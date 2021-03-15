Я — гражданин Республики Беларусь

Лариса Андриенко, педагог-дефектолог детского сада №6 города Марьина Горка, признается: не ожидала, что для нее столь волнительно будет получить вместо паспорта с видом на жительство в Беларуси справку о приобретении белорусского гражданства, которая являлась документом до момента оформления паспорта гражданина Республики Беларусь. Его вручили Ларисе Валерьевне накануне Дня Конституции.

— Это для меня была не просто смена документа, как выглядит по факту, — говорит Лариса Андриенко. — Это событие гораздо более важное и значимое, потому что я сделала выбор, к которому шла много лет. Теперь я — гражданка Беларуси, и на свою родину в Украину впервые поеду как иностранка. Странные эмоции… Но мое решение было абсолютно взвешенным и осознанным.

Лариса Андриенко переехала в Беларусь 20 лет назад. До этого она жила в маленьком городке Снигиревка в Николаевской области.

— Я закончила Херсонский индустриальный институт, — рассказывает Лариса. — Наш выпуск был первым, о распределении которого беспокоиться не стали. Всем выдали дипломы и отправили в свободное плавание. Трудоустраиваться нужно было самостоятельно. Но сделать это оказалось очень непросто. Работы нигде не было. Повсеместно сокращались штаты. Я вернулась домой и вскоре вышла замуж. Правда, брак просуществовал недолго. Мы стали заложниками известного всем «противостояния» между жителями восточных, южных и западных регионов Украины.

Я не пришлась в новой семье ко двору, если так можно сказать. Уже то, что я говорила на русском, им не очень нравилось. Быть может, прояви я на тот момент больше мудрости, терпения, все сложилось бы иначе… Но сейчас, нужно признать, у нас очень хорошее общение со всеми родственниками моего первого супруга и отца моей старшей дочери Карины.

Вскоре после возвращения в Снигиревку Лариса встретила своего второго супруга, с которым и переехала в Марьину Горку.

— Беларусь, конечно, не была тогда заграницей по ощущениям, — рассказывает Лариса. — Но для меня отличия между странами были более чем очевидны. Не в качестве комплимента говорю: меня удивил порядок, который царил вокруг, чистота, спокойствие, участливое отношение людей к чужим проблемам. А они, безусловно, на первых порах были. Особенно с трудоустройством. По специальности я этого сделать не могла, поэтому попросилась на место помощника воспитателя в детский сад № 5 (сейчас дошкольный центр развития ребенка). Заведующая Татьяна Ростиславовна Шклярик знала, что у меня уже есть высшее образование, но посоветовала получить более востребованную профессию. Я воспользовалась советом и поступила в педуниверситет имени Максима Танка, где получила специальность педагога-дефектолога. После окончания учебы распределилась в Пуховичский детский сад и вскоре ушла в декретный отпуск.

Когда младший сын Богдан подрос, Лариса перешла работать в детский сад №6 в Новой Заре.

— Здесь меня сразу выбрали председателем первичной профсоюзной организации, поэтому жизнь «закипела», — говорит Лариса. — Работа, общественная нагрузка, участие в образовательных проектах и конкурсах — все это держит тебя в постоянном тонусе, не позволяет остановиться. Наша заведующая Оксана Николаевна Сачишина всегда сама нацелена на движение вперед, и нам не дает расслабляться. Поэтому у нас в учреждении достаточно прогрессивная система работы с детками, нуждающимися в коррекционной помощи. Действует коррекционный пункт, спецгруппа и интегрированные группы. Все сообща мы добиваемся неплохих результатов, которыми можем гордиться. Сегодня, например, я работаю в проекте «Кинезиология» (наука о развитии умственных способностей и физического здоровья через определенные двигательные упражнения). Это современный подход к работе с детьми.

За время работы в детском саду Лариса Андриенко сдала квалификационные экзамены на первую, а затем и высшую категории, стала руководителем методического объединения.

Дочь получила хорошее образование сначала в БГУ (факультет биологии), затем в педуниверситете имени Максима Танка (дефектология). Сейчас работает в Минске с детьми с аутичными расстройствами. Сын учится в Марьиногорской гимназии.

— Я живу в двух шагах от работы в квартире, которую приобрела за кредитные средства, — говорит Лариса Андриенко. — Поэтому все, что у меня есть на данный момент, связано с Беларусью. Но главное даже не материальные блага, а тот круг общения, который у меня сложился. Друзья, коллеги — это те люди, которые не оставят меня один на один с проблемами. Я это ценю, поэтому и сама всегда готова прийти на помощь. Профсоюзная работа мне в данном случае только помогает. Все вместе мы и в радостные моменты праздников, юбилеев, и в моменты грустные. Для кого-то, к примеру, сложным стал прошлый год. Мы оказывали материальную помощь переболевшим коллегам, кого-то направляли в санатории. Сейчас активно готовимся к юбилею нашего детского сада. В общем, скучать некогда.

Но в таком потоке событий, дел, эмоций Лариса не может не помнить о том, что на Украине остаются ее мама и сестра. Из первых уст она знает, что им там нелегко.

— Пенсии очень маленькие, коммунальные услуги непомерно дорогие при том, что ЖКХ по факту вообще не существует, — рассказывает Лариса. — За состоянием многоквартирного дома смотрят сами жильцы. На всем стараются экономить. Что будет завтра — неизвестно… Это очень страшное чувство, когда нет уверенности… Я знаю, как это бывает. Именно поэтому сделала для себя выбор и подала документы на получение гражданства. Здесь, в Беларуси, я нашла себя, я построила свою жизнь. И теперь хочу просто жить спокойно…

Елена ИВАНОВА.