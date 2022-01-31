ВНИМАНИЕ!

Вы стали жертвой домашнего насилия?

Периодически на территории Пуховичского района проводятся специальные комплексные мероприятия «БЫТ», «Дом без насилия» и др. Целями и задачами вышеуказанных мероприятий являются:

усиление контроля за лицами, совершающими правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, с постановкой их на учет для проведения комплекса профилактических мероприятий по недопущению антиобщественного образа жизни;

повышение оперативности реагирования на сообщения о бытовых конфликтах;

повышение уровня взаимодействия с руководителями трудовых коллективов, педагогами, психологами, врачами-наркологами, работниками жилищно-эксплуатационных служб, товарищескими судами и членами общественных формирований правоохранительной направленности в проведении профилактической работы с лицами, допускающими правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений;

выявление и принятие мер по устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений.

В случае опасности для вашей жизни и здоровья любыми способами постарайтесь вызвать помощь и сообщить о случившемся в милицию: обратиться с заявлением в территориальный орган внутренних дел по телефону 102 либо к своему участковому инспектору милиции. Член семьи, от которого исходит угроза, может быть привлечен к уголовной ответственности по статьям УК РБ «Истязания», «Угроза убийством» и т.д. Привлечение по этим статьям чаще всего помогает предотвратить более тяжкие преступления.

Убедительно просим, в случае проявления фактов насилия в отношении Вас и Ваших близких, а также соседей или знакомых, нарушений общественного порядка — в первую очередь распития спиртного в неустановленных местах, наличии в жилом секторе «притонов», жильцы и «завсегдатаи» которых нарушают спокойствие соседей незамедлительно информируйте по телефонам дежурной части Пуховичского РОВД №№ 35534, 102, 80293450534, дежурной части Свислочского отделения милиции № 63102, 80293664002, которые осуществляют прием сообщений круглосуточно, анонимно, 34316 в ТЦСОН (территориальный центр социального обслуживания населения Пуховичского района) за социальной, психологической, социально-правовой и другими видами помощи.

Старший инспектор ООПП

Пуховичского РОВД

капитан милиции Е.С. Разумна