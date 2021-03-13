Художник-оформитель РЦК Марина Рыжова: От костюма до артобъекта

В районном центре культуры проходят различные культурные мероприятия: концерты, спектакли, конкурсы… Работники культуры прикладывают немало усилий для того, чтобы мероприятия порадовали жителей района. Режиссеры, сценаристы, музыканты, актеры… Кажется, что этого набора профессионалов хватило бы для создания праздника. Но кроме них есть еще и другие участники процесса — оформители. Их руками создаются декорации, костюмы. А без этого не обойтись…

Марине Рыжовой всегда нравилось рисовать. Отучившись в Марьиногорской детской школе искусств, она окончила Минский государственный архитектурно-строительный колледж по специальности «дизайнер-оформитель». После обучения работала сметчиком, но работа не приносила ей удовольствия. И осенью прошлого года Марина пришла работать в районный центр культуры художником-оформителем.

За время работы девушка успела принять участие в подготовке нескольких масштабных мероприятий. Например, к областному празднику тружеников села «Дажынкі» занималась оформлением тематической композиции при въезде в наш город. Кроме этого, она трудилась над оформлением декораций для новогоднего спектакля и костюмами актеров.

— Изначально эта работа удивила меня масштабами: довольно сложно воплотить идею декора на шестиметровой сцене, — рассказала Марина. — Всегда переживаю по поводу размеров декораций: кажется, что они будут слишком маленькими и незаметными издалека. Также нелегко искать место, где в процессе работы можно будет поместиться со своим творением: не на каждый стол можно положить, например, двухметровый домик.

Как человеку, никогда не сталкивавшемуся с такой работой, мне стало интересно, как рождается идея, как она воплощается в жизнь.

— К тому времени, как нам нужно приступать к своей работе, сценарий мероприятия уже готов. От него и отталкиваемся, — рассказывает Марина. — В основном, герои постановки, над которыми работают в нашем РЦК, достаточно известны людям, поэтому придумывать что-то абсолютно новое не требуется. Ищем в интернете фото локаций, в которых происходили действия в оригинальных фильмах, мультфильмах или постановках, и стилизуем декорации на наш манер. Совместно обсуждаем, как это видим мы, художники, как видят сценаристы, как — режиссер, и разрабатываем примерный эскиз декорации. В процессе его отрисовки сразу решаем, из каких материалов можно сделать тот или иной элемент.

Примерно такой же процесс происходит, когда разрабатываются костюмы для героев: смотрим, как они выглядели в оригинальном произведении, обсуждаем, каким хочется видеть его в нашей постановке, рисуем эскиз, решаем, из каких материалов будут детали. Если же это грим, то нужно сразу продумать, как с помощью света и теней изменить лицо актера. Проводим «пробный макияж», чтобы набить руку.

После этого остается воплотить идею в жизнь.

Однако художник-оформитель занимается не только этим. Иногда нужно нарисовать что-либо для сельских Домов культуры, где нет своих художников. Недавно рисовали флаг для музейного комплекса «Дукорский маёнтак». Было довольно увлекательно поработать краской по ткани. А самое масштабное задание, которое я успела выполнить, — роспись стены в здании районного центра культуры. Наш директор поставила мне задачу привлечь внимание к антикафе. По моему мнению, получился достаточно интересный артобъект, однозначно привлекающий внимание к помещению, что, собственно, и требовалось.

Елизавета ГУЛЬМАТОВА.