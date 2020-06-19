Выпуск светодиодных фар для ОАО «Руденск» открывает новые перспективы

Для ОАО «Руденск» это было целью последних лет: создать и внедрить в производство современные светотехнические изделия на светодиодах. И она достигнута: уже год на предприятии успешно работает участок сборки несменных источников света, на котором уже выпускают до 50 наименований разных изделий.

— На этом участке изготавливают платы со смонтированными на них определенными элементами, из которых затем собирают светодиодные фонари, — подбирая самые простые слова для меня, как для дилетанта, объяснил главный инженер ОАО «Руденск» Сергей Сташевич и провел экскурсию, познакомив с работниками и оборудованием.

Руководит участком мастер Виктория Демидович. И первое, что Сергей Николаевич вместе с ней мне показали, — специальный холодильник, в котором хранится паста, используемая для того, чтобы сформировать токопроводящую цепь на плате. Рядом — трафаретный принтер, с помощью которого паста наносится на печатную плату. Следующим в цепочке — автоматический установщик комплектующих изделий, наблюдать за работой которого оказалось очень интересно: «рука» робота с молниеносной скоростью снимала малюсенькие элементы с большого количества разнообразных лент, заложенных в автомат, и устанавливала их на платы в заданном программой порядке. Сергей Николаевич пояснил, что программное обеспечение — собственное. Создают его работающие на участке специалисты — операторы автоматической линии пайки Сергей и Алексей Куприяновы. Некоторые платы после того, как на них были нанесены все элементы, нужно программировать. Этой работой занимается Александр Блошенко. А дальше — все в печку, где запекается паста и происходит спайка всех элементов.

Но и это еще не все. Пока не все этапы изготовления несменных источников света можно автоматизировать. Поэтому в процессе задействован и ручной труд: где-то нужно провода припаять, какие-то платы в цепочку соединить. Мастер участка Виктория Демидович показала мне элемент полностью светодиодной фары, где для того, чтобы соединить 20 плат, нужно спаять вместе 60 проводков. Эта, как и другая подобная работа, пока выполняются вручную. Делают ее в течение смены пять монтажников.

Последнее, на что обратили мое внимание во время экскурсии по цеху, — шкафы сухого хранения, куда помещают готовую продукцию. В них поддерживается минимальная влажность, что важно для выпускаемой на участке продукции.

Все оборудование, с которым меня познакомили, итальянского производства. И его уже не хватает, так как растут объемы работ. Как рассказал Сергей Сташевич, уже есть планы перевести участок на двухсменный график работы. Также запланирована закупка дополнительного оборудования, в том числе и линии, которая позволит автоматизировать соединение в цепочку отдельных элементов.

Связаны планы по техническому оснащению с новыми перспективами. Так, предприятие получило крупный заказ от своего постоянного российского партнера — компании ГАЗ на изготовление полностью светодиодных фар для нового автомобиля Газель New Next 2020, который только должен сойти с конвейера. Первые партии уже готовы. Планируется освоить выпуск новых светодиодных фар и для крупных белорусских производителей автомобильной техники: Минского автомобильного завода, Минского тракторного завода.

Собственное производство светодиодов — для ОАО «Руденск» серьезный шаг вперед. Это решает вопросы с импортозамещением. И открывает перспективы в развитии: предприятию есть что предложить европейским автомобилестроителям.

Наталья ПАРХОМЧИК.