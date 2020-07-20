Хирург Руслан Березкин: «Если ты врач, ты врач  24 часа в сутки…»

Руслан Березкин — заведующий хирургическим отделением Марьиногорской ЦРБ — хирург высшей квалификационной категории. Уже более 20 лет он практически каждый новый трудовой день начинает в операционной. До переезда в Марьину Горку трудился в Кобринской центральной районной больнице, в управлении здравоохранения Брестского облисполкома, в Брестской областной больнице, на кафедре общей хирургии Белорусского государственного медицинского университета. А в прошлом году врач поменял столицу на Марьину Горку.

О том, как это произошло, Руслан Владимирович говорит с улыбкой:

— Узнав, что в Марьиногорской ЦРБ есть вакансия заведующего отделением, я думал долго: примерно полчаса. За это время решил, что если собеседование с главврачом пройдет успешно, то я с радостью возглавлю отделение в районной больнице, где буду делать то, что люблю больше всего в жизни: лечить людей…

Выбор

Небольшой полесский Кобрин — не город детства Руслана: сюда Березкины переехали к очередному месту службы главы семейства. Случилось это в 1987 году. Тогда, наверное, никто из них не предполагал, что здесь, в Кобрине, и останутся.

В Кобрине Руслан окончил среднюю школу. С выбором профессии, говорит, определился еще в третьем классе:

— Дети служивых людей в то время как-то традиционно выбирали профессию военнослужащего, а я решил, что буду врачом. Ближе к окончанию школы родители предложили мне подумать над тем, чтобы стать военным медиком. Но в конечном итоге я поступил в медицинский институт в Минске. В качестве специализации выбрал хирургию. И никогда не жалел о своем выборе. Надеюсь, что не пожалеют и мои старшие дети, которые сейчас учатся в медуниверситете.

Скальпель в руки Руслан впервые взял во время учебы в институте. Ему, студенту, который подрабатывал ночными дежурствами в 3-й городской больнице, доверил это сделать опытный врач.

— Наверное, он чувствовал мое огромное желание оперировать, а не созерцать, — говорит Руслан Владимирович. — Я потом не однажды видел такие же горящие глаза у своих студентов, которым также, как когда-то и мне, хотелось поскорее почувствовать себя самостоятельной единицей. До этого, конечно, еще очень большой путь придется пройти, отстояв сотни операционных часов рядом с опытными врачами. Главное, чтобы за это время огонь в глазах не погас. И это во многом будет зависеть от того, кто станет твоим наставником. Мне повезло. Я прошел хорошую хирургическую школу, оперировал вместе с замечательными хирургами. Первые шаги делал под руководством Игоря Бибика из 3-й городской больницы Минска, Владимира Кулеша, хирурга Кобринской районной больницы. Оперировал и с теми, кого мы называем светилами отечественной хирургии. К примеру, с ведущим белорусским микрохирургом профессором Владимиром Подгайским, которому и сегодня в любую минуту могу позвонить и обратиться за консультацией. Профессор из тех людей, которые, несмотря на свой статус, никогда не откажут ни коллеге, ни человеку со стороны. Общаясь с такими врачами, понимаешь, насколько прекрасна наша профессия…

После окончания мединститута Руслан Березкин 13 лет отработал в Кобринской районной больнице. Это была серьезная школа — основа профессионального роста. Именно в районной больнице, где нет узкого профилирования, и врач должен быть готов к любой операции, молодые специалисты учатся принимать на себя ответственность и рассчитывать на собственные силы и знания.

Руслан — сын Али…

В 2010 году Руслан Березкин принимает решение уехать на работу в Ливию.

— Мотивация была, не буду лукавить, финансовая. К тому времени я уже был отцом четверых детей, строил дом… Почему Ливия? Тогда это была спокойная, богатая, развивающаяся страна.

Я прошел собеседование и оказался в составе белорусской группы врачей, отправившихся в командировку, не предполагая, сколь жаркой она станет для всех нас.

Жили белорусские медики в городе Гадамес. К жаркому климату, еде, местным традициям привыкли быстро. Даже арабский язык начали понимать спустя какое-то время. Радовало и то, что к врачам в Ливии относились более чем уважительно.

Однако очень скоро все изменилось. Многие до сих пор не понимают до конца, как в богатой стране, где не было нищеты, голода, где проводилась политика, направленная на повышение уровня жизни каждого человека, могла начаться граждан-ская война.

— Я уверен, что ничего такого не произошло бы, если бы не поддержка противников политики Каддафи извне, — говорит Руслан Владимирович. — Не стали бы коренные ливийцы своими руками разрушать свой дом. Но, к сожалению, случилось то, что случилось…

С началом гражданской войны в больнице, где продолжали работать белорусы, мог оказаться и сторонник правящего Каддафи, и повстанец. Врачи, ставшие в одночасье военно-полевыми хирургами, принимали всех.

— Однажды я оперировал человека по имени Али, который сочувствовал повстанцам, но, в то же время, не был и противником Каддафи. Ливийца ранили, когда он защищал имущество иностранных фирм, покинувших Ливию из-за войны. Али рассуждал мудро: «Война закончится, и нам нужно будет жить дальше. А будущее на руинах не построишь». Я был, если честно, впечатлен его гражданской позицией…

Об Али в беседе Руслан вспомнил еще и потому, что именно он помог врачу добраться до аэропорта и улететь на родину после того, как убили Каддафи, и всем иностранцам запретили в целях безопасности покидать территорию посольств.

— Али сам предложил свою помощь, — рассказывает Руслан Владимирович. — Он позвонил, затем приехал за нами и провез через все блокпосты.

Спустя несколько месяцев Али еще раз звонил своему доктору. Уже в Беларусь. На этот раз, чтобы сказать о том, что у него родился сын. И назвал его ливиец Русланом…

Хирург и байкер

В Марьиной Горке заведующему хирургическим отделением выделили служебное жилье. Но семья (жена и младший ребенок) пока остается в Кобрине. Поэтому практически каждую неделю доктор ездит домой. Дорога неблизкая: до Кобрина более 350 километров. Их Руслан преодолевает на своем байке. И об этом — разговор отдельный, потому что увлечение мотоциклами у Руслана Березкина более чем серьезное. Настолько серьезное, что недавно доктор был принят в ряды «Железных братьев» — старейшего в Беларуси мотоклуба IronBrothers MCC.

— Мотоцикл в моей жизни присутствует с детства, — говорит Руслан. — Я люблю дорогу, скорость, свободу. Это дает мне возможность перезагрузиться, отдохнуть, снять напряжение. Кроме этого, байк — возможность увидеть мир. Я, например, ездил на мотоцикле на эндоскопические конференции в Ярославль (это более трех тысяч километров). Проехал Золотое кольцо России, видел поистине чудесные места. Да и по Беларуси тысячи километров намотал вместе с одноклубниками-байкерами.

Такие поездки — одно из направлений работы клуба. Кроме этого, байкеры активно занимаются благотворительностью. Кобринский филиал, например, шефствует над местной SOS-Детской деревней.

И, конечно, для своего удовольствия байкеры регулярно организуют мотокроссы, мотогонки.

В Марьиной Горке, к слову, Руслан уже нашел единомышленников, с которыми он планирует реализовать не одну интересную идею.

Нужно сказать, что, как у каждого байкера, у Руслана Березкина есть клубный псевдоним — Doctor. Не оригинальный? Зато говорящий. Особенно в ситуациях, которые иногда, к сожалению, случаются в дороге. Руслану Владимировичу не однажды приходилось не только становиться свидетелем аварий, но и оказывать профессиональную помощь.

Заговорив об авариях, вспомнили ту, что недавно случилась на трассе около Марьиной Горки. В одной из машин ехали столичные журналисты. Трое участников аварии погибли на месте. Двух девушек доставили в районную больницу. За жизнь одной из них боролись целую ночь и наши, и столичные хирурги, прибывшие на помощь. Казалось, все получилось. Но девушка скончалась через несколько дней в одной из минских больниц.

— Огромный минус нашей профессии в том, что приходится сталкиваться со смертью, — говорит Руслан Владимирович. — Это всегда стресс. Не верьте, когда говорят, что врачи привыкают к боли. Нет. Да и нельзя привыкать. Если вдруг так произошло, то тебе не стоит оставаться в медицине. Мы переживаем, поверьте. Но, к счастью, каждый день мы кого-то спасаем и возвращаем к жизни. И радость от того, что у тебя это получилось, в какой-то мере компенсирует негативные моменты.

Двигаться вперед

Устраиваясь на работу в Марьиногорскую ЦРБ, Руслан Березкин думал о том, что здесь, в пристоличной больнице, можно реализовать немало смелых планов, касающихся хирургии.

— В первую очередь, я мечтаю вырастить в нашем отделении хороших специалистов из молодых врачей, которые работают сегодня и которые придут к нам в августе. Моя задача — помочь им полюбить профессию и этот город, чтобы они захотели в нем жить и работать, — говорит Руслан Владимирович. — В отделении уже сложился прекрасный коллектив. Наталья Ярошенко, Евгений Погирейчик, Алексей Сорокин — с каждым из этих хирургов приятно и интересно работать. Я уверен в их желании двигаться вперед. Кроме того, я уже вижу в движениях рук коллег-хирургов движения своих рук. Значит, все не зря…

Научить молодых специалистов заведующий отделением действительно может многому. Это абдоминальная и эндоскопическая хирургия, хирургия вен. Владеет Руслан Владимирович и основами лазерной хирургии. Поэтому мечтает, заручившись поддержкой главного врача Марьиногорской ЦРБ, о создании в нашем городе регионального хирургического центра. Смело? А почему нет? Все это может быть реализовано, если станут реальностью мечты о лапароскопическом оборудовании, оборудовании для лазерной хирургии. Очень хочется верить, глядя в горящие глаза Руслана Владимировича, что все эти идеи и мечты воплотятся в жизнь…

Елена ШАНТЫКО.