Хватит бездействовать!

Как показывает практика, народ устал уже от всякого рода хапуг и рвачей, и многие уже не бездействуют, когда у них на глазах творится беспредел, в том числе в лоне родной природы.

Звонки неравнодушных граждан на телефоны горячей линии Госинспекции, а зачастую и милиции – яркое тому подтверждение.

Оперативно реагируя на сообщения неравнодушных граждан, работниками инспекции такие «любители природы» и легкой наживы задерживаются, в отношении их начинаются административные процессы, они привлекаются к административной ответственности, а в некоторых случаях и к уголовной, возмещаются сотни и тысячи рублей вреда, причиненного окружающей среде.

Позвонив по номеру телефона доверия, вы можете проинформировать дежурного сотрудника Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь о совершающихся либо готовящихся нарушениях природоохранного законодательства.

Эта информация передается в соответствующее территориальное подразделение для проверки и оперативного реагирования, после чего заявителя уведомят о результате. Обо всех сообщениях, поступивших на телефон доверия, дежурный также докладывает руководству Государственной инспекции.

Звоните, если располагаете достоверными сведениями о грубых и систематических нарушениях в сфере рыболовства и охоты, незаконных рубках и транспортировке древесины, загрязнениях водных объектов! От оперативности вашего сообщения зависит результативность нашей работы.

Вся поступившая информация строго конфиденциальна.

Также по телефону доверия можно оставить отзыв о действиях (положительных либо отрицательных) сотрудников Госинспекции. По каждой жалобе будет проведено объективное разбирательство.

Звонки по номерам телефонов доверия принимаются круглосуточно.

Центральный аппарат Государственной инспекции в г. Минске: тел. 8 (017) 300-00-79, 8 (033) 333-6-000.

Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира.