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Храм в деревне Талька засиял новыми красками

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Накануне дня Покрова Пресвятой Богородицы новыми красками засиял храм в деревне Талька. Для его прихожан этот большой праздник православных верующих особенный еще и тем, что является престольным, ведь храм освящен в честь Покрова Пресвятой  Богородицы.

К этому знаменательному дню старательно готовились: свежей краской  заблестели крыльцо  и его  крыша, 120-метровый забор, покрасочные работы проводились и внутри  помещения храма. У  фасада  и  по  всему  периметру храмовой территории в дизайнерском порядке было  высажено около сотни саженцев декоративных деревьев, кустарников и цветов. Будущей весной и летом эти  туи, ивы,  можжевельник,  калина, барбарис, спирея,  бирючина  и  другие  красивые растения  порадуют глаз разнообразной палитрой цветов и оттенков.

Настоятель храма отец Александр, который, к слову, сам также принимал участие в работах по благоустройству, искренне поблагодарил прихожан  за их  неравнодушие и сердечное участие в  добром деле.

Андрей  МАЗАНИК.

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