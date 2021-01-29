Важное 

Художникам граффити на электричках грозит уголовная ответственность

62 Redactor Комментариев нет

Сотрудники органов внутренних дел на транспорте, а также работники Белорусской железной дороги постоянно сталкиваются с фактами нанесения рисунков, надписей на железнодорожные сооружения и здания, что влечет за собой определенные затраты на восстановление данных объектов.

Так, в Минском транспортном регионе в 2020 году зафиксировано 63 факта причинения ущерба транспортному РУП «Минское отделение Белорусской железной дороги» вследствие нанесения надписей, рисунков в стиле «граффити» на объекты инфраструктуры предприятия.

При выявлении случаев повреждения имущества незамедлительно информируются органы внутренних дел, принимаются меры по немедленному приведению поврежденных объектов в надлежащее состояние.

В связи с этим следует отметить, что за указанные действия виновное лицо может быть привлечено к материальной, административной и уголовной ответственности в зависимости от умысла правонарушителя и наступивших последствий.

Так, статья 10.9 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях предусматривает ответственность за умышленные уничтожение или повреждение имущества, повлекшее причинение ущерба в незначительном размере, если  в этих  действиях  нет  состава преступления, в виде штрафа в размере до 50 базовых величин.

Осквернение зданий или иных сооружений циничными надписями или изображениями, порча имущества на общественном транспорте или в  иных  общественных местах при отсутствии признаков более тяжкого преступления влечет уголовную ответственность по статье  341 Уголовного кодекса Республики Беларусь, санкция которой предусматривает меру наказания в виде общественных работ, штрафа или ареста.

Минская транспортная прокуратура предупреждает: прежде, чем нанести надпись или рисунок на поезд, здания или иные сооружения, подумайте об ответственности за свои действия!

Николай  Рыжиков, Минский  транспортный  прокурор.

Вам также может понравиться

Школьные дневники украсит логотип II Европейских игр

Redactor 0

В Беларуси стартует централизованное тестирование

Redactor 0

О самых востребованных экспертизах рассказал начальник управления  Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области

Redactor 0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

﻿