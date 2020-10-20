Храм в деревне Талька засиял новыми красками

Накануне дня Покрова Пресвятой Богородицы новыми красками засиял храм в деревне Талька. Для его прихожан этот большой праздник православных верующих особенный еще и тем, что является престольным, ведь храм освящен в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

К этому знаменательному дню старательно готовились: свежей краской заблестели крыльцо и его крыша, 120-метровый забор, покрасочные работы проводились и внутри помещения храма. У фасада и по всему периметру храмовой территории в дизайнерском порядке было высажено около сотни саженцев декоративных деревьев, кустарников и цветов. Будущей весной и летом эти туи, ивы, можжевельник, калина, барбарис, спирея, бирючина и другие красивые растения порадуют глаз разнообразной палитрой цветов и оттенков.

Настоятель храма отец Александр, который, к слову, сам также принимал участие в работах по благоустройству, искренне поблагодарил прихожан за их неравнодушие и сердечное участие в добром деле.

Андрей МАЗАНИК.