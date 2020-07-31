Высокий уровень организации работы — Владимир Гуринович встретился с коллективом Пуховичского МРО филиала «Энергосбыт»

На минувшей неделе состоялась встреча коллектива Пуховичского межрайонного отделения филиала «Энергосбыт» РУП «Минскэнерго» с управляющим делами Минского областного исполнительного комитета Владимиром Гуриновичем и управляющим делами Пуховичского районного исполнительного комитета Людмилой Бельской.

В ходе встречи Владимир Александрович рассказал о перспективах развития Пуховичского района и Минской области. Среди главных тем были затронуты вопросы работы с обращениями граждан, оказания административных процедур. Так, за первое полугодие 2020 года Пуховичским отделением Энергосбыта оказано 168 административных процедур по выдаче справок о расчетах за электрическую энергию, оформлению льгот населению, подключению электроустановок юридических лиц к электрическим сетям. Основным направлением деятельности Пуховичского отделения Энергосбыта является оформление, заключение и сопровождение договоров электроснабжения, осуществление расчетов за электрическую энергию по установленным тарифам, контроль за потреблением электрической энергии и замены электросчетчиков.

Всего в отделении работает 50 человек. При этом обслуживается практически 45 тысяч бытовых абонентов и 678 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Владимир Александрович отметил высокий уровень организации работы Пуховичского отделения Энергосбыта. Предприятие придерживается высоких стандартов при обслуживании потребителей электрической энергии, к каждому из клиентов у нас относятся уважительно и внимательно.

Создана безбарьерная среда, имеются автомобильная и велосипедная парковки.

Для осуществления приема граждан организовано три современных рабочих места. Работниками расчетно-справочного центра создана уютная атмосфера: комнатные растения, кулер для воды, аквариум с рыбками, раскраски с карандашами для детей.

Также имеется возможность оплаты электрической энергии и платных услуг непосредственно на месте посредством банковского терминала.

АДРЕС Пуховичского межрайонного отделения филиала «Энергосбыт» РУП «Минскэнерго»:

г. Марьина Горка, ул. Пролетарская, 15.

ТЕЛЕФОНЫ:

Расчетно-справочный центр г. Марьина Горка: 4-59-71,

Viber +375 44 531-94-06.

Расчетно-справочный центр г.п. Руденск: 9-02-29.

Приемная: 4-59-70.

Юрисконсульт: 4-59-72.

Группа по расчетам с населением: 5-43-73.

Группа по расчетам с юридическими лицами: 4-59-74.

РЕЖИМ РАБОТЫ:

Понедельник, вторник, четверг, пятница: с 8.00 до 18.00.

Среда: с 8.00 до 20.00.

Суббота: с 9.00 до 15.00.

Воскресенье: выходной.

Наталья КОВАЛЕНКО,

ведущий специалист Пуховичского МРО филиала «Энергосбыт».