безопасности с молодыми мамами, многодетными семьями, воспитанниками домов семейного типа, не оставят без внимания и семьи, находящиеся в социально-опасном положении. Кроме того, семьи, воспитывающие детей, получат «Письмо безопасности» с памяткой от Министерства по чрезвычайным ситуациям посредством почтовой связи.

Финальным этапом проведения акции станет прямой эфир, который пройдет в официальном аккаунте районной газеты «Пуховичские новости» в инстаграм.

Пуховичский РОЧС.