Выпускные не онлайн, но с мерами безопасности

«Для учеников, учителей и родителей выпускной вечер в школе — это не просто традиция и возможность сказать последние напутственные слова детям, вступающим во взрослую жизнь. Это действительно важное мероприятие, которое запоминается навсегда. И очень обидно, когда эпидемиологическая обстановка препятствует проведению массовых мероприятий.

К счастью, в этом году выпускные вечера не под запретом. Однако забыть о том, что коронавирус не отступил, нельзя. Поэтому ограничительные и профилактические меры актуальны.

В целях предупреждения распространения COVID-19 в условиях складывающейся в стране эпидемиологической ситуации по данной инфекции при проведении торжественных мероприятий следует обеспечить в школах проведение входной термометрии с использованием бесконтактных термометров с целью выявления и недопущения к участию в мероприятиях обучающихся и работников с признаками респираторной инфекции, а также соблюдение социальной дистанции в 1-1,5 метра между участниками мероприятий с нанесением сигнальной разметки.

Также в каждом учреждении образования должны быть в наличии дозирующие устройства с дезинфицирующим средством для рук.

Обязательное требование — обеспечение питьевого режима с использованием бутилированной воды.

До начала и после завершения вечеров необходимо провести влажную уборку с применением дезинфицирующих средств, эффективных в отношении вирусов, с акцентом на обработку контактных поверхностей.

Хорошо, если будет возможность применения оборудования для проведения обеззараживания воздуха. Важно организовать регулярное проветривание помещений.

Во время проведения выпускных вечеров следует помнить и о действии масочного режима.

Елена ШАНТЫКО