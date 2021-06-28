Взносы в бюджет фонда социальной защиты населения с выплат участникам студенческих отрядов и их отражение в отчете 4-фонд!

С целью приобретения молодыми людьми навыков профессиональной, трудовой и управленческой деятельности, обеспечения временной занятости в свободное время, а также формирования гражданственности создаются студенческие отряды.

Формирование студенческих отрядов осуществляется учреждениями образования, ОО «БРСМ» и его организационными структурами, наделенными правами юридического лица, другими молодежными общественными объединениями (далее — направляющие организации).

Организационную, методическую и финансовую поддержку при формировании студенческих отрядов оказывают заинтересованные республиканские органы государственного управления и иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, местные исполнительные и распорядительные органы.

Решения о формировании студенческих отрядов согласовываются направляющими организациями с городскими, районными исполнительными комитетами, администрациями районов г. Минска по месту деятельности студенческого отряда.

Между направляющей и принимающей организациями заключается договор, определяющий условия деятельности студенческого отряда с учетом требований законодательства о труде, в том числе об охране труда, а также обязательства принимающей организации по обеспечению условий размещения, питания, оплаты труда участников студенческого отряда.

С 1 января 2021 года вступило в силу новое Положение о порядке организации деятельности студенческих отрядов на территории Республики Беларусь, утвержденное Указом Президента Республики Беларусь № 58 (далее — Положение № 58)

Положение регулирует порядок создания и функционирования студенческих отрядов, закрепляют льготу по уплате взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь для принимающих организаций.

Организации, принимающие студенческие отряды, освобождаются от уплаты обязательных страховых взносов (28%) на случай достижения пенсионного возраста, инвалидности и потери кормильца (пенсионное страхование) в части выплат, начисленных в пользу участников этих отрядов (ч. 1 п. 16 Положения № 58).

Высвободившиеся средства используются по целевому назначению (направляются на развитие деятельности таких отрядов):

50 процентов на договорной основе остаются в распоряжении принимающих организаций и направляются по целевому назначению на развитие деятельности студенческих отрядов по месту работы, а также на возмещение расходов принимающих организаций на принятие студенческих отрядов (организация проживания, питания, транспортные услуги, закупка спецодежды и средств индивидуальной защиты, обустройство бытовых помещений);

50 процентов на договорной основе перечисляются принимающими организациями на расчетный счет Центрального комитета ОО «БРСМ» с правом последующего распределения денежных средств направляющим организациям.

При их использовании не по целевому назначению они подлежат возмещению (взысканию) в бесспорном порядке в бюджет фонда социальной защиты населения с начислением пеней (ч. 6 п. 16 Положения № 58).

Обязательные страховые взносы в обязательном порядке начисляются на выплаты участникам студенческих отрядов в бюджет фонда в размере 7 % (на социальное страхование в размере 6% и 1% удержанный из заработной платы участника студенческого отряда на пенсионное страхование). В случаях, когда в период деятельности студенческого отряда, его участником будет предъявлен листок нетрудоспособности, он будет подлежать оплате в общеустановленном порядке.

Важно:

Не использованные на 1 января года, следующего за отчетным, денежные средства подлежат зачислению принимающими организациями в бюджет фонда социальной защиты населения не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным (код платежа 5508.8).

Ответственность за своевременность, полноту и правильность зачисления в бюджет фонда социальной защиты населения средств, не использованных принимающими организациями на 1 января года, следующего за отчетным, возложена на данные организации (ч. 3 и 4 п. 16 Положения № 58).

Обратите внимание, что форма ведомственной отчетности «Отчет о средствах бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2021 дополнена:

— раздел I дополнен строкой 04 «Численность участников студенческих отрядов», в которой отражается списочная численность участников студенческих отрядов в среднем за период, работавших по трудовому договору (контракту) и выполняющих постоянную, временную или сезонную работу один день и более.

— в разделе II появилась строка «Участникам студенческих отрядов», которой присвоен порядковый номер 07. В данной строке указывается общая сумма выплат в денежном и (или) натуральном выражении, начисленная участникам студенческих отрядов, включая вознаграждения по гражданско-правовым договорам, на которые начисляются взносы в соответствии с законодательством. Сумма по данной строке участвует при формировании общей суммы выплат, на которую начисляются обязательные страховые взносы, отражается по строке 05.

Пуховичский районный отдел Миноблуправления Фонда социальной защиты населения.

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