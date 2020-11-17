Официально 

Выездной прием граждан проведет начальник главного управления торговли и услуг Минского облисполкома

36 Redactor Комментариев нет

20 ноября с 14.00 до 15.00 проведет выездной прием граждан, индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц  в административном здании  Дукорского сельского исполнительного комитета (аг. Дукора, ул. Речная, 14) начальник главного управления торговли и услуг Минского областного исполнительного комитета Татьяна Николаевна ШЕВЦОВА.

Предварительная запись на прием осуществляется с 16 по 19 ноября по телефону 2-04-24.

Вам также может понравиться

Ответят на ваши вопросы

Redactor 0

«Прямые телефонные линии» этой недели

Redactor 0

Василий Жарко вручил большого Хрустального журавля и ключи от автомобиля учителю года.

Redactor 0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

﻿