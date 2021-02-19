Хорошая новость: для работников сельского хозяйства заработал передвижной ФАП

В начале февраля для работников сельского хозяйства заработал передвижной ФАП. Сдать все необходимые анализы, посетить врача общей практики, женского доктора сельские труженики могут теперь прямо на своих рабочих местах.

— Такая форма прохождения медицинских комиссий организуется третий год подряд, — рассказала главный специалист отдела производства и реализации продукции управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Светлана Карзанова. — Передвижной ФАП приезжает на центральную усадьбу хозяйства. Составлен график, по которому медицинская машина объезжает хозяйства. После посещения ФАПа механизаторам, операторам машинного доения и другим работникам остается лишь пройти нарколога, психиатра, флюорографию в районной поликлинике, а животноводам — посетить центр гигиены и эпидемиологии.

В хозяйствах, где трудится большой коллектив, как, например, в ОАО “Агро-Оберег”, передвижной ФАП будет работать в течение нескольких дней.

— Проходить медкомиссию на месте очень удобно, — говорит специалист по кадрам ОАО “Голоцк” Зоя Кикоть. — В нашем хозяйстве работает 164 человека. Им не нужно лишний раз добираться в райцентр. На месте можно получить необходимую консультацию.

Все труженики села должны пройти ежегодную медицинскую комиссию до начала посевной кампании, чтобы потом не отрываться от основной работы.

Анастасия ГЛЕБОВА.