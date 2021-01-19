«Я за строительство нового полигона отходов». Пуховичскиий делегат ВНС о предложениях для форума

От Пуховичского района на Всебелорусское народное собрание поедет десять делегатов. Среди них — Дмитрий Климашевский. Он работает начальником Пуховичский районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, поэтому в первую очередь будет поднимать экологические вопросы района.

Делегат признается, что на форум едет впервые. Выдвижение оказалось неожиданным, Дмитрий сперва даже растерялся. Но быстро приободрился:

— Я не боюсь получать новый опыт и люблю общаться с разными людьми. Поэтому от ВНС в первую очередь жду настоящего диалога: чтобы предложения не только услышали, но и начали работать над их реализацией.

В отношении Пуховичского района первоочередной вопрос — это строительство и ввод в эксплуатацию межрегионального полигона твердых коммунальных отходов. Пока на территории района действует лишь один полигон, который находится вблизи Марьиной Горки. Масштабы Пуховиччины усложняют логистику, поэтому сегодня эксплуатирующие организации несут большие экономические потери.

Как указывает специалист, проблема отходов становится особенно актуальна в летний период. На территории района находится порядка 160 садовых товариществ. Когда приезжают дачники, Пуховиччина испытывает большую рекреационную нагрузку.

— Реализацией проекта предусмотрено строительство завода по переработке отходов и сортировочной линии, — добавляет Дмитрий. — Соответственно, улучшится уровень извлечения вторичных материальных ресурсов, а переработка станет более тщательной. На захоронение будет уходить гораздо меньше тех отходов, что могут использоваться вторично.

Второй вопрос, который Дмитрий Климашевский поднимет на предстоящем форуме, касается организации работы инспекции.

— Полномочий у нашей службы достаточно. Но реализация вызывает вопросы. Например, почему инспекторам, чтобы отреагировать на поступивший сигнал о нарушении природоохранного законодательства, необходимо подготовить кипу бумаг?

Эколог объясняет, что благодаря современной технике на подготовку документов бывает достаточно получаса. Но тут же добавляет:

— Нужно понимать, что и нарушителю хватает нескольких минут, чтобы уйти от ответственности. Поэтому я хочу спросить, так ли нам сегодня необходимо оформлять эти документы перед выездом.

При этом Дмитрия Климашевского искренне радует то, что Пуховичский район — относительно спокойная местность. За последние годы значительно повысилась экологическая сознательность его жителей.

— Конечно, хотелось бы, чтобы люди нашего района и республики в целом сократили употребление пластика. Но полноценно решить эту проблему можно только на производственном уровне, когда фабрики вернутся к использованию тары из стекла и бумаги. Что касается долгосрочной перспективы, то я допускаю, что Беларусь может перепрофилироваться и оборудовать много комплексов по переработке мусора. Возможно, придется столкнуться с проблемами западных стран, где уже сегодня не хватает сырья для работы подобных заводов, — улыбается эколог.

Источник: МЛЫН.BY