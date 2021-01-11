Храму Святой мученицы Татианы передали в дар ценную икону

Чуть более года назад открыла свои двери часовня-храм Святой мученицы Татианы в поселке Марьино. И духовная жизнь в этом месте, прерванная почти на столетие, начала свой новый отсчет. Храм принимает тех, кто всей душой стремится к Богу: прихожане приходят на службы, которые проводит иерей Григорий Целков, молятся у святых образов.

К слову, в храме немало ценных икон. В первую очередь, это образы Спасителя и Божией Матери. Всем пуховчанам известно, как много чудес явлено перед Марьиногорской иконой Божией Матери, список которой также есть в храме. Богородица помогает в рождении детей и исцеляет от тяжелых болезней, в том числе онкологических.

Недавно храму передали в дар икону «Игумения Святой горы Афонской». Это образ Божией Матери, написанный на Афоне в прошлом веке. Его списки разошлись по всему миру. Перед иконой молятся об обретении смысла жизни и духовного наставника, о благочестивой паре, а также благословляют будущую жену как хранительницу семейного очага.

В храме-часовне в поселке Марьино, освященном в честь святой мученицы Татианы, сразу два ее образа: один привезен с Афона, где был написан специально для этого храма, о чем свидетельствует сделанная на обратной стороне надпись, второй создан в православной иконописной мастерской в Бельске (Польша). Православные верующие почитают святую Татиану как покровительницу образования и науки, перед ее иконой особенно молятся школьники и студенты.

Есть в храме также икона святого младенца мученика Гавриила Белостокского с частичкой его мощей. Написана она в женском монастыре Пресвятой Богородицы в деревне Зверки под Белостоком, где родился младенец Гавриил. Недалеко от этого места он принял мученическую смерть от рук сектантов в апреле 1690 года в возрасте шести лет. На территории монастыря построена церковь в честь святого младенца мученика Гавриила. Это место паломничества верующих как Русской, так и Польской православных Церквей. Святому младенцу Гавриилу молятся за детей, особенно за болящих. Он же является небесным покровителем матерей, скорбящих по своим детям.

К своей небесной заступнице в храме могут обратиться с молитвой и Натальи… Святая Наталия явила пример истинной веры и беззаветной супружеской преданности. Поэтому для православных христиан образ этой святой является оберегом семейного счастья. Она помогает молодым парам создать крепкий союз, сохранять в семейной жизни настоящую любовь и взаимопонимание. Также к ней обращают молитвы о стойкости перед лицом несправедливых обвинений. И если на пути карьерного роста возникли препятствия, молитва к святой Наталии тоже может помочь.

В конце ноября житель Марьиной Горки Николай Урженко вместе со своим внуком Николаем передали в дар храму икону Николая Чудотворца, одного из самых почитаемых в православном мире святых, который всю свою жизнь и даже после смерти помогал и продолжает помогать людям в решении тяжелых и непростых проблем. Его считают покровителем путешественников, узников и неправедно осужденных. Он помогает в крайней бедности, в обретении веры неверующим, в устроении семейной жизни — он помогает всем!

Вот уже год в храме Святой мученицы Татианы молятся об упокоении душ усопших и отпевают тех, кто ушел в мир иной, молятся о здравии живущих, возносят молитвы Всевышнему и святым о мире и согласии в стране, о поддержке и заступничестве в личной жизни.

В храме всегда ждут молодежь, ведь он освящен в честь покровительницы студенчества. Любой может обратиться к своей небесной заступнице. Службы проходят каждое воскресенье в 13.00. И особенно 25 января в 9.00 — в день памяти святой мученицы Татианы…

Наталья ВАСИЛЬЕВА.