Выступление инспектора МЧС в коллективе схода граждан 

В целях профилактики и осведомленности граждан работники Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям провели выступление в коллективе схода граждан.

Инспектор инспекции надзора и профилактики Пуховичского РОЧС Андрей Чекан вёл речь о безопасности как в быту, так и на рабочем месте. Рассказал о случаях несоблюдения правил пожарной безопасности, которые привели к пожарам, порче имущества и гибели людей. Привёл реальные примеры халатности граждан из-за которой возникают чрезвычайные ситуации.

Не осталась без внимания тема причины пожара из-за неосторожного обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения. В качестве примера инспектор рассказал о последнем случившимся пожаре в квартире многоэтажного дома в городе Марьина Горка, причиной возникновения которого послужило именно курение в помещении. Также инспектор рассказал о пользе автономного пожарного извещателя и дал рекомендации по его установке в каждом доме, чтобы избежать беды.

В связи с наступлением зимы и изменениями погодных условий Андрей Чекан напомнил о некоторых правилах безопасности печного отопления, а также о правилах безопасности на льду.

Самыми любопытными исследователями толщины льда, являются дети. Каждый родитель несет ответственность за воспитание детей, поэтому один из важных аспектов – с ранних лет привить детям знания в области безопасности жизнедеятельности.

Для завершения беседы был предложен просмотр фильма, который не оставит людей равнодушными и поможет более трезвым взглядом оценивать подход к различным чрезвычайным ситуациям.

Пуховичский РОЧС.