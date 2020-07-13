Хотите больше узнать о талантливых и интересных людях нашего района? Тогда пишите и звоните нам!

Дорогие пуховчане, читатели газеты, посетители сайта, друзья по соцсетям! Для нас, журналистов, встреча с интересными людьми — всегда как подарок. Мы с радостью рассказываем вам о талантливых и увлеченных людях разных профессий. От нас вы узнаете, что наши земляки побеждают в спортивных, песенных, интеллектуальных конкурсах, участвуют в съемках телепередач, имеют самые разные увлечения (прикладное творчество, коллекционирование, дизайн участков и квартир, путешествия и т.п). А мы в том числе и с вашей помощью узнаем о том, что среди нас живут такие люди.

Если вы знаете тех, кто обладает какими-то талантами, кто имеет редкую интересную профессию или хобби, кто сам живет яркой наполненной жизнью и делится своим энтузиазмом с другими людьми, напишите или позвоните нам. И мы с радостью расскажем всему миру об этом человеке.