Общество 

Храму Святой мученицы Татианы передали в дар ценную икону

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Николай Урженко с внуком Николаем.

Чуть более  года назад открыла свои двери часовня-храм Святой мученицы Татианы  в поселке Марьино. И духовная жизнь в этом месте, прерванная почти на столетие, начала свой новый отсчет. Храм принимает тех, кто всей душой стремится к Богу: прихожане приходят на службы,  которые проводит иерей Григорий Целков, молятся у святых образов.

К слову, в  храме немало ценных икон.  В первую очередь, это  образы Спасителя и  Божией Матери. Всем пуховчанам известно, как много чудес явлено перед Марьиногорской иконой Божией Матери, список которой также есть в храме.   Богородица помогает в рождении детей и исцеляет  от  тяжелых  болезней, в том числе онкологических.

Недавно храму передали в дар икону «Игумения Святой горы Афонской».  Это образ Божией  Матери, написанный на Афоне  в прошлом веке. Его списки разошлись по всему миру. Перед иконой молятся об обретении смысла жизни и духовного наставника, о благочестивой  паре, а также  благословляют будущую жену как хранительницу семейного очага.

В храме-часовне в поселке Марьино, освященном в честь святой мученицы  Татианы, сразу два ее образа:  один привезен с  Афона, где был написан специально для этого храма, о чем свидетельствует сделанная на обратной стороне надпись, второй создан в православной  иконописной  мастерской в Бельске (Польша). Православные верующие почитают  святую Татиану  как покровительницу образования и науки, перед ее иконой особенно молятся  школьники и студенты.

Есть в храме также икона святого младенца мученика Гавриила Белостокского с частичкой его мощей. Написана она в женском монастыре Пресвятой Богородицы в деревне Зверки под Белостоком, где родился младенец Гавриил. Недалеко от этого места он принял мученическую смерть от рук сектантов в апреле  1690 года в возрасте шести лет. На территории монастыря построена церковь в честь святого младенца мученика Гавриила. Это место  паломничества верующих  как Русской, так и  Польской  православных  Церквей.  Святому младенцу Гавриилу молятся за детей, особенно за болящих. Он же является небесным покровителем матерей,  скорбящих по своим детям.

К своей небесной заступнице в храме могут  обратиться с молитвой  и  Натальи… Святая Наталия  явила  пример  истинной   веры и  беззаветной  супружеской преданности. Поэтому для православных христиан образ этой святой является оберегом семейного счастья. Она помогает молодым парам создать крепкий союз, сохранять в семейной жизни настоящую любовь и взаимопонимание. Также к ней обращают молитвы о стойкости  перед лицом несправедливых обвинений. И если на  пути карьерного роста возникли препятствия, молитва к святой Наталии тоже может помочь.

В  конце  ноября  житель Марьиной Горки  Николай Урженко вместе со своим внуком  Николаем передали в дар храму икону Николая Чудотворца, одного из самых почитаемых в православном мире святых, который  всю свою жизнь и даже после смерти помогал и продолжает помогать людям в решении тяжелых и непростых проблем. Его считают покровителем путешественников, узников и неправедно осужденных. Он  помогает в крайней бедности, в обретении веры неверующим, в устроении семейной  жизни    —  он помогает всем!

Вот уже год в храме  Святой  мученицы Татианы молятся об упокоении душ усопших и отпевают тех, кто ушел в мир иной, молятся о здравии живущих,  возносят молитвы Всевышнему и святым о мире и согласии в стране, о  поддержке и заступничестве в личной жизни.

В храме всегда ждут молодежь, ведь он освящен в честь  покровительницы студенчества. Любой может  обратиться к своей небесной заступнице. Службы проходят каждое воскресенье в 13.00. И особенно 25 января в 9.00 — в день памяти святой мученицы Татианы…

Наталья  ВАСИЛЬЕВА.

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