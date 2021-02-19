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Хорошая новость: для работников сельского хозяйства заработал передвижной ФАП

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В начале февраля для работников сельского хозяйства заработал передвижной ФАП. Сдать все необходимые анализы, посетить врача общей практики, женского доктора  сельские труженики могут теперь  прямо на своих рабочих местах.

Снимок носит иллюстративный характер.

— Такая форма  прохождения медицинских комиссий организуется третий год подряд, — рассказала главный специалист отдела производства и реализации продукции управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Светлана Карзанова. — Передвижной ФАП  приезжает  на центральную усадьбу хозяйства. Составлен  график, по которому медицинская машина объезжает хозяйства. После посещения ФАПа механизаторам, операторам машинного доения и другим работникам остается лишь  пройти  нарколога,  психиатра,  флюорографию в районной поликлинике,   а  животноводам — посетить центр гигиены и эпидемиологии.

В хозяйствах, где трудится большой коллектив, как, например, в ОАО “Агро-Оберег”, передвижной ФАП будет работать в течение нескольких дней.

— Проходить медкомиссию на месте очень удобно, — говорит специалист по кадрам ОАО “Голоцк” Зоя Кикоть. — В нашем хозяйстве работает  164 человека. Им не нужно лишний раз добираться в райцентр.  На месте можно получить  необходимую консультацию.

Все труженики села должны пройти ежегодную медицинскую комиссию  до начала посевной кампании, чтобы  потом не отрываться от основной работы.

Анастасия ГЛЕБОВА.

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