Художникам граффити на электричках грозит уголовная ответственность

Сотрудники органов внутренних дел на транспорте, а также работники Белорусской железной дороги постоянно сталкиваются с фактами нанесения рисунков, надписей на железнодорожные сооружения и здания, что влечет за собой определенные затраты на восстановление данных объектов.

Так, в Минском транспортном регионе в 2020 году зафиксировано 63 факта причинения ущерба транспортному РУП «Минское отделение Белорусской железной дороги» вследствие нанесения надписей, рисунков в стиле «граффити» на объекты инфраструктуры предприятия.

При выявлении случаев повреждения имущества незамедлительно информируются органы внутренних дел, принимаются меры по немедленному приведению поврежденных объектов в надлежащее состояние.

В связи с этим следует отметить, что за указанные действия виновное лицо может быть привлечено к материальной, административной и уголовной ответственности в зависимости от умысла правонарушителя и наступивших последствий.

Так, статья 10.9 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях предусматривает ответственность за умышленные уничтожение или повреждение имущества, повлекшее причинение ущерба в незначительном размере, если в этих действиях нет состава преступления, в виде штрафа в размере до 50 базовых величин.

Осквернение зданий или иных сооружений циничными надписями или изображениями, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах при отсутствии признаков более тяжкого преступления влечет уголовную ответственность по статье 341 Уголовного кодекса Республики Беларусь, санкция которой предусматривает меру наказания в виде общественных работ, штрафа или ареста.

Минская транспортная прокуратура предупреждает: прежде, чем нанести надпись или рисунок на поезд, здания или иные сооружения, подумайте об ответственности за свои действия!

Николай Рыжиков, Минский транспортный прокурор.