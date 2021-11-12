Ядвига Сенько подарила Пуховичскому районному краеведческому музею Марьиногорскую икону Божией Матери

В Пуховичском районном краеведческом музее прошла выставка икон «Божией Матери разные образы» талантливой художницы из Молодечно Ядвиги Сенько.

Творчество Ядвиги Ивановны неразрывно связано с тематикой христианства. Она написала на эту тему более 2000 картин. Ее работы можно увидеть во многих храмах Беларуси и за ее пределами. Некоторые иконы находятся в частных коллекциях в Украине, России, Армении, Польше, Германии, Франции, Бельгии, Италии, Англии и США.

По благословению митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, Ядвига Сенько пишет списки со всех известных в православном мире икон. В числе ее работ есть и католические иконы, и известные библейские сюжеты.

На открытии выставки присутствовали военнослужащие 5-й отдельной бригады специального назначения и учащиеся Марьиногорского аграрно-технического колледжа.

В честь открытия выставки Ядвига Ивановна подарила Пуховичскому районному краеведческому музею собственноручно написанную Марьиногорскую икону Божией Матери.

Станислав БЕЛОУСОВ.