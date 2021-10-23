Хватит ждать белочку!

В рамках информационно-пропагандистской кампании «Не жди белочку – туши окурок!», направленной на уменьшение количества пожаров по причине неосторожного обращения с огнем при курении, а также предотвращение гибели людей на них, работники Пуховичского РОЧС отправились в Новосёлковский сельский Совет, чтобы разместить: хенгеры в почтовые ящики, воблеры над полками с алкогольными напитками и некхенгеры на бутылках с алкогольной продукцией.

— Наибольшее количество пожаров в жилом секторе происходит от небрежного курения – бросания непогашенных окурков и спичек, — прокомментировал начальник Пуховичского районного отдела по ЧС Алексей Нестерович. – Особую опасность представляет курение в постели лиц, находящихся в нетрезвом состоянии. Именно поэтому необходимо активно знакомить жителей района с пропагандистской кампанией, направленной на тех граждан, которые пренебрегают правилами безопасности при курении, лиц, злоупотребляющих спиртными напитками.

Теперь, когда человек увидит пушистую рыжуху, он поймёт посыл о необходимости тушения окурков. Таким образом, спасатели проинформировали население о проблеме беспечного курения, стараясь достучаться до каждого.