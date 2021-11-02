Вы сможете задать вопрос…

2 ноября

с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Пуховичского райисполкома Елена Анатольевна АДАМЕЙКО. Тел.: 6-72-07.

3 ноября

с 8.00 до 13.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник Пуховичского РОЧС Алексей Николаевич НЕСТЕРОВИЧ. Тел.: 6-01-89;

с 9.00 до 11.00 «прямую телефонную линию» проведет директор ГЛХУ «Пуховичский лесхоз» Александр Анатольевич РАКИЦКИЙ. Тел.: 3-51-32.

4 ноября

с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник управления землеустройства Пуховичского райисполкома Александр Евгеньевич БАЕШКО. Тел.: 6-72-07.

Примет нотариус

2 ноября

с 8.30 до 13.00 в г.п. Свислочь, ул. Набережная, 11, нотариус нотариальной конторы г.п. Руденск Татьяна Евгеньевна КОЗИМИРОВА будет осуществлять нотариальное обслуживание на основании заявок, поступивших от заинтересованных лиц. Тел.: 9-00-91.

5 ноября

с 8.30 до 13.00 в агрогородке Дричин, ул. Центральная, 5, нотариус нотариальной конторы г.п. Руденск Татьяна Евгеньевна КОЗИМИРОВА будет осуществлять нотариальное обслуживание на основании заявок, поступивших от заинтересованных лиц. Тел.: 9-00-91.