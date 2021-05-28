Хренин: сегодня в обстановке вокруг нашей страны преобладают центробежные процессы

Сегодня в обстановке вокруг нашей страны преобладают центробежные процессы. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин, выступая в Овальном зале Дома правительства, передает корреспондент БелТА.

«Сегодня в обстановке вокруг нашей страны преобладают центробежные процессы. Они характеризуются милитаризацией сопредельных государств на фоне масштабной информационной агрессии. Основные причины — устремление Североатлантического альянса и Европейского союза беспрепятственно диктовать свою волю. Прямыми следствиями данных процессов являются высокая интенсивность разведывательной деятельности и мероприятий оперативной и боевой подготовки вооруженных сил стран — членов НАТО, наращивание иностранного военного присутствия на территории сопредельных с нами государств, рост военных расходов. Интенсивность полетов авиации в воздушном пространстве сопредельных стран и над акваторией Балтийского моря составляет до 30 вылетов самолетов неделю. Что обеспечивает ведение разведки на всю глубину нашей страны», — сказал Виктор Хренин.

По его словам, количество учений альянсов вблизи границ Беларуси и задействованного в них личного состава демонстрирует устойчивый рост. «За последний год их эффективность возросла более чем в 1,5 раза. Только сейчас в Европе проводится около 20 значимых учений, в которых задействованы более 72 тыс. военнослужащих, около 3,5 тыс. единиц военной техники, свыше 300 летательных аппаратов. Наиболее масштабным является учение «Защитник Европы — 2021″, в котором участвуют 24 европейских государства с привлечением более 30 тыс. военнослужащих. Ряд мероприятий с наступательной тематикой проводится в Польше и странах Балтии, в ходе которых отрабатываются вопросы применения масштабных воздушных десантов численностью более 4 тыс. человек», — отметил министр.

Вызывает озабоченность активизация демонстративных полетов стратегической бомбардировочной авиации Вооруженных сил Соединенных Штатов в воздушном пространстве сопредельных государств.

«Только за прошлую неделю отмечено три таких полета в 30 км от нашей государственной границы. Можно предположить, что в ходе них отрабатывается нанесение ракетно-бомбовых ударов по объектам Республики Беларусь. Для приема и размещения войск передового присутствия НАТО наши западные соседи продолжают совершенствовать военную инфраструктуру. Уже сегодня завершена модернизация пяти аэродромов, что в совокупности обеспечивает базирование до 200 боевых самолетов. Продолжается совершенствование еще семи. Это существенный удар по балансу сил в регионе, который повышает вероятность развития событий по югославскому варианту продвижения демократии», — заявил Виктор Хренин.

Активно модернизируются морские базы и порты, что повышает возможности по приему десантных и ударных кораблей альянса. «В Польше создается передовой плацдарм для заблаговременного хранения техники и материальных средств Вооруженных сил Соединенных Штатов. Завершена модернизация пяти складов горюче-смазочных материалов на ее территории, что позволяет обеспечить развертывание и бесперебойное снабжение до механизированной дивизии. Осуществляется реконструкция учебных центров и полигонов для обеспечения деятельности воинских контингентов НАТО. Уже на постоянной основе в 15 км от границы на полигоне в Пабраде находится батальонная тактическая группа войск НАТО. Реализация данных мероприятий позволяет альянсу сократить время переброски к белорусским границам войск усиления для создания ударных группировок. Одновременно с повышением расходов на оборону осуществляется наращивание ударно-наступательных возможностей Вооруженных сил Польши, численность которых к 2025 году увеличится в 1,5 раза и составит 200 тыс.», — рассказал министр.

Формируются новые соединения сухопутных войск в непосредственной близости от нашей границы. «Закупаются современные ударные вооружения. Свежий пример — решение Польши о закупке беспилотных летательных аппаратов, эффективность которых подтверждена опытом вооруженных конфликтов в Сирии и Нагорном Карабахе. На юге украинское руководство с 2019 года реализует мероприятия по развертыванию дополнительных воинских формирований к государственной границе Республики Беларусь. В целях демонстрации готовности войти в европейскую семью Киев предоставляет воздушное пространство для авиации НАТО, полеты которой приобрели регулярный характер. При этом нас обвиняют в предоставлении территории для действий Вооруженных сил России», — подчеркнул Виктор Хренин.