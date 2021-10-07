Хоккеист “Динамо-Минск” Лукас Бенгтссон вошел в топ-5 бомбардиров-защитников КХЛ

Защитник минского «Динамо» Лукас Бенгтссон находится на третьем месте в списке самых результативных защитников КХЛ. Такая информация содержится на официальном сайте Федерации хоккея Беларуси, сообщает БелТА.

В 13-ти матчах швед набрал 11 (2+9) очков. В данном рейтинге также находится игрок сборной Беларуси Ник Бэйлен, выступающий за «Трактор» из Челябинска. У него аналогичные статистические показатели. Лидер по набранным баллам среди защитников — московский динамовец Вячеслав Войнов. В 11-ти матчах он набрал 14 (2+12) баллов.

Можно поздравить и еще одного игрока «зубров» Маттиаса Теденбю. Скандинав, выдавший отличный перфоманс и отметившийся голевым дублем в матче с казанским «Ак Барсом», был признан игроком дня в КХЛ. Напомним, что именно шайба шведа в овертайме стала победной для минского клуба, обыгравшего казанцев со счетом 4:3. Всего в 13 матчах за «зубров» Маттиас Теденбю набрал 8 (4+4) очков.