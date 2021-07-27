Характерные ошибки, которые допускают страхователи при подаче документов персонифицированного учета по форме ПУ-6

Ситуация 1. Подача формы ПУ-6 с неправильными данными в части кода профессии (должности), кода вида деятельности и дополнительных сведений по одному и тому же застрахованному лицу, которое было занято на рабочих местах в особых условиях труда по одному коду профессии (должности) и коду вида деятельности.

Пример. Страхователем 02.07. 2021 поданы сведения за 1 квартал 2021 на застрахованное лицо по виду деятельности – «СП 2», код профессии (должности) – «19756.1», дополнительные сведения – «1/2/1/2/-/-/-».

За 2 квартал 2021 по указанному застрахованному лицу, работающего в прежней должности без изменений, подаются сведения с нарастающим итогом с начала года по виду деятельности – «СП 2», код профессии (должности) – «18559.1», дополнительные сведения – «1/2/1/2/-/-/-».

Форма ПУ -6 не пройдет и страхователь получит ошибку, т.к. при обработке пачки ПУ-6 будет выявлена ошибка о пересечении периодов с особыми условиями труда по одному коду профессии (должности), коду вида деятельности, коду особого показателя.

Как исправить ошибку.

Ситуация 1. Код профессии (должности) – «19756.1» – верный.

Необходимо представить в сроки, установленные пунктом 19 Правил № 837 форму ПУ-6 (тип формы – исходная) за 2 квартал 2021 с нарастающим итогом с указанием кода профессии (должности) – «19756.1».

Ситуация 2. Код профессии (должности) – «19756.1» в форме ПУ-6 за 1 квартал 2021 указан не верно.

В данном случае необходимо подать ПУ-6 (тип формы – отменяющая) за 1 квартал 2021 и форму ПУ-6 (тип формы – исходная) с нарастающим итогом за 2 квартал 2021 с указанием кода профессии (должности) – «18559.1».

Ситуация 2. Подача формы ПУ-6 в случае, когда это не предусмотрено законодательством.

Пример. Иванов И.И. 04.06.2021 принят в организацию по гражданско-правовому договору. Организация 02.07 2021 г. подала в органы Фонда форму ПУ-6 (тип формы – исходная) за 2 квартал 2021 с данными о занятости Иванова И.И. в особых условиях труда с 04.06.2021.

Обоснование.

Одним из условий участия в системе профессионального пенсионного страхования является занятость работника в особых условиях труда на основании трудового договора (пункт 1.4 статьи 1 Закона Республики Беларусь «О профессиональном пенсионном страховании» от 05.01.2008 № 322-З).

Как исправить ошибку

Для исправления ошибочно поданных сведений в органы Фонда организации следует подать форму ПУ-6 (тип формы – отменяющая) за 2 квартал 2021.

По всем вопросам, касающимся профессионального пенсионного страхования необходимо обращаться в Пуховичский районный отдел Минского областного управления Фонда по адресу: г. Марьина Горка, ул. Ленинская,46. Телефоны: 35787, 35882, 35559, 35060,60809,60810.

Пуховичский райотдел МОУ ФСЗН.