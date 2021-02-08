Выездной прием граждан проведет управляющий делами  Минского областного исполнительного комитета

9 февраля с 14.00 до 16.00 выездной прием граждан, индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц, а также «прямую телефонную линию» по телефону 6-72-07 проведет управляющий делами Минского областного исполнительного комитета Владимир Александрович ГУРИНОВИЧ.

Мероприятие будет проходить в административном здании Новопольского сельского исполнительного комитета (агрогородок Новополье, ул. Центральная, 21).

Предварительная запись на прием осуществляется по телефону 2-04-24.