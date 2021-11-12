Культура 

Ядвига Сенько подарила Пуховичскому районному краеведческому музею Марьиногорскую икону Божией Матери

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В Пуховичском районном краеведческом музее прошла выставка икон «Божией Матери разные образы» талантливой художницы из Молодечно Ядвиги Сенько.

Творчество Ядвиги Ивановны неразрывно связано с тематикой христианства. Она написала на эту тему более 2000 картин. Ее работы можно увидеть во многих храмах Беларуси и за ее пределами.  Некоторые иконы находятся в частных коллекциях в Украине, России, Армении, Польше, Германии, Франции, Бельгии, Италии, Англии и США.

По благословению  митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси,  Ядвига Сенько пишет списки со всех известных в православном мире икон. В числе ее работ есть  и католические иконы, и  известные библейские сюжеты.

На открытии выставки присутствовали военнослужащие 5-й отдельной бригады специального назначения и учащиеся Марьиногорского аграрно-технического колледжа.

В честь открытия выставки Ядвига Ивановна подарила Пуховичскому районному краеведческому музею собственноручно написанную Марьиногорскую икону Божией Матери.

 

Станислав  БЕЛОУСОВ.

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