Высокий уровень организации работы — Владимир Гуринович встретился с коллективом Пуховичского МРО филиала «Энергосбыт»
На минувшей неделе состоялась встреча коллектива Пуховичского межрайонного отделения филиала «Энергосбыт» РУП «Минскэнерго» с управляющим делами Минского областного исполнительного комитета Владимиром Гуриновичем и управляющим делами Пуховичского районного исполнительного комитета Людмилой Бельской.
В ходе встречи Владимир Александрович рассказал о перспективах развития Пуховичского района и Минской области. Среди главных тем были затронуты вопросы работы с обращениями граждан, оказания административных процедур. Так, за первое полугодие 2020 года Пуховичским отделением Энергосбыта оказано 168 административных процедур по выдаче справок о расчетах за электрическую энергию, оформлению льгот населению, подключению электроустановок юридических лиц к электрическим сетям. Основным направлением деятельности Пуховичского отделения Энергосбыта является оформление, заключение и сопровождение договоров электроснабжения, осуществление расчетов за электрическую энергию по установленным тарифам, контроль за потреблением электрической энергии и замены электросчетчиков.
Всего в отделении работает 50 человек. При этом обслуживается практически 45 тысяч бытовых абонентов и 678 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Владимир Александрович отметил высокий уровень организации работы Пуховичского отделения Энергосбыта. Предприятие придерживается высоких стандартов при обслуживании потребителей электрической энергии, к каждому из клиентов у нас относятся уважительно и внимательно.
Создана безбарьерная среда, имеются автомобильная и велосипедная парковки.
Для осуществления приема граждан организовано три современных рабочих места. Работниками расчетно-справочного центра создана уютная атмосфера: комнатные растения, кулер для воды, аквариум с рыбками, раскраски с карандашами для детей.
Также имеется возможность оплаты электрической энергии и платных услуг непосредственно на месте посредством банковского терминала.
АДРЕС Пуховичского межрайонного отделения филиала «Энергосбыт» РУП «Минскэнерго»:
г. Марьина Горка, ул. Пролетарская, 15.
ТЕЛЕФОНЫ:
Расчетно-справочный центр г. Марьина Горка: 4-59-71,
Viber +375 44 531-94-06.
Расчетно-справочный центр г.п. Руденск: 9-02-29.
Приемная: 4-59-70.
Юрисконсульт: 4-59-72.
Группа по расчетам с населением: 5-43-73.
Группа по расчетам с юридическими лицами: 4-59-74.
РЕЖИМ РАБОТЫ:
Понедельник, вторник, четверг, пятница: с 8.00 до 18.00.
Среда: с 8.00 до 20.00.
Суббота: с 9.00 до 15.00.
Воскресенье: выходной.
Наталья КОВАЛЕНКО,
ведущий специалист Пуховичского МРО филиала «Энергосбыт».