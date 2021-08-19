Как оказалось, в Марьиной Горке полетами и прыжками занимаются не только военнослужащие, но и обычные любители острых ощущений. Знакомьтесь: Ростислав Лагода — смельчак, за спиной которого больше тысячи прыжков в таком экстремальном виде спорта, как роуп-джампинг (прыжки с веревкой с высокого объекта при помощи сложной системы амортизации из альпинистского снаряжения).

Однако это не все, чем увлекается наш герой… Лучшее средство для полета, по мнению Ростислава, параплан — сверхлегкий летательный аппарат, созданный на базе планирующего парашюта. С его помощью самые опытные пилоты могут подняться на высоту более 4000 метров и пролететь более 300 километров. О собственных достижениях экстремал рассказал следующее:

— Что такое полет, первый раз я ощутил восемь лет назад, когда попробовал прыгнуть с веревкой. Товарищ предложил испытать новые ощущения, и я, долго не раздумывая, согласился. Никогда не забуду тот день. Взрыв адреналина, неконтролируемый всплеск эмоций и настоящая радость от испытанного! С тех пор я и высота — одно целое, — немного с иронией говорит Ростислав. — Прыгаю, в основном, за границей. Излюбленными местами стали горы Крыма, Сербии, Македонии, Румынии, России и Украины. К тому же там гораздо проще найти место для полетов на параплане. У нас, чаще всего, для этого необходим автомобиль. Ты прикрепляешь аппарат лебедкой к фаркопу машины и методом разгона поднимаешься в воздух. В горах это можно сделать на высоте, поймав воздушный поток. Немного усилий, и — свобода! Настоящая, неподдельная свобода! Та, которую можно испытать, только «находясь на одном уровне с небом». Максимальную высоту получилось набрать в горах Македонии. Тогда я поднялся на 2700 метров от земли и пролетел 80 километров.

Пару раз прыгнул с парашютом — понравилось. Но тут нужен как минимум самолет. С парапланом все гораздо удобнее. Он относится к суперлегким летательным аппаратам. Допустим, мой имеет массу менее 75 килограммов, а, соответственно, мне не требуется удостоверение о годности к полетам и внесение аппарата в Госреестр гражданских воздушных судов Республики Беларусь. Практически в любой день при наличии желания я могу оказаться там, где чувствую себя легко, как птица в небе, — продолжает Ростислав. — Попробовав первый раз, понял, что влюбился в эти ощущения навсегда. Я на полном серьезе не представляю своего будущего без полетов и не понимаю, как можно, попробовав однажды, от них отказаться…

Станислав БЕЛОУСОВ.