Выдающийся ученый и исследователь: «Знания — это главная ценность»

В этом году Белорусский государственный университет отмечает свой 100-летний юбилей. В честь 100-летия одного из старейших и крупнейших учебных заведений страны в СМИ была открыта рубрика «БГУ во всех уголках Беларуси». Присоединяемся к этой акции и мы. И расскажем читателям о нашем земляке — Викторе Краснопрошине.

Без математики, не секрет, мы не овладели бы физикой, астрономией, географией и другими науками. Без математики не было бы полетов в космос, не было бы и современных компьютеров. Да и как мы смогли бы без точных расчетов построить хотя бы обычную многоэтажку? Нет, без математики определенно не жизнь. Это всегда знал один из известных белорусских ученых Виктор Краснопрошин. Поэтому очень любил он этот предмет. Сегодня Виктор Краснопрошин известен как информатик, разработчик прикладных компьютерных систем.

Виктор Владимирович, будучи уроженцем г. Кобрина, детство и юность провел в г. Марьина Горка. Здесь он и пошел учиться в СШ №2, тогда еще семилетку. В юношестве увлекался легкой атлетикой, поэтому параллельно занимался в спортивной школе и стал кандидатом в мастера спорта.

– Увлечение спортом помогло воспитанию упорства, дисциплины, появились внутренние резервы для достижения цели — делится Виктор Владимирович.

Окончив Минский автомеханический техникум, будущий математик -информатик служил в Советской армии. После поступил в Белорусский государственный университет, где, окончив факультет прикладной математики, остался работать на кафедре.

Начиная с должности стажера-преподавателя, Виктор Краснопрошин прошел путь от ассистента до профессора. Продолжая свою педагогическую и научную деятельность в вузе Виктор Владимирович защитил сначала кандидатскую, а затем и докторскую диссертацию. Он является учеником известного советского ученого в области искусственного интеллекта, лауреата Ленинской премии, академика АН СССР Ю. И. Журавлева. В 1986г Виктор Владимирович возглавил кафедру информационных систем управления Белорусского государственного университета. Под началом Виктора Владимировича подготовлено 15 кандидатов наук. Помимо этого, написано и выпущено в тираж около 350 научных статей, включая 9 учебников и монографий. Одна из книг опубликована на английском языке в известном издательстве «Springer».

–В нашей кафедральной научной лаборатории была разработана система для автоматизации управления производственными процессами, которая установлена в Солигорске на предприятии ОАО «Беларуськалий», — отмечает профессор. Также в рамках лабораторией разработаны прикладные компьютерные системы, которые используются Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды, предприятием «Белгослес» и т.д.

В послужном списке Виктора Владимировича не случайны высокие награды. За активную научно-педагогическую деятельность он получил Благодарность Президента Республики Беларусь, награжден медалью «Франциска Скарына» и многими почетные грамотами. Является иностранным членом Испанской Королевской Академии докторов.

Сейчас Краснопрошин Виктор Владимирович по-прежнему возглавляет кафедру информационных систем управления факультета прикладной математики и информатики.

–Весна — напряженный период для студентов и преподавателей. Это экзамены, защита дипломов. В связи с требованиями времени мы стараемся приблизить темы дипломных работ к практическому их использованию в производстве, — рассказывает Виктор Владимирович.

Свободное время профессор посвящает чтению книг. Это не только художественная, но и научно- познавательная литература. Интересно все.

–Самое важное в современном мире — постоянное развитие, ведь знания — это главная наша ценность. И я хочу сказать нашей молодежи, что развиваться нужно постоянно!

Марина РЫЖОВА.