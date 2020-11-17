Выездной прием граждан проведет начальник главного управления торговли и услуг Минского облисполкома

20 ноября с 14.00 до 15.00 проведет выездной прием граждан, индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц в административном здании Дукорского сельского исполнительного комитета (аг. Дукора, ул. Речная, 14) начальник главного управления торговли и услуг Минского областного исполнительного комитета Татьяна Николаевна ШЕВЦОВА.

Предварительная запись на прием осуществляется с 16 по 19 ноября по телефону 2-04-24.