Выдавило чеканку в трубе – в поселке Дружный Пуховичского района возникли перебои с водоснабжением

На двух улицах поселка Дружный Пуховичского района 8 июля после обеда из-за повреждения водопровода возникли проблемы с водоснабжением шести девятиэтажных домов. Полностью проблема была устранена утром 9 июля.

По информации пресс-службы МЧС, 8 июля в 15:38 в центр оперативного управления Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о порыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 150 миллиметров в поселке Дружный. Воду отключили в шести многоквартирных домах.

Главный инженер предприятия «Пуховичский водоканал» Зинаида Бурко рассказала корреспонденту МЛЫН.BY:

– Водопровод там чугунный, проходит под теплотрассой. На соединении двух труб выдавило чеканку, и вода полилась в грунт. Пришлось перечеканивать водопровод. Место аварии – зеленая зона между магазином «Трио» и домом №22 по улице Чепика. На время ремонта ни холодной, ни горячей воды не было только в одном девятиэтажном доме на Чепика, 24, в котором 72 квартиры. На этой же улице в домах №№2 и 12 не было только холодной воды. Горячая была. На улице Шимановского жители домов №№17 и 35 были только с горячей водой. Дом №51 – только с холодной.

По словам Зинаиды Бурко, во всех домах водоснабжение полностью было восстановлено 9 июля около 08:00.