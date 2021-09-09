Про конкурсы красоты рассуждает «Мисс Марьина Горка-2021»

Наша страна живет в ожидании предстоящего национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2021». На телеэкранах часто можно видеть, как финалистки готовятся к этому в прямом смысле слова прекрасному соревнованию на звание самой красивой девушки Беларуси, как интересно и содержательно проводят время перед конкурсом. В телесюжетах красавицы посещают музеи, дефилируют по подиуму, работают на фотосессиях, посещают детский интернат и организуют творческий вечер, примеряют вечерние платья и репетируют финальное шоу… Нас знакомят с каждой из претенденток на корону королевы красоты. И многие наверняка уже выбрали своих фаворитов. Но каким будет результат, Беларусь узнает только 10 сентября.

Я слежу за телевизионными дневниками конкурса не случайно, ведь среди его финалисток могла бы оказаться и я. Правда, мой путь на главную сцену страны оказался чуть короче: я была «Мисс Марьина Горка-2021» и участницей областного конкурса красоты. То, что не отобралась на республику, не стало личной трагедией или каким-то разочарованием. Это интересное время, интересный опыт. Теперь, что такое конкурс красоты, каким бывает закулисье этого мероприятия, я знаю не по словам. И могу сказать, что участие в таких мероприятиях — это целая история, где есть место радости и слезам, победам и разочарованиям, удовольствию от новых знакомств и горечи прощаний.

Не думайте, что всякий может прийти на конкурс и без труда оказаться на пьедестале. Это непросто даже для того, кто уверен в своей красоте на сто процентов.

Моя история началась три года назад. Я спокойно жила без мыслей об участии в конкурсе и вообще не думала о себе как о претендентке на корону королевы красоты. Все решил случай. И этот случай — районный конкурс красоты. Оказалось, что набрать необходимое число участниц непросто: кто-то не считает себя достаточно уверенным для того, чтобы выйти на сцену, кто-то не соответствует существующим параметрам, кто-то вообще не считает нужным кому-то что-то доказывать… Разные причины у людей. Поэтому я как работник культуры на тот период времени согласилась на собственном примере показать другим, что каждая девушка может принять участие в конкурсе. «Все достойны, и некрасивых не существует», — убеждала я подруг и знакомых в бурном обсуждении регионального конкурса красоты. И вот так неожиданно для самой себя отправилась на кастинг, а затем и на конкурс.

Самое сложное из всего, мне показалось, — дефиле в купальниках. Если честно, вообще не уверена в том, что такое «ню» столь важно для выбора самой красивой девушки. Согласитесь, увидеть фигуру можно и в одежде. Думаю, именно эта часть программы для многих становится препятствием, чтобы попробовать свои силы на конкурсах красоты.

Но на самом деле на сцене непросто все: на высоких каблуках трудно идти «по ниточке» и «держать лицо», при общих проходках сохранять нужный темп ходьбы. Да и отстоять несколько часов подряд! Кто-то пробовал сделать это, когда каблук высотой 10 сантиметров?

Были сложности с разучиванием дефиле: на сцене ты дезориентирован. А из-за неправильной траектории проходки одной участницы может поменяться вся картинка. Это только со стороны кажется, что проход по сцене с улыбкой на лице — легче легкого.

Многим непросто представлять свои таланты на сцене. В психологии существует такое понятие, как глоссофобия, что означает боязнь публичных выступлений. Страх сцены на самом деле, по исследованиям психологов, присутствует у 95 процентов людей. Я не стала исключением. Как оказалось, рассказать о себе и своих талантах — то еще испытание, ведь если не раскрыть душу, не быть предельно искренним со зрителем, то он тебе не поверит. А так страшно было открыться публике, которую ты со сцены почти не видишь!

Но когда ты это сделал — будто крылья вырастают: ты победил самого себя. И такие победы над собой во время участия в конкурсе — очень важная его составляющая. Не так принципиально, примеришь ли корону в итоге, поверьте. Гораздо важнее то, что ты за это время становишься взрослее, «команднее», мудрее, коммуникабельнее. Ты лучше узнаешь самого себя. И это в будущем каждой девушке точно пригодится.

Приятный бонус — встречи и знакомства с интересными людьми. Вряд ли можно забыть того же Игоря Кравченко — режиссера, который два года назад готовил нас к конкурсу. Он профессионал, веселый и открытый человек, но требовательный и строгий учитель. Его уроки помогли нам преодолеть свои комплексы и страхи. Во время участия в конкурсах мне посчастливилось обзавестись и новыми друзьями. Как показала практика, стрессовые ситуации могут даже сплотить соперниц.

В общем, я не жалею о том, что прошла через четыре конкурса красоты, где мне довелось испытать как победы, так и поражения. Это были уроки жизни. Думаю, что финалистки республиканского конкурса в этой связи станут просто «отличницами», ведь испытаний на их долю выпало еще больше. Возможно, для кого-то этот конкурс станет не просто испытанием, а и дорогой в будущую профессию. Но это будет понятно только после того, как пройдет красивое шоу, голосование, и корона красоты перейдет новой «Мисс Беларусь». Давайте будем болеть за красоту! Не пропустите конкурс, который состоится 10 сентября.

Марина РЫЖОВА.