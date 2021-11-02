Вы сможете задать вопрос…

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2  ноября

с 11.00 до 12.00 «прямую  телефонную линию» проведет начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Пуховичского райисполкома  Елена Анатольевна АДАМЕЙКО. Тел.: 6-72-07.

3  ноября

с 8.00 до 13.00  «прямую  телефонную линию» проведет  начальник   Пуховичского  РОЧС  Алексей  Николаевич  НЕСТЕРОВИЧ.   Тел.:  6-01-89;

с 9.00  до  11.00  «прямую  телефонную линию»  проведет директор ГЛХУ  «Пуховичский  лесхоз»   Александр Анатольевич РАКИЦКИЙ. Тел.: 3-51-32.

4  ноября

с 11.00 до 12.00 «прямую  телефонную линию» проведет начальник  управления  землеустройства  Пуховичского райисполкома Александр Евгеньевич БАЕШКО. Тел.: 6-72-07.

 

Примет нотариус

2   ноября

с 8.30 до 13.00 в  г.п. Свислочь,  ул. Набережная, 11,  нотариус  нотариальной    конторы   г.п.  Руденск   Татьяна   Евгеньевна   КОЗИМИРОВА  будет  осуществлять   нотариальное   обслуживание  на   основании  заявок,   поступивших    от  заинтересованных  лиц.  Тел.:  9-00-91.

5   ноября

с 8.30 до 13.00 в  агрогородке Дричин, ул. Центральная, 5,  нотариус  нотариальной    конторы  г.п.  Руденск    Татьяна   Евгеньевна    КОЗИМИРОВА  будет  осуществлять   нотариальное   обслуживание  на   основании  заявок,   поступивших   от  заинтересованных   лиц.   Тел.: 9-00-91.          

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