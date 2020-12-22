Мир наших увлечений — знакомьтесь с творчеством пуховчан

Недавно мы запустили рубрику «Мир наших увлечений» и попросили вас прислать фотографии вашего творчества. Пришло время ими поделиться!

Манукова Ксения учится в 7 классе и в свободное время делает рождественские венки своими руками.

— Почти 20 лет назад я неожиданно для самой себя начала вышивать, — рассказывает Ирина Рощина. — Как я с юмором говорю, что мои работы находятся в частных коллекциях Нью-Йорка, Берлина, Парижа и Москвы. На самом деле этот список могут дополнить Марьина Горка и Минск, Кутаиси и Калуга… Это удивительное ощущение, когда на чистом куске ткани потихоньку начинает проявляться будущая картина.

Ольга Минько рада представить свои работы перед Новым годом. Она работает больше 12 лет заведующей отделением дневного пребывания для инвалидов в ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Пуховичского района».

— Воспитанники и творческие коллеги разбудили во мне «тихие» таланты, — делится Ольга.

Напоминаем, вы еще можете принять участие в нашей фоторубрике. Для этого нужно прислать на нашу электронную почту Puhnaviny@mail.ru свои фото и рассказать несколько слов о своем увлечении.