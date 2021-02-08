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Выездной прием граждан проведет управляющий делами  Минского областного исполнительного комитета

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9  февраля с 14.00 до 16.00 выездной прием граждан, индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц, а также «прямую телефонную линию» по телефону 6-72-07 проведет управляющий делами  Минского областного исполнительного комитета Владимир Александрович  ГУРИНОВИЧ.

Мероприятие  будет  проходить  в  административном здании Новопольского сельского исполнительного комитета  (агрогородок Новополье, ул. Центральная,  21).

Предварительная запись на прием осуществляется по телефону 2-04-24.

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